الأحد, يناير 29, 2023
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عبدالله العنزي .. موقع أمريكي يكشف مفاجأة عن اختفاء الشاب السعودي! (شاهد)

جاء اختفاء الشاب السعودي عبدالله العنزي في كليفلاند، بعد أيامٍ من مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي طعناً في فيلادلفيا، على يد شابة أمريكية

كتب أنس السالم
watanserb.com
عبدالله العنزي
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وطن – في حادثةٍ مثيرة، أعلنت الشرطة الأمريكية، عن اختفاء شاب سعودي يدعى عبدالله العنزي ويبلغ من العمر ثلاثين عاماً في مدينة كليفلاند .

اختفاء الشاب السعودي عبدالله العنزي في أمريكا! 

وأعلن عن اختفاء عبدالله العنزي، فجأة، حيث كان يمشي بصحبة أصدقائه وسط مدينة كليفلاند، صباح الجمعة، وأبلغوا الشرطة بما حدث.

عبدالله العنزي
عبدالله العنزي

ووفق الشرطة، فإنّ إصادقاء عبدالله العنزي، بحثوا عنه ولم يتمكنوا من تحديد مكانه.

وقال موقع “cleveland19” إنّ “العنزي” كان مخموراً.

مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي

وجاء اختفاء الشاب السعودي عبدالله العنزي في كليفلاند، بعد أيامٍ من مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي طعناً في فيلادلفيا، على يد شابة أمريكية.

المبتعث السعودي الوليد الغريبي watanserb.com
المبتعث السعودي الوليد الغريبي

وبحسب موقع “6 أي بي سي” فإن الجريمة وقت داخل منزل في مبنى بشارع “هانسبيري” في جيرمانتاون بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حوالي الساعة 11.50 صباح، الاثنين الماضي (23 يناير 2023).

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وقالت الشرطة إنها عثرت على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة مياه مشتركة في سكن بالطابق الثالث، ولم تذكر الشرطة سبب الطعن أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.

وأعلنت الشرطة الأمريكية رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال “نيكول ماري رودجرز” البالغة من العمر 19 عامًا من كولومبوس في جورجيا.

نيكول ماري رودجرز قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي watanserb.com
نيكول ماري رودجرز قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي

ولاحقاً، أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية القبض على المتهمة “نيكول ماري رودجرز”.

وقالت الشرطة أن رودجرز محتجزة لديها، وقد وجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.

وكشف ابن عم المبتعث السعودي الوليد الغريبي، تفاصيل جديدة عن جريمة مقتله، قائلاً إنه “كان يسكن في بيت مكون من 9 غرف، كل غرفة منها يتم تأجيرها لشخص ودورة المياه والصالة والمطبخ مشتركة”.

وأضاف أن ابن عمه المغدور السعودي لم يكن مرتاحاً للسكن في هذا البيت، ولكنه احتمل الوضع لأنه كان ينتظر التخرج ويعود إلى بلاده ولعدم تمكنه من تأمين سكن مناسب غيره.

وقال ابن عم “الوليد الغريبي” إنه قتل على يد شابة أمريكية (19 عاما) مدمنة مخدرات وليست طالبة، وقامت بطعنه في رقبته بداعي السرقة لأن “جواله ومحفظته ولابتوبه” سرقت على يد القاتلة أيضاً.

المصدرcleveland19 - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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