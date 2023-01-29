سعودي يرش الكعبة بالخمر ويشتم آل سعود.. فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل! (شاهد)

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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر قيام شاب سعودي برش مادة سائلة على ستار الكعبة في فعل احتجاجي على الأسرة الحاكمة في السعودية.

وووفقا للفيديو المنشور، فقد تفاجأ المعتمرون بشاب يحمل في يده زجاجة بها سائل ويقوم برش المادة السائلة على ستار الكعبة، ليصرخ خاطبا بهم عما تعرض له من آل سعود.

وبحسب الفيديو، فقد أخذ الشاب يصرخ قائلا: “آل سعود ما عندهم دين هذولا يتاجروا بدينكم ويتاجروا بأمتكم”.

وأظهر الفيديو لحظة هجوم المعتمرين على الشاب ومنعه من مواصلة ما يقوم به، قبل أن يتدخل أفراد الامن للإمساك به.

#السعودية مواطن سعودي في مكة المكرمة يرش العصير على "الكعبة المشرفة" ويصيح بالمعتمرين: آل سعود ما عندهم دين هذولا يتاجروا بدينكم ويتاجروا بامتكم. الله يرحمه قتلوه ليس حب ببيت الله الحرام وإنما غضباً على ال سعود الملاعين. pic.twitter.com/Fvb3OzByAV — ⚡ صـقـــر عــســـــيـر ⚡#هدد_جدة (@FalconAseer) January 26, 2023

ادعاءات بأن المادة السائلة هي خمر

وفي حين ادعت الحسابات التي نشرت الفيديو على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن المادة السائلة التي رشها الشاب على الكعبة هي “عصير”، زعمت العديد من مقطع الفيديو التي انتشرت على “يوتيوب” بأن المادة السائلة هي “خمر”.

حقيقة الفيديو

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وبالبحث عن حقيقة الفيديو، اتضح أنه قديم، وان المادة السائلة التي رشها الشاب على ستار الكعبة هي مادة “البنزين”، حيث هدد بحرق نفسه.

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية، في فبراير/شباط 2017، فقد قامت قوت الأمن باعتقال شاب حاول حرق الكعبة بالبنزين.

و ذكرت الصحيفة في تقريرها آنذاك إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الإثنين الموافق 06 فبراير 2017،تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه، حيث نشرت الفيديو من زاوية مختلفة، مستبعدة مشهد تهجم الشاب على “آل سعود”.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله: “لاحظت الشخص يقوم بتفريغ قارورة بنزين على ستار الكعبة”.

وأضاف الشاهد: “على الفور قمت بالإمساك به وإطلاق صيحات من حولي، حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه”.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” في تقرير لها عن الحادثة آنذاك، أن رجال الأمن تمكنوا فور ملاحظة ذلك من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار.

فيديو يوثق تنظيف الكعبة من آثار البنزين

كما نشرت حسابات إخبارية سعودية حينها، مقاطع فيديو توثق عملية غسل وتنظيف الكعبة المشرفة من آثار البنزين التي أصابتها.