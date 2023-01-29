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رياضة

رومان رينز يُحافظ على لقبه.. نتائج عرض رويال رامبل 2023 (شاهد)

مفاجآت في نتائج عرض رويال رامبل لعام 2023

كتب فارس أبو شيحة
نتائج عرض رويال رامبل 2023 watanserb.com
نتائج عرض رويال رامبل 2023
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وطن- حافظ المصارع الأمريكي المحترف رومان رينز (37 عاماً)، على لقبه بطلاً لدبليو دبليو إي (WWE) العالمية، بعد فوزه على منافسه الكندي كيفن أوينز، في عرض رويال رامبل 2023.

وانطلقت منافسات عرض رويال رامبل 2023 للمصارعة الحرة، فجر الأحد، في نزالات قوية ومثيرة بين أفضل نجوم المصارعة الحرة للمحترفين، التي أقيمت في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

نتائج عرض رويال رامبل 2023

ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، نتائج عرض رويال رامبل 2023 للمصارعة الحرة، بعد ختام منافستها التي حملت الإثارة والقوة بين نجوم المصارعين المحترفين على مستوى العالم، كما يلي:

النزال الأول:

حافظ المصارع الأمريكي رومان رينز، على لقب بطل العالم (WWE) الموحد، بعد فوزه على منافسه الكندي كيفن أوينز (أوستن).

النزال الثاني:

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كما حافظت المصارعة الأمريكية بيانكا بيلير، على لقب (الرو) للسيدات، بعد تغلبها على منافستها أليكسا بليس.

النزال الثالث:

وتمكّن المصارع الأمريكي براي وايت (العفريت)، من تحقيق الفوز على منافسه إل أي نايت، في نزال من نوع “بيتش بلاك”.

المصارع الأمريكي رينز
المصارع الأمريكي رينز

النزال الرابع:

كان نزال بمشاركة 30 مصارعة (السيدات) داخل حلبة المصارعة الحرة، لتتأهل واحدة منها إلى بطولة “رايسليمينيا 39” الشهيرة، كما تمكنت المصارعة الأسترالية ريا ريبلي من الفوز بهذا النزال، بعد نجاحها في إقصاء إسكا وليف مورجان في نهاية النزال.

النزال الخامس:

كان نزال بمشاركة 30 مصارع (الرجال)، داخل حلبة المصارعة، للمنافسة أحدهم في خطف بطاقة التأهل للحدث الأبرز في رياضة المصارعة الحرة الشهيرة “رايسليمينيا 39”.

موعد عرض رايسليمينيا 39

ونجح المصارع الأمريكي كودي رودز، في خطف بطاقة التأهل للمشاركة في الحدث الأبرز “رايسليمينيا 39″، بعدما نجح في إقصاء مواطنه لوجان بول في نهاية النزال وإخراجه من داخل الحلبة.

يذكر أن عرض الحدث الشهير “رايسليمينيا 39” للمصارعة الحرة للمحترفين، سيقام مطلع شهر إبريل/نيسان القادم، في كاليفورنيا هوليوود الأمريكية.

رومان رينز يحافظ على لقب دبيلو دبيلو أي
رومان رينز يحافظ على لقب دبيلو دبيلو أي
المصدروطن + صفحة دبيلو دبيلو أي (WWE)
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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