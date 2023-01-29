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رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

ريال مدريد فشل في تقليص الفارق مع غريمه المتصدر برشلونة بعد تعادله مع سوسيداد

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يوسع الفارق مع الريال في ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
برشلونة يوسع الفارق مع الريال في ترتيب الدوري الإسباني 2023
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وطن- انفرد فريق برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد سقوط غريمه التقليدي ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام منافسه ريال سوسيداد في منافسات الجولة ال18.

وفشل حامل اللقب ريال مدريد (الملكي)، في تقليص فارق النقاط، بعد تعادله على ميدانه أمام الفريق المنافس ريال سوسيداد سلبياً بدون أي من الأهداف في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

وكان فريق ريال مدريد الأكثر تسديدات واستحواذاً على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة، رغم التعثر بالتعادل أمام ريال سوسيداد، حيث وصل إجمالي عدد التسديدات في المباراة إلى 20 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%.

كما ووصل عدد تسديدات الفريق الضيف ريال سوسيداد إلى 8 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 38% طيلة مجريات دقائق المباراة.

ريال مدريد
ريال مدريد

كما وسيلتقي ريال مدريد أمام خفافيس فالنسيا، الخميس، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، بعد نهاية منافسات حساب الجولة ال18، فيما يلي:

(1) برشلونة 47 نقطة.

(2) ريال مدريد 42 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 39 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 34 نقطة.

(5) فياريال 31 نقطة.

(6) ريال بيتيس 31 نقطة.

(7) أوساسونا 28 نقطة.

(8) أتلتيك بيلباو 26 نقطة.

(9) رايو فاليكانو 26 نقطة.

(10) مايوركا 25 نقطة.

(11) ألمرية 22 نقطة.

(12) غيرونا 21 نقطة.

(13) إشبيلية 21 نقطة.

(14) فالنسيا 20 نقطة.

(15) إسبانيول 20 نقطة.

(16) سلتا فيغو 20 نقطة.

ريال سوسيداد
ريال سوسيداد

(17) بلد الوليد 20 نقطة.

(18) قادش 19 نقطة.

(19) خيتافي 17 نقطة.

(20) إلتشي 6 نقاط.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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