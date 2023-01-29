فيديو صادم للحظة اغتيال وزير الصحة الهندي.. الرصاصة اخترقته (شاهد)

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وطن– رصد مقطع فيديو تداولته مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لحظة اغتيال وزير الصحة الهندي لولاية “أوديشا” نابا كيشور داس، الذي توفي جراء إطلاق نار عليه لحظة خروجه من سيارته في بلدة “راجراجناجار” الهندية عند حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر، الأحد، عندما كان في طريقه لحضور فعالية في البلدة.

توفي برصاصة من شرطي اخترقت قلبه ورئته وتوفي بعد ساعات

ويظهر الوزير المقتول في الفيديو المتداول وهو يهم بالخروج من سياراته وسط الحشود، قبل أن ينهار في مكانه ويترنح فور تلقيه الرصاص في صدره ووسط صيحات المحيطين به.

SHOCKING: Odisha Health Minister Naba Kishore Das critical after he was shot by a police ASI at Brajarajnagar in Jharsuguda district. He is being air lifted to Bhubaneswar for treatment at Apollo Hospital. Motive behind attack unclear.#NabaKishoreDas #Odisha pic.twitter.com/VSPZu6fbMg — Mahua Moitra Fans (Parody) (@MahuaMoitraFans) January 29, 2023

ووفق صحيفة “تريبيون انديا” فإن الوزير “نابا كيشور داس” 60 عاماً نقل على الفور إلى مستشفى “أبولو”.

وقال مسؤولون في المستشفى إنه توفي بعد ساعات من إطلاق النار عليه من قبل شرطي حيث أصيب برصاصة اخترقت قلبه ورئته.

وقال مسؤولو المستشفى إن فريقًا من الأطباء أجروا عملية جراحية له بعد أن تم نقله جوا من “جارسوغادا” إلى بوبانيشوار.

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وعند إجراء العملية له تبين أن رصاصة واحدة دخلت الجسم وخرجت منه، مما أدى إلى إصابة القلب والرئة اليسرى، وإحداث نزيف داخلي حاد تسبب بوفاته.

وقال المستشفى في بيان له: ” رغم كل الجهود لم نستطع انعاشه وتوفى متأثرا بجراحه”.

#Odisha– Visuals from inside Apollo hospital in #Bhubaneswar. Health Minister #NabaDas was shot at by a police personal and was airlifted from #Jharsuguda.

CM #NaveenPatnaik also seen in the video. pic.twitter.com/8YGcrn0VvP — Tazeen Qureshy (@TazeenQureshy) January 29, 2023

ونعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحاكم أوديشا البروفيسور غانيشي لال، ورئيس الوزراء نافين باتنايك، وفاة وزير الصحة الهندي.

وغرد مودي على حسابه في “تويتر”:”حزين على الوفاة المؤسفة للوزير في حكومة أوديشا “نابا كيشور”.

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖିତ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା । ଓଁ ଶାନ୍ତି । — Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2023

وفي بيان ، قال رئيس الوزراء باتنايك إنه يشعر بالصدمة والحزن.

وأضاف: “لقد بذل الأطباء كل جهد ممكن لانقاذ حياته لكن لسوء الحظ لم يستطع التعافي”.

الشرطي القاتل

ويعتبر داس أحد المقربين لرئيس الوزراء باتنايك، الذي أدى اليمين كوزير للصحة ورعاية الأسرة في 29 مايو 2019 ، واستمر في نفس الحقيبة حتى عندما توصل رئيس الوزراء إلى إصلاح شامل لمجلس وزرائه في يونيو الماضي.

وبحسب صحيفة “تريبيون انديا” فإن الشرطي “جوبال داس” الذي أطلق النار على الوزير كيشور هو مساعد مفتش في الشرطة وكان يعاني من اضطراب المزاج ثنائي القطب الذي يسبب تقلبات مزاجية حادة وفقاً للأطباء النفسيين.

وفي غضون ذلك ، طالب الكونجرس المعارض باستقالة باتنايك ، واتهمه بالفشل في الحفاظ على القانون والنظام في أوديشا وقال في بيان :” عندما تكون الحكومة غير قادرة على توفير الأمن للوزير كيف يمكنها حماية الرجل العادي”.

زوجة جوبال داس

وقالت جياتي زوجة جوبال داس للصحفيين في منزلها بالقرب من بيرهامبور في منطقة جانجام، إنها سمعت نبأ إطلاق زوجها النار على الوزير من القنوات التلفزيونية.

وأضافت أن داس كان يعاني من اضطراب عقلي خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية ، لكنه كان يتناول الأدوية ويبدو أنه طبيعي تمامًا.

وكشفت أن زوجها أجرى مكالمة فيديو مع ابنته في الصباح، وأردفت : “لم يكن لديه عداوة شخصية مع الوزير”، وطالبت بإجراء تحقيق مناسب في الأمر لمعرفة الحقيقة.