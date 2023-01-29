القسام تستخرج معلومات حساسة من حوامة إسرائيلية سيطرت عليها (شاهد)

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وطن- أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس ـ بيانا عاجلا، الأحد، أعلنت فيه أنها سيطرت على “حوامة” للاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة قبل أيام، وأنها حصلت كذلك على معلومات حساسة.

القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية

وبحسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد أعلنت كتائب “القسام” في بلاغ عسكري عن سيطرتها على حوامةٍ صهيونية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة يوم، الجمعة.

وجاء في البلاغ العسكري للقسام أنّه “تمكن مهندسو كتائب القسام من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة منها تخص قوات العدو”.

🔵🎞️ #فيديو | المختص بالشأن الصهيوني نبيه عواضة: تمكن كتائب القسام من السيطرة على حوامة صهيونية يعد إنجازًا كبيرًا وتثبت نفسها بأنها قادرة على دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا. pic.twitter.com/lzPEghEn2I — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) January 29, 2023

وفي سياق التعليق على بيان القسام، صرح “نبيه عواضة” المختص بالشأن الصهيوني في مداخلة على شاشة قناة “الأقصى” الفضائية بأن “تمكن كتائب القسام من السيطرة على حوامة صهيونية يعد إنجازًا كبيرًا وتثبت نفسها بأنها قادرة على دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا.”

هذا ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، ضمن بيانها صورا للحوامة الإسرائيلية ومقتنياتها.

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وأوضحت أن تاريخ الاستيلاء على هذه الحوامة الإسرائيلية كان، فجر الجمعة 27 يناير 2023.

الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام فجر الجمعة الماضي وحصلت منها على معلومات حساسة تخص قوات العدو pic.twitter.com/9B32uDVmtP — يونس الزعتري #عين_على_العدو (@YounesZaatari) January 29, 2023

عمليات القدس وتصعيد الاحتلال

ويأتي هذا الكشف من قبل القسام بالتزامن مع التصعيد من جانب الاحتلال، عقب العمليات الأخيرة التي نفذها مقاومون فلسطينيون في الأراضي المحتلة وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المستوطنين.

ولا تزال الأحداث في الأراضي الفلسطينية تتصدر بؤرة الاهتمام، في ظل تطورات متسارعة تُنذر بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً غير مسبوق، في نتيجة ستكون غير مستغربة تجاه الاستفزازات التي ترتكبها قوات الاحتلال.

ففي أحدث التطورات، استشهد شاب فلسطيني، بالرصاص قرب مستوطنة “قدوميم” شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه كان مسلحاً وينوي تنفيذ عملية.

وادّعت مصادر عبرية، أن الشهيد كان شاباً مسلّحاً واقتحم أطراف مستوطنة “قدوميم” قرب قلقيلية، وكشفه رجل الأمن بالمستوطنة، وأطلق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

والشهيد الفلسطيني هو الشاب كرم علي أحمد سلمان (18 عاماً) من قرية قوصين بنابلس، وقد نعته مساجد القرية عبر مكبرات الصوت.

وباستشهاد كرم، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 34 شهيدًا، غالبيتهم من جنين، في حين استشهد 224 شهيدًا العام الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بدورها، نعت حركة حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم الشهيد المجاهد كرم علي أحمد سلمان (18 عامًا)، من قرية قوصين قضاء نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة “قدوميم” شرق قلقيلية.

هذا وهاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وأحرقوا أحد المنازل وعدداً من المركبات هناك.

تغطية صحفية: مستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين في عقربا في نابلس. pic.twitter.com/IcIwTszj43 — بدون رقابة (@bedounraqabah) January 29, 2023

وفيما لا تزال تداعيات عملية القدس مستمرة، فقد أغلقت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت حنينا خيري علقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة، فجر اليوم.

نتنياهو مرعوب ويتوعد

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توعّد بما سماه الرد القوي على عملية القدس، وبإجراءات انتقامية تشمل هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينية.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها في مستهلّ اجتماع أمني لمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) مساء السبت، إن الرد على عملية القدس التي قُتل فيها 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرون، سيكون قوياً وسريعاً ودقيقاً.

وأضاف أنه سيتم تسريع وتوسيع عمليات إصدار تراخيص السلاح للمدنيين، كما سيتم تسريع وتكثيف عمليات هدم منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينية.