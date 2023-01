فيديو صادم للحظة اغتيال وزير الصحة الهندي.. الرصاصة اخترقته (شاهد)

- Advertisement -

وطن– رصد مقطع فيديو تداولته مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لحظة اغتيال وزير الصحة الهندي لولاية “أوديشا” نابا كيشور داس، الذي توفي جراء إطلاق نار عليه لحظة خروجه من سيارته في بلدة “راجراجناجار” الهندية عند حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر، الأحد، عندما كان في طريقه لحضور فعالية في البلدة.

ويظهر الوزير المقتول في الفيديو المتداول وهو يهم بالخروج من سياراته وسط الحشود، قبل أن ينهار في مكانه ويترنح فور تلقيه الرصاص في صدره ووسط صيحات المحيطين به.

SHOCKING:

Odisha Health Minister Naba Kishore Das critical after he was shot by a police ASI at Brajarajnagar in Jharsuguda district. He is being air lifted to Bhubaneswar for treatment at Apollo Hospital. Motive behind attack unclear.#NabaKishoreDas #Odisha pic.twitter.com/VSPZu6fbMg

— Mahua Moitra Fans (Parody) (@MahuaMoitraFans) January 29, 2023