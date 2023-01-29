الأحد, يناير 29, 2023
الرئيسيةالهدهدالقسام تستخرج معلومات حساسة من حوامة إسرائيلية سيطرت عليها (شاهد)
الهدهد

القسام تستخرج معلومات حساسة من حوامة إسرائيلية سيطرت عليها (شاهد)

أصدرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانا أعلنت فيه سيطرتها على حوامة تابعة للاحتلال واستخراج معلومات حساسة منها

كتب باسل النجار
الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام watanserb.com
- Advertisement -

وطن- أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس ـ بيانا عاجلا، الأحد، أعلنت فيه أنها سيطرت على “حوامة” للاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة قبل أيام، وأنها حصلت كذلك على معلومات حساسة.

القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية

وبحسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد أعلنت كتائب “القسام” في بلاغ عسكري عن سيطرتها على حوامةٍ صهيونية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة يوم، الجمعة.

وجاء في البلاغ العسكري للقسام أنّه “تمكن مهندسو كتائب القسام من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة منها تخص قوات العدو”.

وفي سياق التعليق على بيان القسام، صرح “نبيه عواضة” المختص بالشأن الصهيوني في مداخلة على شاشة قناة “الأقصى” الفضائية بأن “تمكن كتائب القسام من السيطرة على حوامة صهيونية يعد إنجازًا كبيرًا وتثبت نفسها بأنها قادرة على دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا.”

هذا ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، ضمن بيانها صورا للحوامة الإسرائيلية ومقتنياتها.

الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام
الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام
الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام
الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام
الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام
الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام
الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام
الحوامة الصهيونية التي سيطرت عليها كتائب القسام
- Advertisement -

وأوضحت أن تاريخ الاستيلاء على هذه الحوامة الإسرائيلية كان، فجر الجمعة 27 يناير 2023.

عمليات القدس وتصعيد الاحتلال

ويأتي هذا الكشف من قبل القسام بالتزامن مع التصعيد من جانب الاحتلال، عقب العمليات الأخيرة التي نفذها مقاومون فلسطينيون في الأراضي المحتلة وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المستوطنين.

ولا تزال الأحداث في الأراضي الفلسطينية تتصدر بؤرة الاهتمام، في ظل تطورات متسارعة تُنذر بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً غير مسبوق، في نتيجة ستكون غير مستغربة تجاه الاستفزازات التي ترتكبها قوات الاحتلال.

ففي أحدث التطورات، استشهد شاب فلسطيني، بالرصاص قرب مستوطنة “قدوميم” شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه كان مسلحاً وينوي تنفيذ عملية.

وادّعت مصادر عبرية، أن الشهيد كان شاباً مسلّحاً واقتحم أطراف مستوطنة “قدوميم” قرب قلقيلية، وكشفه رجل الأمن بالمستوطنة، وأطلق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

والشهيد الفلسطيني هو الشاب كرم علي أحمد سلمان (18 عاماً) من قرية قوصين بنابلس، وقد نعته مساجد القرية عبر مكبرات الصوت.

وباستشهاد كرم، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 34 شهيدًا، غالبيتهم من جنين، في حين استشهد 224 شهيدًا العام الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بدورها، نعت حركة حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم الشهيد المجاهد كرم علي أحمد سلمان (18 عامًا)، من قرية قوصين قضاء نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة “قدوميم” شرق قلقيلية.

هذا وهاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وأحرقوا أحد المنازل وعدداً من المركبات هناك.

وفيما لا تزال تداعيات عملية القدس مستمرة، فقد أغلقت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت حنينا خيري علقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة، فجر اليوم.

نتنياهو مرعوب ويتوعد

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توعّد بما سماه الرد القوي على عملية القدس، وبإجراءات انتقامية تشمل هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينية.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها في مستهلّ اجتماع أمني لمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) مساء السبت، إن الرد على عملية القدس التي قُتل فيها 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرون، سيكون قوياً وسريعاً ودقيقاً.

وأضاف أنه سيتم تسريع وتوسيع عمليات إصدار تراخيص السلاح للمدنيين، كما سيتم تسريع وتكثيف عمليات هدم منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هجمات قوية تعطل موقع حماس والحركة تكشف عن الفاعل

الهدهد

مغرد قطري شهير: عمليات القدس تضرب نتنياهو على رأسه.. والمعادلة تغيرت

الهدهد

متوتر ومرعوب.. جندي إسرائيلي أسير لدى حماس يتوسل للإفراج عنه (فيديو)

الهدهد

موقف حكومة نتنياهو من التطبيع مع السعودية.. إعلام عبري يكشف تطورات مثيرة

الهدهد

نتنياهو يقدم الدليل على رغبة السعودية في التطبيع ويزيح الستار عن اجتماعات سرية

الهدهد

نتنياهو في لقاء حصري مع قناة “العربية”:”حققنا قفزة نوعية في التطبيع مع السعودية”(شاهد)

الهدهد

رسائل نارية من محمد الضيف للفلسطينيين والإسرائيليين في ذكرى انطلاقة حماس

الهدهد

نتنياهو وزوجته يتوشحان علم الإمارات احتفالا باليوم الوطني الإماراتي

الهدهد

نتنياهو يشير لتطبيع “ممكن” مع السعودية ويكشف سرا لأول مرة

الهدهد

نتنياهو:صديقي محمد بن زايد دعاني لزيارة الإمارات.. ويكشف السبب

تقارير

تركيا ترفض الامتثال للمطالب الإسرائيلية بترحيل قادة حماس (تقرير)

الهدهد

دولتان لعبتا دوراً حاسماً في حلّ الخلافات بين حماس ودمشق.. اجتماعات وكواليس التفاوض

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إيران.. فيديو هجوم أصفهان واستهداف مستودع ذخيرة وحريق هائل بمصفاة نفط

ترامب: الله خلق جنسين فقط .. وسنهزم المنحرفين (فيديو)

نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتين

نبيلة مكرم وجدت ثغرة لإنقاذ ابنها رامي وهذا ما كشفته بأحدث ظهور (فيديو)

3 أشياء يجب فعلها بعد العلاقة الجنسية

تفاصيل جديدة بشأن مقتل شقيقين أردنيين بظروف غامضة في ضانا

الجزائر.. أين اختفى جمال الدين شاوي وما سر تدوينة “الطغاة”؟

واقعة غريبة..رجل برازيلي يزيف موته لسبب غير متوقع!

الموت يفجع هبة عبوك بشخص كان يتمنى تقبيلها فقط.. سقط من القارب وتوفي متجمداً من البرد (شاهد)

الليلة بـ100 ألف دولار.. معلومات مثيرة عن فندق دبي العملاق أتلانتس ذا رويال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC