فضيحة رهف القحطاني.. هذه ما فعلته والدتها وأثار صدمة الجميع (شاهد)

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وطن– كشفت المشهورة السعودية رهف القحطاني، أن والدتها كان أحد أهم أسباب شهرتها، بعد اتباعها أساليب مثيرة للجدل، لزيادة انتشار فيديوهات ابنتها.

فضيحة رهف القحطاني!

وقالت رهف القحطاني أثناء استضافتها مع الإعلامي علي العجمي: “أمي هي أول من داعمني في الموضوع هذا.. وأمي كانت تنشر صوري في تويتر، وتكتب عليها فضيحة رهف القحطاني حتى الناس يدخلون ويشوفون”.

وتابعت رهف: “أمي كانت تدعمني بس من ورا لورا. كانت قدام إخواني والناس تقول لا غلط اللي تسوية رهف ، أنتم صادقين غلط، وكنت أنصدم منها فتغمز لي إنه تجاريهم بس”.

وأشارت رهف القحطاني إلى أنها تتابع بشغف جميع قصص النجاح لسيدات سعوديات، وتحدثت عن قصة نجاحها.

قصة نجاح

وقالت: “في مرة توظفت في محل، وكنت أتحمل الزبائن قليلي الأدب، أنا اخدم الناس اللي مثلي وشبهي”.

وروت المشهور السعودية أحد المواقف مع صاحبة المحل: “وحدة عندها محل عبايات، واشتغلت عندها، وبدأت اساعدها واشيل وأحط، وارتب المحل، وبعد شوية جات تقولي رهف هاتيلي قهوة روحت قولتلها أنا مو صبابة قهوة”.

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وتابعت: “رحت سألتها ليش تكلميني كدة أنا مو راضية بالشغل، قالتلي طيب خدي 100 ريال حق شغلك. قلتلها لا أعطيها للي محتاج، وبعد شهر رحت المحل واشتريت بـ 3500 ريال”.

الإعلامية رهف

ووصفت رهف تصرفاتها التي تتحول إلى “تريند” بالعفوية، مؤكدة أنها تعبت حتى أصبح اسمها الإعلامية رهف القحطاني.

وتحدثت رهف عن تلقيها عروضاً للتمثيل، لكنها لم توافق على أحدهم بعد.

وقالت رهف القحطاني إنها أحبت لمرة في حياتها، منوهة إلى أنها لا تهتم بشكل الرجل بقدر ما يهمها “الراجل الذي يجيها على مزاجها”.

وتابعت: “الحمد لله أنني ما تزوجته”.

الحب مرة واحدة

وحين سألها “عجمي” عما إذا كانت علاقة الحب مع “ابن الجيران”. فأجابت رهف: “حبينا .. احنا يا أخي نندفع بسرعة وكنت طفلة وقلت له ما أبغي علاقة. إذا تبغاني تزوجني فخطبني وكل شيء ولكن الأمر لم يكتمل”.

وأشارت رهف إلى أنها تريد رجلاً يدعمها ويكون إضافة جميلة في حياتها.

الجدير بالذكر أن رهف القحطاني من أبرز المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وتحمل الجنسية السعودية. وتبلغ من العمر 24 عاماً.