الأحد, يناير 29, 2023
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لا يعرفها معظم الناس..طريقة بسيطة لتنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول

عند تنظيف لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة مبللة بقليل من الكحول

كتب ايمان الباجي
لا يعرفها معظم الناس..طريقة بسيطة لتنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول watanserb.com
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وطنكما نعلم جيدًا، فإن لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول كبيرة جدًا، وهي تعد أكثر الأجزاء التي تتعرض للاتساخ في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تتراكم عليها الفتات والغبار والأوساخ والانسكابات بسرعة كبيرة، ويمكن أن تتحول بالتالي إلى بيئة مناسبة للجراثيم.

وعلى الرغم من توفر العديد من المنتجات لمساعدتنا في الحفاظ على لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول منظمة ونظيفة، فمن الممكن تنظيفها تمامًا باستخدام العناصر التي من المحتمل أن تكون موجودة بالفعل لديك. 

وسنقدم لك في هذا السياق، طريقة بسيطة وفعالة كشفها موقع “lifehacker” لتنظيف لوحة المفاتيح بسهولة وأمان.

لوحة المفاتيح تعد أكثر الأجزاء التي تتعرض للاتساخ في جهاز الكمبيوتر الخاص بك

كيف يمكنك تنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب؟

1.قم بإغلاق الجهاز

قبل كل شيء، قم بحفظ كل ما كنت تعمل عليه، وأوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. ثم قم بفصله عن الكهرباء لأسباب تتعلق بالسلامة، ثم بعد ذلك افصل لوحة المفاتيح من الحاسوب.

2. قم بقلب لوحة المفاتيح

بمجرد الانتهاء من ذلك، اصطحب الكمبيوتر المحمول إلى سلة المهملات واقلبه رأساً على عقب. ثم هزه برفق واضغط عليه في الجزء السفلي للتخلص من بعض الغبار والأوساخ الأخرى التي وجدت طريقها تحت لوحة المفاتيح.

3. قم بالنفخ في لوحة المفاتيح

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بعد القيام بكل هذه المراحل، ربما لا يزال هناك بعض الأوساخ غير المرغوب فيها على لوحة المفاتيح، لذا فقد حان الوقت للتخلص منها.

يمكنك استخدام علبة من الهواء المضغوط إذا كان لديك واحدة، وقم بتثبيتها بزاوية 75 درجة. خلاف ذلك يمكنك استخدام مجفف الشعر على المستوى “البارد”، أو يمكنك ببساطة النفخ في لوحة المفاتيح.

4. إمسحها

في هذه المرحلة، يمكن القول إن كل الفتات والأوساخ والغبار من لوحة المفاتيح قد تخلصنا منها.

وقد حان الوقت الآن لمسح لوحة المفاتيح لإزالة أي أوساخ تراكمت بين المفاتيح أو فوقها.

عند تنظيف لوحة الحاسوب، تأكد من استعمال قطعة القماش أو المنديل مبلل فقط وليس سائلًا

يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة مبللة بقليل من الكحول، أو منديل مطهر لا يحتوي على مبيض.

في كلتا الحالتين، تأكد من استعمال قطعة القماش أو المنديل مبلل فقط وليس سائلًا.

وإذا بقي أي شيء على لوحة المفاتيح بعد ذلك، استعمل بعض المسحات القطنية، بللها بالكحول، واستخدمها للوصول بين المفاتيح، أو في أي مكان آخر يحتاج إلى مزيد من التنظيف.

عند الانتهاء من كل هذه المراحل، امنح لوحة المفاتيح سوى بضع دقائق حتى تجف تمامًا قبل إعادة توصيلها وتشغيلها.
المصدرموقع"lifehacker"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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