دكتورة إيرانية تتبرع براتبها لعائلة الشهيد خيري علقم سنة كاملة

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وطن – أعلنت دكتورة إيرانية عن تبرعها براتبها لمدة سنة كاملة، لعائلة الشهيد خيري علقم، منفذ عملية مستوطنة “النبي يعقوب” بالقدس المحتلة، مساء الجمعة، والتي أدّت لمقتل سبعة مستوطنين وإصابة عشرة آخرين بجروح.

دكتورة إيرانية تتبرع براتبها لعائلة الشهيد خيري علقم

وعبر حسابها في تويتر، أعلنت الدكتور الإيرانية “شهلاء” عن تبرعا براتبا لمدة سنة كاملة الى عائلة الشهيد خيري علقم، مشيرةً إلى أنّها تسكن في العاصمة طهران.

ولفتت إلى أنّها سوف تذهب بهذا الشأن الى سفارة أو قنصلية فلسطين في طهران.

تنويه =اني دكتورة شهلاء الايرانية اتبرع براتبي لمدة سنة كاملة الى عائلة الشهيد خيري علقم =عنوان سكني طهران =سوف أذهب الى سفارة أو قنصلية فلسطين هون في طهران ورقم جوالي الي بدو يبعثوا لبيت الشهيد =بيدخل خاص pic.twitter.com/UWPWzYhve5 — الإعلامية الدكتورة الإيرانية (@DShhla) January 28, 2023

وقالت إنها “تحت أمر عائلة الشهيد انا والله على ما اقول شهيد”.

خيري علقم .. انتقم لجنين

ومساء الجمعة، جاء الردّ سريعاً على مجزرة مخيم جنين التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، وأدّت لاستشهاد 9 فلسطينيين، بعملية نوعية نفذها الشاب الفلسطيني خير علقم، من حي الطور بالقدس المحتلة، داخل مستوطنة “النبي يعقوب” شمال المدينة.

🔥 #صور من مكان العملية النوعية التي نفذها مقاوم فلسطيني في #القدس وأدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطيرة. pic.twitter.com/gxXyZOhTkK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023

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ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورة المسدس، الذي استخدمه منفذ العملية في إطلاق النار نحو المستوطنين.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أنّ خيري علقم منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي ارتقى بعد أن طعنه مستوطن عام 1998.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس دون خلفية أمنية سابقة.

وكردة فعل انتقامية، أغلقت قوات الاحتلال فجر الأحد منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت حنينا خيري علـقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

مصادر عبرية: "إغلاق منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت حنينا خيري علقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/7vbsqet2Bm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2023

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توعّد بما سماه الرد القوي على عملية القدس. وبإجراءات انتقامية تشمل هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينية.

وأضاف أنه سيتم تسريع وتوسيع عمليات إصدار تراخيص السلاح للمدنيين، كما سيتم تسريع وتكثيف عمليات هدم منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينية.