الأحد, يناير 29, 2023
الرئيسيةالهدهدسلطنة عمان.. إطلالة لافتة "للسيدة الجليلة" في أحدث ظهور (شاهد)
الهدهد

سلطنة عمان.. إطلالة لافتة “للسيدة الجليلة” في أحدث ظهور (شاهد)

عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، زارت مركز "الوفاء" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية ⁧صحار‬⁩

كتب فهمي الورغمي
إطلالة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيديةwatanserb.com
إطلالة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
- Advertisement -

وطن- في أحدث ظهور لها، زارت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية ⁧صحار‬⁩، الأحد، وسط ترحيب كبير عبر السوشيال ميديا بهذه الزيارة.

السيدة الجليلة في زيارة إلى ولاية صحار

ونشرت صفحات ومواقع إخبارية عمانية صورا لزيارة “عهد البوسعيدية” التي يلقبها العمانيون باسم “السيدة الجليلة”، مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية ⁧صحار‬⁩.

وظهرت “السيدة الجليلة” وهي تصافح عددا من الأطفال، وسط سعادة قد بدت على محياها.

واطلعت حرم سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة على البرامج العلاجية والتأهيلية والمناشط والخدمات المقدمة لمنتسبي المركز والمستفيدين منه.

- Advertisement -

ورافقت السيدة عهد البوسعيدية خلال هذه الزيارة، الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث اطلعا سوية على أقسام المركز المختلفة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار.

كما ألقت حرم سلطان عمان، عهد البوسعيدية، نظرة على البرامج التأهيلية التي تساعد الأطفال ذوي الإعاقة على النهوض بقدراتهم الحركية والوظيفية.

وهناك، استمعت “السّيدةُ الجليلةُ” من القائمين على المركز، بحسب ماذكرت وسائل إعلام محلية، إلى شرحٍ متكامل عن رؤية المركز وأهدافه الرامية لإدماج هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن في المجتمع من خلال ممارسة أساليب العلاج والتأهيل التخصصي المناسبة لكل حالة.

زيارات السيدة الجليلة لذوي الإعاقة تثير استسحان الكثيرين

أثارت زيارة زوجة سلطان عمان لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية ⁧صحار‬، استحسان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

فكتبت “زينب الحكماني” قائلة: “فديتها والله وفديت هالاهتمام الحمدلله ع نعمة عمان والحمدلله ع نعمة ولاة امرنا واهتمامه الانساني.. فخورين باامنا الجليلة عهد واهتمامها دائما بعيالنا من ذوي الاعاقة وفخورين جدا بهالزيارة لمركز صحار كانها زارتنا كلنا مراكز الوفاء والله”.

وعلقت “أم حمد الريامي” بقولها: “ما شاء الله.. نبارك لكم بزياره السيده الجليله واهتمامها بهذه الفئه والموظفين العاملين بالمراكز شي ابهجنا وأسعدنا.. عقبال زيارتها لمركز الجبل الأخضر”.

هذا وتأتي زيارة السيدة الجليلة لمركز تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بولاية صحار، ضمن سلسلة من الزيارات تؤديها حرم سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مختلف محافظات السلطنة، من منطلق اهتمامها المتواصل بمعاينة وتحسين وضعيات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سخرية واسعة من مسؤول عماني بولاية صحم بسبب “أكبر بيتزا” (شاهد)

تقارير

موقع استخباري: السعودية لا تثق بوساطة سلطنة عُمان في اليمن ولهذا اتخذت هذا القرار!

الهدهد

جبل شمس.. رجل الثلج العماني يخطف الأنظار من أعلى قمة بسلطنة عمان

الهدهد

بعد طرده من ليالي مسقط.. عماني مثلي الجنس يتبجح ويستفز العمانيين (فيديو)

الهدهد

إشادة كبيرة بلفتة إنسانية لزوجة سلطان عمان عهد البوسعيدية

الهدهد

احتفاء أمريكي بالباحثة العلمية سعيدة جعبوب وتفاعل عماني كبير (شاهد)

الهدهد

شواذ جنسيا يعكرون صفو “ليالي مسقط” في سلطنة عمان وجدل (فيديو)

الهدهد

“بي بي سي عربية” تُوقف بثها نهائيا في سلطنة عمان ورسالة لوزير الإعلام

الهدهد

“أخدود الوابل” والطقس المتوقع بسلطنة عمان.. الأرصاد تحذر وتنصح بهذا الأمر

الهدهد

ما سبب وفاة زكية الكاسبية الطالبة العمانية في الأردن؟.. فجعت وفاتها العمانيين

الهدهد

تقرير يكشف عن جهود السلطان هيثم لمحاربة الفساد واسترداد ملايين الريالات

الهدهد

إبراهيم المخيني ولقطة مؤثر مع والدته بعد انتهاء خليجي 25 (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عبدالله العنزي .. موقع أمريكي يكشف مفاجأة عن اختفاء الشاب السعودي! (شاهد)

“لا فضل لليمن عليّ”.. أروى ووصلة غزل للسعودية تحدث ضجة (فيديو)

إيران.. فيديو هجوم أصفهان واستهداف مستودع ذخيرة وحريق هائل بمصفاة نفط

ترامب: الله خلق جنسين فقط .. وسنهزم المنحرفين (فيديو)

القسام تستخرج معلومات حساسة من حوامة إسرائيلية سيطرت عليها (شاهد)

نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتين

نبيلة مكرم وجدت ثغرة لإنقاذ ابنها رامي وهذا ما كشفته بأحدث ظهور (فيديو)

3 أشياء يجب فعلها بعد العلاقة الجنسية

تفاصيل جديدة بشأن مقتل شقيقين أردنيين بظروف غامضة في ضانا

الجزائر.. أين اختفى جمال الدين شاوي وما سر تدوينة “الطغاة”؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC