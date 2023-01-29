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شقيق السعودي عبدالرحمن العنزي يكشف تفاصيل جديدة حول اختفائه (فيديو)

بعد وفاة الطالب وليد الغريبي.. اختفاء الشاب السعودي عبدالرحمن العنزي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بظروف غامضة يفجر موجة جدل

كتب خالد الأحمد
شقيق عبدالرحمن العنزي watanserb.com
عبدالرحمن العنزي
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وطن– اختفى شاب سعودي يدعى “عبدالرحمن العنزي” في الولايات المتحدة الأمريكية بظروف غامضة، بعد أيام قليلة على مقتل الشاب السعودي الوليد الغريبي في ولاية “بنسلفانيا” طعناً بالسكين على يد مواطنة أمريكية.

كان برفقة أصدقائه قرب إحدى البحيرات

وأعلنت شرطة ولاية “اوهايو” الأمريكية اختفاء المواطن عبدالرحمن العنزي الذي كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفقد في ولاية كليفلاند أوهايو.

وأضافت أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة وأفادت الشرطة بأن المواطن المفقود يبلغ من العمر 30 عاماً واختفى في السابع والعشرين من يناير.

وأشارت الشرطة إلى أن المفقود كان برفقة أصدقائه في منطقة وسط المدينة قرب إحدى البحيرات ليختفي بعد ذلك.

شقيق العنزي يكشف تفاصيل جديدة

وأشار شقيق للعنزي يقيم في مدينة “عرعر” جنوب السعودية لقناة “إم بي سي” السعودية أن شقيقه عبدالرحمن متزوج ولديه أبناء وأنه موظف حكومي وعمره 30 عاماً.

وتابع أنه سافر برفقة شقيقه بندر كمرافق لزراعة الكبد في أمريكا، على نفقة حكومة المملكة منذ ثلاثة أشهر ليجري عملية زراعة الكبد هناك.

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وأردف أن ابن خالهم الذي يدرس طب في أمريكا جاء إليهم يوم، الجمعة الماضي، للاطمئنان على صحة بندر وبعد ذلك عزمه عبدالرحمن على العشاء.

وأضاف:”وهم في الطريق أراد عبدالرحمن دخول دورات الحمام وكانوا بالقرب من البحيرة.. ثم نزل جاكيته وموبايله ومحفظته وفي هذه الأثناء كان ينتظره ابن خاله لمدة ربع ساعة في السيارة.”

وتابع شقيق المفقود السعودي في أمريكا عبدالرحمن العنزي روايته:”ولكنه لم يأت منذ ذلك الحين وعلى الفور تم إبلاغ السفارة والقنصلية في أمريكا بفترة اختفائه من قبل أخيه وزملائه ولا يزال البحث جارياً عن عبدالرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو.”

والد عبدالرحمن العنزي يعلق

من جانبه قال فلاح العنزي (والد المفقود) لصحيفة “الرياض” المحلية بأن ابنه عبدالرحمن يبلغ من العمر 29 عاماً وغادر مع أخيه الأكبر للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية على نفقة الدولة منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

وأضاف والد عبدالرحمن العنزي أنه تم إبلاغه عن فقدان ابنه منذ فجر الجمعة الساعة 2.30، وعلى الفور تم إبلاغ السفارة والقنصلية في أميركا بفترة اختفائه من قبل أخيه وزملائه.

ولا يزال البحث جاريا عن ابنه “عبدالرحمن العنزي” بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن ابنه غادر في اتجاه بحيرة بالمدينة ،ولم يعد بعد ذلك، ولم يكن يعاني من أي مشاكل.

جريمة قتل الوليد الغريبي

وكانت جريمة قتل للشاب السعودي المبتعث “الوليد الغريبي” وقعت، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

إذ عثر على جثة الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلنت وفاة الغريبي في مكان الحادثة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد كان المبتعث الوليد الغريبي على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين.

وقالت الشرطة إنها عثرت على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة مياه مشتركة في سكن بالطابق الثالث، ولم تذكر الشرطة سبب الطعن أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.

المصدرتويتر ، الرياض ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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