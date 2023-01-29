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فيديو صادم للحظة اغتيال وزير الصحة الهندي.. الرصاصة اخترقته (شاهد)

وزير الصحة الهندي لولاية "أوديشا" نابا كيشور داس توفي جراء اغتياله بالرصاص لحظة خروجه من سيارته في بلدة "راجراجناجار" الهندية

كتب خالد الأحمد
اغتيال وزير الصحة الهندي watanserb.com
وزير الصحة الهندي نابا كيشور داس
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وطن– رصد مقطع فيديو تداولته مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لحظة اغتيال وزير الصحة الهندي لولاية “أوديشا” نابا كيشور داس، الذي توفي جراء إطلاق نار عليه لحظة خروجه من سيارته في بلدة “راجراجناجار” الهندية عند حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر، الأحد، عندما كان في طريقه لحضور فعالية في البلدة.

توفي برصاصة من شرطي اخترقت قلبه ورئته وتوفي بعد ساعات

ويظهر الوزير المقتول في الفيديو المتداول وهو يهم بالخروج من سياراته وسط الحشود، قبل أن ينهار في مكانه ويترنح فور تلقيه الرصاص في صدره ووسط صيحات المحيطين به.

ووفق صحيفة “تريبيون انديا” فإن الوزير “نابا كيشور داس” 60 عاماً نقل على الفور إلى مستشفى “أبولو”.

وزير الصحة الهندي نابا كيشور داس

وقال مسؤولون في المستشفى إنه توفي بعد ساعات من إطلاق النار عليه من قبل شرطي حيث أصيب برصاصة اخترقت قلبه ورئته.

وقال مسؤولو المستشفى إن فريقًا من الأطباء أجروا عملية جراحية له بعد أن تم نقله جوا من “جارسوغادا” إلى بوبانيشوار.

لحظة اغتيال وزير الصحة الهندي نابا كيشور داس
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وعند إجراء العملية له تبين أن رصاصة واحدة دخلت الجسم وخرجت منه، مما أدى إلى إصابة القلب والرئة اليسرى، وإحداث نزيف داخلي حاد تسبب بوفاته.

وقال المستشفى في بيان له: ” رغم كل الجهود لم نستطع انعاشه وتوفى متأثرا بجراحه”.

ونعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحاكم أوديشا البروفيسور غانيشي لال، ورئيس الوزراء نافين باتنايك، وفاة وزير الصحة الهندي.

وغرد مودي على حسابه في “تويتر”:”حزين على الوفاة المؤسفة للوزير في حكومة أوديشا “نابا كيشور”.

وفي بيان ، قال رئيس الوزراء باتنايك إنه يشعر بالصدمة والحزن.

وأضاف: “لقد بذل الأطباء كل جهد ممكن لانقاذ حياته لكن لسوء الحظ لم يستطع التعافي”.

لحظة اغتيال وزير الصحة الهندي نابا كيشور داس

الشرطي القاتل

ويعتبر داس أحد المقربين لرئيس الوزراء باتنايك، الذي أدى اليمين كوزير للصحة ورعاية الأسرة في 29 مايو 2019 ، واستمر في نفس الحقيبة حتى عندما توصل رئيس الوزراء إلى إصلاح شامل لمجلس وزرائه في يونيو الماضي.

وبحسب صحيفة “تريبيون انديا” فإن الشرطي “جوبال داس” الذي أطلق النار على الوزير كيشور هو مساعد مفتش في الشرطة وكان يعاني من اضطراب المزاج ثنائي القطب الذي يسبب تقلبات مزاجية حادة وفقاً للأطباء النفسيين.

الشرطي الذي اطلق النار على وزير الصحة جوبال داس

وفي غضون ذلك ، طالب الكونجرس المعارض باستقالة باتنايك ، واتهمه بالفشل في الحفاظ على القانون والنظام في أوديشا وقال في بيان :” عندما تكون الحكومة غير قادرة على توفير الأمن للوزير كيف يمكنها حماية الرجل العادي”.

زوجة جوبال داس

وقالت جياتي زوجة جوبال داس للصحفيين في منزلها بالقرب من بيرهامبور في منطقة جانجام، إنها سمعت نبأ إطلاق زوجها النار على الوزير من القنوات التلفزيونية.

وأضافت أن داس كان يعاني من اضطراب عقلي خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية ، لكنه كان يتناول الأدوية ويبدو أنه طبيعي تمامًا.

وكشفت أن زوجها أجرى مكالمة فيديو مع ابنته في الصباح، وأردفت : “لم يكن لديه عداوة شخصية مع الوزير”، وطالبت بإجراء تحقيق مناسب في الأمر لمعرفة الحقيقة.

المصدرتويتر ، تريبيون انديا ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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