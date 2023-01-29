سلطنة عمان.. إطلالة لافتة “للسيدة الجليلة” في أحدث ظهور (شاهد)

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وطن- في أحدث ظهور لها، زارت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية ⁧صحار‬⁩، الأحد، وسط ترحيب كبير عبر السوشيال ميديا بهذه الزيارة.

السيدة الجليلة في زيارة إلى ولاية صحار

ونشرت صفحات ومواقع إخبارية عمانية صورا لزيارة “عهد البوسعيدية” التي يلقبها العمانيون باسم “السيدة الجليلة”، مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية ⁧صحار‬⁩.

تفضلت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم/حفظها الله ورعاها/فقامت بزيارة لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية #صحار؛ لتلمس الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية والمناشط والخدمات المقدمة لمنتسبي المركز والمستفيدين منه pic.twitter.com/X4Vi3oOAiA — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) January 29, 2023

وظهرت “السيدة الجليلة” وهي تصافح عددا من الأطفال، وسط سعادة قد بدت على محياها.

واطلعت حرم سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة على البرامج العلاجية والتأهيلية والمناشط والخدمات المقدمة لمنتسبي المركز والمستفيدين منه.

🔴 تفضلت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم/حفظها الله ورعاها/فقامت بزيارة لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية #صحار؛ لتلمس الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية والمناشط والخدمات المقدمة لمنتسبي المركز والمستفيدين منه عن كثب. 🇴🇲 pic.twitter.com/voXqhtJmdo — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) January 29, 2023

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ورافقت السيدة عهد البوسعيدية خلال هذه الزيارة، الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث اطلعا سوية على أقسام المركز المختلفة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار.

#الوصال| تفضلت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم/حفظها الله ورعاها/فقامت بزيارة لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية #صحار؛ لتلمس الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية والمناشط والخدمات المقدمة لمنتسبي المركز والمستفيدين منه عن كثب pic.twitter.com/K4rSYU7ifq — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) January 29, 2023

كما ألقت حرم سلطان عمان، عهد البوسعيدية، نظرة على البرامج التأهيلية التي تساعد الأطفال ذوي الإعاقة على النهوض بقدراتهم الحركية والوظيفية.

وهناك، استمعت “السّيدةُ الجليلةُ” من القائمين على المركز، بحسب ماذكرت وسائل إعلام محلية، إلى شرحٍ متكامل عن رؤية المركز وأهدافه الرامية لإدماج هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن في المجتمع من خلال ممارسة أساليب العلاج والتأهيل التخصصي المناسبة لكل حالة.

زيارات السيدة الجليلة لذوي الإعاقة تثير استسحان الكثيرين

أثارت زيارة زوجة سلطان عمان لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية ⁧صحار‬، استحسان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

فكتبت “زينب الحكماني” قائلة: “فديتها والله وفديت هالاهتمام الحمدلله ع نعمة عمان والحمدلله ع نعمة ولاة امرنا واهتمامه الانساني.. فخورين باامنا الجليلة عهد واهتمامها دائما بعيالنا من ذوي الاعاقة وفخورين جدا بهالزيارة لمركز صحار كانها زارتنا كلنا مراكز الوفاء والله”.

فديتها والله وفديت هالاهتمام الحمدلله ع نعمة عمان والحمدلله ع نعمة ولاة امرنا واهتمامه الانساني فخورين باامنا الجليلة عهد واهتمامها دائما بعيالنا من ذوي الاعاقة وفخورين جدا بهالزيارة لمركز صحار كانها زارتنا كلنا مراكز الوفاء والله😍😍 — زينب الحكماني (@zainabalhkmnai) January 29, 2023

وعلقت “أم حمد الريامي” بقولها: “ما شاء الله.. نبارك لكم بزياره السيده الجليله واهتمامها بهذه الفئه والموظفين العاملين بالمراكز شي ابهجنا وأسعدنا.. عقبال زيارتها لمركز الجبل الأخضر”.

ما شاء الله.. نبارك لكم بزياره السيده الجليله واهتمامها بهذه الفئه والموظفين العاملين بالمراكز شي ابهجنا وأسعدنا.. عقبال زيارتها لمركز الجبل الأخضر 😉🙂 — [email protected] (@umhamad2010) January 29, 2023

هذا وتأتي زيارة السيدة الجليلة لمركز تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بولاية صحار، ضمن سلسلة من الزيارات تؤديها حرم سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مختلف محافظات السلطنة، من منطلق اهتمامها المتواصل بمعاينة وتحسين وضعيات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.