الأحد, يناير 29, 2023
الرئيسيةحياتنا"لا فضل لليمن عليّ".. أروى ووصلة غزل للسعودية تحدث ضجة (فيديو)
حياتنا

“لا فضل لليمن عليّ”.. أروى ووصلة غزل للسعودية تحدث ضجة (فيديو)

الفنانة اليمنية أروى قالت إن اليمن لم يقدم لها أي شيء وأن السعودية جعلت منها مشهورة

كتب فهمي الورغمي
أروى اليمنية تقدح في اليمن وتُثني على السعودية watanserb.com
المصرية أروى
- Advertisement -

وطن- قالت الفنانة اليمنية “أروى” في مقابلة لها على قناة “LBCI” اللبنانية، السبت، إن الفضل في نجوميتها وشهرتها الحالية يعود إلى السعودية، ونفت أن يكون اليمن (موطنها) قد قدم لها أيا من سبل النجاح والشهرة.

أروى اليمنية تقدح في اليمن وتُثني على السعودية

وحلت الإعلامية والفنانة اليمنية- المصرية “أروى” المعروفة بإسم “أروى” واسمها الحقيقي “إيمان سالم باعميران” ضيفة مع الإعلامي “رودولف هلال” خلال برنامج “المجهول” على قناة “LBCI” اللبنانية، مساء أمس السبت، لتتحدث عن بداياتها في عالم الفن وشهرتها كإعلامية ولاحقا كمؤثرة عبر السوشيال ميديا.

وعند سؤالها حول ما إذا كانت فعلا لا تعترف بأصولها اليمينة خاصة مع حالة الحرب التي يعيشها اليمن منذ سنوات، نفت أروى ذلك.

وأصرت في المقابل أنها تفتخر بهويتها وأصولها اليمينة، رغم أن السعودية، هي التي جعلت منها ما هي عليه اليوم من شهرة، حسب وصفها.

- Advertisement -

وشددت أروى على أن “اليمن لم يقدم لها أي شيء وليس له فضل عليها” كما قالت.

وأضافت أن السعودية دائماً رائدة في المجال الفني والنهضة الفنية في المملكة موجودة منذ الأزل، على حد تعبيرها.

السعودية أدخلت اليمن في أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود

وجدير بالذكر أنه في 21 سبتمبر/أيلول 2014، سيطرت جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة، صنعاء، بعد أسابيع من احتجاجات مناهضة للحكومة، ما دفع السعودية إلى التدخل من خلال العملية العسكرية الموسومة بـ”عاصفة الحزم”؛ مما تسبب في وقوع أكبر أزمة إنسانية باليمن.

وفي 26 مارس/آذار 2015، شنَّت المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول العربية المتحالفة معها، غارات جوية مفاجئة، مستهدفة المطارات والقواعد العسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة، التي استولى عليها الحوثيون، وحليفهم الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وكان الهدف من العملية بحسب المسؤولين في الرياض محاربة الحوثيين (الموالين لإيران)، قبل أن تتحول تدريجيا إلى حرب تدميرية بين الطرفين (الحوثيين وقوات التحالف بقيادة السعودية)، كان الشعب اليمني أكبر المتضررين من ويلاتها.

وبحسب إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، فقد ارتفعت أعداد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11 ألفًا بينهم أكثر من 3700 قتيل، فيما ازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى حوالي أربعة آلاف بينهم 91 فتاة، منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 8 سنوات.

وبحسب إحصاءات “اليونيسف“، قتل وأصيب أكثر من 11000 طفل منذ تصاعد النزاع في آذار/مارس 2015 مع تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية لمساندة الحكومة لوقف زحف الحوثيين الذي بدأ في منتصف 2014 وأشارت ذات المنظمة إلى مقتل وإصابة نحو 10 آلاف طفل.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حدث في السعودية.. أئمة مساجد يحولون بيوت الله إلى مساكن للإيجار ومغسلة ملابس (فيديو)

الهدهد

هذا ما فعله أمير قطر مع الوليد بن طلال في حضرة ابن سلمان (فيديو)

حياتنا

مشهد سادي.. سعوديتان تتحرشان بسائق “أوبر” وتطلبان منه تقبيل أرجلهما (شاهد)

الهدهد

المستشار السياسي لـ”ابن سلمان”: مصر أصبحت تستجدي المساعدات والجيش هو المسؤول!

حياتنا

مصمم أزياء جورجينا: “طلبت مني فستاناً يحترم العادات والتقاليد” مَن التونسي علي القروي؟

الهدهد

سبب وفاة “عبد الله بانعمه” الداعية “المتفائل” المصاب بشلل رباعي من 30 عاما (فيديو)

تقارير

موقع استخباري: السعودية لا تثق بوساطة سلطنة عُمان في اليمن ولهذا اتخذت هذا القرار!

الهدهد

شاعر تونسي يُهاجم خادم الحرمين وولي عهده: “السعودية ليست للراقصات” (فيديو)

حياتنا

بعد ساعتين من ليلة دخلته .. عريس سعودي يموت والعروس تعترف بما فعلته!

حياتنا

رد فعل هستيري للسعوديين بعدما تفاجئوا بنانسي عجرم شبه عارية أمامهم (فيديو)

حياتنا

بندر القرهدي.. النطق بالحكم ضد صديقه الذي قتله حرقاً! (فيديو)

الهدهد

تعرف على موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عبدالله العنزي .. موقع أمريكي يكشف مفاجأة عن اختفاء الشاب السعودي! (شاهد)

سلطنة عمان.. إطلالة لافتة “للسيدة الجليلة” في أحدث ظهور (شاهد)

إيران.. فيديو هجوم أصفهان واستهداف مستودع ذخيرة وحريق هائل بمصفاة نفط

ترامب: الله خلق جنسين فقط .. وسنهزم المنحرفين (فيديو)

القسام تستخرج معلومات حساسة من حوامة إسرائيلية سيطرت عليها (شاهد)

نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتين

نبيلة مكرم وجدت ثغرة لإنقاذ ابنها رامي وهذا ما كشفته بأحدث ظهور (فيديو)

3 أشياء يجب فعلها بعد العلاقة الجنسية

تفاصيل جديدة بشأن مقتل شقيقين أردنيين بظروف غامضة في ضانا

الجزائر.. أين اختفى جمال الدين شاوي وما سر تدوينة “الطغاة”؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC