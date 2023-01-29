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شهيد في قلقيلية .. إغلاق منزل خيري علقم “انتقاماً” والمستوطنون في حالة سُعار (شاهد)

أحداث متسارعة تشهدها الضفة الغربية بعد عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين

كتب خالد السعدي
شهيد قلقيلية watanserb.com
المستوطنون يعربدون في الضفة الغربية ردا على عمليتي القدس الأخيرتين
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وطن – لا تزال الأحداث في الأراضي الفلسطينية تتصدر بؤرة الاهتمام، في ظل تطورات متسارعة تنذر بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا غير مسبوق، في نتيجة ستكون غير مستغربة تجاه الاستفزازات التي ترتكبها قوات الاحتلال.

ففي أحدث التطورات، استشهد شاب فلسطيني، بالرصاص قرب مستوطنة “قدوميم” شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه كان مسلحاً وينوي تنفيذ عملية.

وادعت مصادر عبرية، أن الشهيد كان شابا مسلحا واقتحم أطراف مستوطنة “قدوميم” قرب قلقيلية، وكشفه رجل الأمن بالمستوطنة، وأطلق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

والشهيد الفلسطيني هو الشاب كرم علي أحمد سلمان (18 عاما) من قرية قوصين بنابلس، وقد نعته مساجد القرية عبر مكبرات الصوت.

الشهيد كرم علي أحمد سلمان (18 عاما) من قرية قوصين بنابلس

وباستشهاد كرم، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 34 شهيدًا، غالبيتهم من جنين، في حين استشهد 224 شهيدًا العام الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

حماس تنعي الشهيد

بدورها، نعت حركة حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم الشهيد المجاهد كرم علي أحمد سلمان (18 عامًا)، من قرية قوصين قضاء نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة “قدوميم” شرق قلقيلية.

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وعزّت حركة حماس في بيانٍ لها، ذوي الشهيد ومحبيه، وقالت: “نشد على أيدي أبناء شعبنا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه دفاعاً عن حقوقنا الوطنية وتلبية لنداء المسجد الأقصى المبارك”.

في سياق غير بعيد، أظهرت لقطات تم تداولها على صعيد واسع، إقدام مستوطنين على إحراق منازل ومركبات مواطنين فلسطينيين في عقربا في نابلس.

إحراق مركبات مواطنين فلسطينيين في عقربا في نابلس

وهاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وأحرقوا أحد المنازل وعددا من المركبات هناك.

مستوطنون يحرقون بيتا وسيارة في ترمسعيا

واقتحم عدد من المستوطنين منزل المواطن عودة جبارة وأشعلوا النيران فيه، وأحرقوا مركبات في محيطه، وقد أظهر مقطع فيديو ثلاثة شبان ملثمين يشعلون النار في المنزل.

كما اعتدت مجموعة من المستوطنين على منازل أخرى في القرية وقامت بتدمير محتوياتها وتحطيم الأثاث والنوافذ.

وأظهرت لقطات أيضا، قيام مستوطنين بتدمير خيام للمزارعين في الأغوار الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، وشوهدت محتوياتها وهي مبعثرة أرضا.

إغلاق منزل منفذ عملية القدس

وفيما لا تزال تداعيات عملية القدس مستمرة، فقد أغلقت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت حنينا خيري علقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة فجر اليوم.

الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس

وأظهرت مقاطع فيديو قوات الاحتلال وهي تفرض حصارا مستمرا على منزل الشهيد خيري علقم، وسط دعوات رسمية بالعمل على هدم منازل منفذي العمليات البطولية.

نتيناهو يتحدث عن رد قوي على عملية القدس

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توعد بما سماه الرد القوي على عملية القدس وبإجراءات انتقامية تشمل هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينية.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها في مستهل اجتماع أمني لمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) مساء السبت، إن الرد على عملية القدس الذي قتل فيه 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرون، سيكون قويا وسريعا ودقيقا.

وأضاف أنه سيتم تسريع وتوسيع عمليات إصدار تراخيص السلاح للمدنيين، كما سيتم تسريع وتكثيف عمليات هدم منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينية.

المصدرتويتر + وكالات فلسطينية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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