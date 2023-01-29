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فيفي عبده تصرخ خوفاً في الرياض: “إلحقوني ياجماعة”.. ماذا حدث؟ (فيديو)

فيفي عبده ضمن عدد كبير من النجوم المصريين والعرب الذين دعاهم تركي آل الشيخ للمشاركة في الاحتفال برأس السنة الجديدة ضمن موسم الرياض

كتب رفيف عبدالله
فيفي عبده تصرخ خوفاً في الرياض
فيفي عبده
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 وطن– أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، سخرية بين متابعيها، إثر ردّ فعلها في أثناء ركوبها التلفريك، في بوليفارد وورد بالرياض.

“الحقوني يا جماعة”

وظهرت فيفي عبده بفيديو نشرته بنفسها عبر حسابها على “انستجرام“، وهي داخل التلفريك برفقة صديقاتها.

وفي اللحظة التي يبدأ بها التلفريك بالحركة. يبدأ الذعر واضحاً على فيفي عبده، والتي تقول: “أيوه إبتدينا بقى، إلحقوني يا جماعة”.

وتتابع الراقصة وهي تتلفت يميناً ويساراً: “بليز اسكيوزمي مفيهلش لعب دي. أنا كنت خايفة جدا، بس ميعلاش عن كده لغاية كده ممكن تبقى كسر بس، يا لهوي إيه ده”.

وبدل طمأنتها، انخرطت صديقات فيفي عبده بالضحك على طريقتها في التعبير عن الخوف.

أزياء محتشمة

وما لفت الأنظار، أن فيفي عبده كانت محتشمة في ملابسها.

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حيث ارتدت قميصاً زهرياً فوقه معطف فرو باللون الرمادي.

وكانت فيفي عبده ضمن عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، الذين دعاهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، للمشاركة في الاحتفال برأس السنة الجديدة بالسعودية ضمن موسم الرياض.

 

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وظهرت فيفي عبده في أكثر من فاعلية في السعودية خلال الأيام الماضية، ووثّقت تلك اللحظات وشاركتها مع جمهورها.

تعزية لجورج وسوف

ومؤخراً، ظهرت فيفي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، دون مكياج مرتديةً طرحة على رأسها، في مشهدٍ لم يعتد متابعوها على رؤيتها فيه.

ووجّهت فيفي خلال مقطع الفيديو الذي شاركه كثيرون، رسالةَ تعزية إلى الفنان السوري جورج وسوف، في وفاة ابنه “وديع” قبل أيام.

وتوجّهت فيفي عبده إلى جورج وسوف بالدعاء إلى الله أن يلهمه الصبر والسلوان في مصابه. مؤكدةً أن قلوب الجميع تحترق مثل النيران على وفاة نجله.

 

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وبدأت الراقصة المصرية التي صُدم النشطاء من إطلالتها، التي كشفت علامات الكبر عليها وتجاعيد وجهها، حديثها قائلة: “مش عارفة أقول لكم قد إيه حزني عشان خاطر ابن حبيبنا كلنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف.. أنا بعزيك في الغالي ابنك، وديع يا أبو وديع، معلش كلنا لها”.

وتابعت فيفي عبده: “ربنا يديك انت وامه واخواته قد غلاوته صبر. والله كلنا قلبنا فيه نار عشانك، والله يا أبو وديع انت وديته مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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