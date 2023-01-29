الأحد, يناير 29, 2023
الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم الأحد 29 يناير 2023.. اهتزازات عنيفة تضرب...
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 29 يناير 2023.. اهتزازات عنيفة تضرب العملات

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 584 جنيهاً للشراء وفق بنك الخرطوم

كتب خالد السعدي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
- Advertisement -

وطن – تنشر سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 29 يناير/كانون الثاني 2023، بحسب نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، حيث شهدت أسعار العملات اهتزازات عنيفة.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 584 جنيهاً للشراء، و588.38 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان في البنوك ارتفاعاً، بواقع 628.79 جنيهاً للشراء، و633.50 جنيهاً للبيع، وفق بنك الخرطوم.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 721.06 جنيهاً للشراء، و726.47 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 154.08 جنيهاً للشراء، و155.24 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 160.43 جنيهاً للشراء، و161.64 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

- Advertisement -

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان نحو 159.65 جنيهاً للشراء، و160.84 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1549.48 جنيهاً للشراء، و1561.10 جنيهاً للبيع.

أزمة عنيفة يواجهها الاقتصاد السوداني

يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.

ويحتاج 15.5 مليوني سوداني – ثلث السُّكان ـ إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطول والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.

ولم يحقق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الأجمالي ، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6 % في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافي قليلا ويبلغ0.3%.

توقعات إيجابية للاقتصاد السوداني في 2023

لكن في المقابل، سبق أن توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام 2023، يبلغ حوالي 2% بعد ثلاث سنين عجافٍ، وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.

وتوقع البنك أيضًا أن يتعزز هذا النمو (ببطء) العام المقبل 2024 ليبلغ 2.5%، وأشار إلى أن تباطؤ النمو يمثل تحديًا هائلاً للتنمية الاقتصادية.

المصدرمتابعات - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 27 يناير 2023

اقتصاد

السودان..تراجع سعر الدولار وارتفاع تاريخي وغير مسبوق لـ اليورو والعملات العربية

فيديو

مشهد غير مألوف.. ما فعله أسد بحديقة حيوان سودانية يثير الحيرة (فيديو)

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 25 يناير.. اليورو يواصل رحلة الجنون

الهدهد

ما قصة الكتب التي “تُفسد أخلاق الطلاب” بمكتبة جامعة سودانية شهيرة؟

اقتصاد

انهيار الجنيه السوداني الثلاثاء 24 يناير والدولار يسجل رقماً غير مسبوق في البنوك

الهدهد

زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 23 يناير 2023

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 22 يناير 2023

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 20 يناير 2023.. ارتفاعات جنونية تضرب العملات

اقتصاد

بلومبيرغ تكشف عن مفاجأة بشأن السوق السوداء وسعر الدولار في مصر

الهدهد

شخيره ملأ الأستوديو.. وزير الزراعة الروماني ينام على الهواء ويصدم الضيوف (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هجمات قوية تعطل موقع حماس والحركة تكشف عن الفاعل

فيديو مُسرب لأصالة يضعها في موقف لا تُحسد عليه.. والجمهور يستذكر “الكوكايين”!

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والتوقيت

لا يعرفها معظم الناس.. طريقة بسيطة لتنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول

الشيف التركي نصرت يفتتح فرعاً جديداً من سلسلة مطاعمه في إسرائيل!

صدمة قوية لعشاق برشلونة بعد إصابة عثمان ديمبيلي

فيفي عبده تصرخ خوفاً في الرياض: “إلحقوني ياجماعة”.. ماذا حدث؟ (فيديو)

راقصة مصرية شهيرة في قبضة السلطات بسبب فيديوهات إباحية!

رومان رينز يُحافظ على لقبه.. نتائج عرض رويال رامبل 2023 (شاهد)

حدث في السعودية.. أئمة مساجد يحولون بيوت الله إلى مساكن للإيجار ومغسلة ملابس (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC