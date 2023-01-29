رومان رينز يُحافظ على لقبه.. نتائج عرض رويال رامبل 2023 (شاهد)

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وطن- حافظ المصارع الأمريكي المحترف رومان رينز (37 عاماً)، على لقبه بطلاً لدبليو دبليو إي (WWE) العالمية، بعد فوزه على منافسه الكندي كيفن أوينز، في عرض رويال رامبل 2023.

وانطلقت منافسات عرض رويال رامبل 2023 للمصارعة الحرة، فجر الأحد، في نزالات قوية ومثيرة بين أفضل نجوم المصارعة الحرة للمحترفين، التي أقيمت في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

رأس الطاولة يحكم بأحكامه ☝️ بطل WWE يونيفرسال الأوحد رومان رينز يتغلب على كيفين أوينز ويحافظ على لقبه!@WWERomanReigns @HeymanHustle #RoyalRumble @ShahidVOD pic.twitter.com/kot4AbB4L8 — WWE MENA (@WWEmena) January 29, 2023

نتائج عرض رويال رامبل 2023

ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، نتائج عرض رويال رامبل 2023 للمصارعة الحرة، بعد ختام منافستها التي حملت الإثارة والقوة بين نجوم المصارعين المحترفين على مستوى العالم، كما يلي:

النزال الأول:

حافظ المصارع الأمريكي رومان رينز، على لقب بطل العالم (WWE) الموحد، بعد فوزه على منافسه الكندي كيفن أوينز (أوستن).

النزال الثاني:

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كما حافظت المصارعة الأمريكية بيانكا بيلير، على لقب (الرو) للسيدات، بعد تغلبها على منافستها أليكسا بليس.

النزال الثالث:

وتمكّن المصارع الأمريكي براي وايت (العفريت)، من تحقيق الفوز على منافسه إل أي نايت، في نزال من نوع “بيتش بلاك”.

النزال الرابع:

كان نزال بمشاركة 30 مصارعة (السيدات) داخل حلبة المصارعة الحرة، لتتأهل واحدة منها إلى بطولة “رايسليمينيا 39” الشهيرة، كما تمكنت المصارعة الأسترالية ريا ريبلي من الفوز بهذا النزال، بعد نجاحها في إقصاء إسكا وليف مورجان في نهاية النزال.

صامدة من البداية وحتى النهاية 💪 ريا ريبلي تفوز بنزال رويال رامبل وتحجز مكانها في ريسلمانيا 39!@RheaRipley_WWE #RoyalRumble #WrestleMania @ShahidVOD pic.twitter.com/8YeiLFevC0 — WWE MENA (@WWEmena) January 29, 2023

النزال الخامس:

كان نزال بمشاركة 30 مصارع (الرجال)، داخل حلبة المصارعة، للمنافسة أحدهم في خطف بطاقة التأهل للحدث الأبرز في رياضة المصارعة الحرة الشهيرة “رايسليمينيا 39”.

الكابوس الأمريكي يحقق الحلم 🤩 كودي رودز يفوز بنزال رويال رامبل ويحجز مكانه في الحدث الرئيسي لعرض ريسلمانيا 39!@CodyRhodes #RoyalRumble @ShahidVOD pic.twitter.com/7SriNa8RRd — WWE MENA (@WWEmena) January 29, 2023

موعد عرض رايسليمينيا 39

ونجح المصارع الأمريكي كودي رودز، في خطف بطاقة التأهل للمشاركة في الحدث الأبرز “رايسليمينيا 39″، بعدما نجح في إقصاء مواطنه لوجان بول في نهاية النزال وإخراجه من داخل الحلبة.

بروك ليسنر يثور غاضبًا ويدمر كل شيء وكل شخص في طريقه بعد إقصائه من النزال على يد بوبي لاشلي!@BrockLesnar @fightbobby #RoyalRumble @ShahidVOD pic.twitter.com/DeFJmrk7S2 — WWE MENA (@WWEmena) January 29, 2023

يذكر أن عرض الحدث الشهير “رايسليمينيا 39” للمصارعة الحرة للمحترفين، سيقام مطلع شهر إبريل/نيسان القادم، في كاليفورنيا هوليوود الأمريكية.