الأحد, يناير 29, 2023
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الهدهد

دكتورة إيرانية تتبرع براتبها لعائلة الشهيد خيري علقم سنة كاملة

عبر حسابها في تويتر، أعلنت الدكتور الإيرانية "شهلاء" عن تبرعا براتبا لمدة سنة كاملة الى عائلة الشهيد خيري علقم، مشيرةً إلى أنّها تسكن في العاصمة طهران.

كتب أنس السالم
الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس watanserb.com
الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين
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وطن – أعلنت دكتورة إيرانية عن تبرعها براتبها لمدة سنة كاملة، لعائلة الشهيد خيري علقم، منفذ عملية مستوطنة “النبي يعقوب” بالقدس المحتلة، مساء الجمعة، والتي أدّت لمقتل سبعة مستوطنين وإصابة عشرة آخرين بجروح.

دكتورة إيرانية تتبرع براتبها لعائلة الشهيد خيري علقم

وعبر حسابها في تويتر، أعلنت الدكتور الإيرانية “شهلاء” عن تبرعا براتبا لمدة سنة كاملة الى عائلة الشهيد خيري علقم، مشيرةً إلى أنّها تسكن في العاصمة طهران.

ولفتت إلى أنّها سوف تذهب بهذا الشأن الى سفارة أو قنصلية فلسطين في طهران.

وقالت إنها “تحت أمر عائلة الشهيد انا والله على ما اقول شهيد”.

خيري علقم .. انتقم لجنين

ومساء الجمعة، جاء الردّ سريعاً على مجزرة مخيم جنين التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، وأدّت لاستشهاد 9 فلسطينيين، بعملية نوعية نفذها الشاب الفلسطيني خير علقم، من حي الطور بالقدس المحتلة، داخل مستوطنة “النبي يعقوب” شمال المدينة.

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ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورة المسدس، الذي استخدمه منفذ العملية في إطلاق النار نحو المستوطنين.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أنّ خيري علقم منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي ارتقى بعد أن طعنه مستوطن عام 1998.

شهيد قلقيلية
الشهيد خيري علقم

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس دون خلفية أمنية سابقة.

وكردة فعل انتقامية، أغلقت قوات الاحتلال فجر الأحد منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت حنينا خيري علـقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توعّد بما سماه الرد القوي على عملية القدس. وبإجراءات انتقامية تشمل هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينية.

وأضاف أنه سيتم تسريع وتوسيع عمليات إصدار تراخيص السلاح للمدنيين، كما سيتم تسريع وتكثيف عمليات هدم منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينية.

 

المصدروطن - رصد تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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