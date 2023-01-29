عبدالله العنزي .. موقع أمريكي يكشف مفاجأة عن اختفاء الشاب السعودي! (شاهد)

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وطن – في حادثةٍ مثيرة، أعلنت الشرطة الأمريكية، عن اختفاء شاب سعودي يدعى عبدالله العنزي ويبلغ من العمر ثلاثين عاماً في مدينة كليفلاند .

اختفاء الشاب السعودي عبدالله العنزي في أمريكا!

وأعلن عن اختفاء عبدالله العنزي، فجأة، حيث كان يمشي بصحبة أصدقائه وسط مدينة كليفلاند، صباح الجمعة، وأبلغوا الشرطة بما حدث.

ووفق الشرطة، فإنّ إصادقاء عبدالله العنزي، بحثوا عنه ولم يتمكنوا من تحديد مكانه.

وقال موقع “cleveland19” إنّ “العنزي” كان مخموراً.

مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي

وجاء اختفاء الشاب السعودي عبدالله العنزي في كليفلاند، بعد أيامٍ من مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي طعناً في فيلادلفيا، على يد شابة أمريكية.

وبحسب موقع “6 أي بي سي” فإن الجريمة وقت داخل منزل في مبنى بشارع “هانسبيري” في جيرمانتاون بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حوالي الساعة 11.50 صباح، الاثنين الماضي (23 يناير 2023).

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وقالت الشرطة إنها عثرت على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة مياه مشتركة في سكن بالطابق الثالث، ولم تذكر الشرطة سبب الطعن أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.

وأعلنت الشرطة الأمريكية رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال “نيكول ماري رودجرز” البالغة من العمر 19 عامًا من كولومبوس في جورجيا.

ولاحقاً، أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية القبض على المتهمة “نيكول ماري رودجرز”.

وقالت الشرطة أن رودجرز محتجزة لديها، وقد وجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.

وكشف ابن عم المبتعث السعودي الوليد الغريبي، تفاصيل جديدة عن جريمة مقتله، قائلاً إنه “كان يسكن في بيت مكون من 9 غرف، كل غرفة منها يتم تأجيرها لشخص ودورة المياه والصالة والمطبخ مشتركة”.

وأضاف أن ابن عمه المغدور السعودي لم يكن مرتاحاً للسكن في هذا البيت، ولكنه احتمل الوضع لأنه كان ينتظر التخرج ويعود إلى بلاده ولعدم تمكنه من تأمين سكن مناسب غيره.

وقال ابن عم “الوليد الغريبي” إنه قتل على يد شابة أمريكية (19 عاما) مدمنة مخدرات وليست طالبة، وقامت بطعنه في رقبته بداعي السرقة لأن “جواله ومحفظته ولابتوبه” سرقت على يد القاتلة أيضاً.