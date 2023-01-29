شهيد في قلقيلية .. إغلاق منزل خيري علقم “انتقاماً” والمستوطنون في حالة سُعار (شاهد)

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وطن – لا تزال الأحداث في الأراضي الفلسطينية تتصدر بؤرة الاهتمام، في ظل تطورات متسارعة تنذر بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا غير مسبوق، في نتيجة ستكون غير مستغربة تجاه الاستفزازات التي ترتكبها قوات الاحتلال.

ففي أحدث التطورات، استشهد شاب فلسطيني، بالرصاص قرب مستوطنة “قدوميم” شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه كان مسلحاً وينوي تنفيذ عملية.

وادعت مصادر عبرية، أن الشهيد كان شابا مسلحا واقتحم أطراف مستوطنة “قدوميم” قرب قلقيلية، وكشفه رجل الأمن بالمستوطنة، وأطلق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

والشهيد الفلسطيني هو الشاب كرم علي أحمد سلمان (18 عاما) من قرية قوصين بنابلس، وقد نعته مساجد القرية عبر مكبرات الصوت.

وباستشهاد كرم، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 34 شهيدًا، غالبيتهم من جنين، في حين استشهد 224 شهيدًا العام الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

حماس تنعي الشهيد

بدورها، نعت حركة حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم الشهيد المجاهد كرم علي أحمد سلمان (18 عامًا)، من قرية قوصين قضاء نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة “قدوميم” شرق قلقيلية.

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وعزّت حركة حماس في بيانٍ لها، ذوي الشهيد ومحبيه، وقالت: “نشد على أيدي أبناء شعبنا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه دفاعاً عن حقوقنا الوطنية وتلبية لنداء المسجد الأقصى المبارك”.

في سياق غير بعيد، أظهرت لقطات تم تداولها على صعيد واسع، إقدام مستوطنين على إحراق منازل ومركبات مواطنين فلسطينيين في عقربا في نابلس.

تغطية صحفية: مستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين في عقربا في نابلس. pic.twitter.com/IcIwTszj43 — بدون رقابة (@bedounraqabah) January 29, 2023

وهاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وأحرقوا أحد المنازل وعددا من المركبات هناك.

#صور| تغطية صحفية: "مستوطنون يحرقون منزلاً ومركبة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله". pic.twitter.com/mLeBWjK5rN — بدون رقابة (@bedounraqabah) January 29, 2023

واقتحم عدد من المستوطنين منزل المواطن عودة جبارة وأشعلوا النيران فيه، وأحرقوا مركبات في محيطه، وقد أظهر مقطع فيديو ثلاثة شبان ملثمين يشعلون النار في المنزل.

#شاهد: "مستوطنون يحرقون منزلاً يعود للمواطن عودة جبارة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله". pic.twitter.com/PKmThgmtAS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2023

كما اعتدت مجموعة من المستوطنين على منازل أخرى في القرية وقامت بتدمير محتوياتها وتحطيم الأثاث والنوافذ.

تغطية صحفية: "مستوطنون يعتدون على منزل في ترمسعيا شمال رام الله، الليلة الماضية".#فلسطين pic.twitter.com/ZQm0Mq6xFA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2023

وأظهرت لقطات أيضا، قيام مستوطنين بتدمير خيام للمزارعين في الأغوار الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، وشوهدت محتوياتها وهي مبعثرة أرضا.

تغطية صحفية: مستوطنون يدمرون خيامًا للمزارعين في الأغوار الفلسطينية، صباح اليوم. pic.twitter.com/P7hHzk6ZdH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2023

إغلاق منزل منفذ عملية القدس

وفيما لا تزال تداعيات عملية القدس مستمرة، فقد أغلقت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت حنينا خيري علقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة فجر اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو قوات الاحتلال وهي تفرض حصارا مستمرا على منزل الشهيد خيري علقم، وسط دعوات رسمية بالعمل على هدم منازل منفذي العمليات البطولية.

مصادر عبرية: "إغلاق منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت حنينا خيري علقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/7vbsqet2Bm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2023

🛑 تغطية صحفية: الاحتلال يفرض حصارا لليوم الثالث على منزل عائلة الشهيد #خيري_علقم . pic.twitter.com/WwrlDqevLA — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 29, 2023

نتيناهو يتحدث عن رد قوي على عملية القدس

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توعد بما سماه الرد القوي على عملية القدس وبإجراءات انتقامية تشمل هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينية.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها في مستهل اجتماع أمني لمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) مساء السبت، إن الرد على عملية القدس الذي قتل فيه 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرون، سيكون قويا وسريعا ودقيقا.

وأضاف أنه سيتم تسريع وتوسيع عمليات إصدار تراخيص السلاح للمدنيين، كما سيتم تسريع وتكثيف عمليات هدم منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينية.