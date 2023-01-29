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الشيف التركي نصرت يفتتح فرعاً جديداً من سلسلة مطاعمه في إسرائيل!

معروف عن نصرت أنه “شيف المشاهير”بسبب إقبال المشاهير على تذوق وجباته التي بالضرورة ستكون مكونة من أحد أنواع اللحوم الفاخرة

كتب رفيف عبدالله
الشيف التركي نصرت يفتتح فرعاً جديداً من سلسلة مطاعمه في إسرائيل! watanserb.com
الشيف نصرت
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وطن- كشفت صحيفة تركية، استعداد الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشه، المعروف باسم “حبيب الملح” لافتتاح فرع جديد لمطعمه في إسرائيل.

وسط تل أبيب

وذكرت صحيفة “زمان” التركية، أن الشيف نصرت سيفتتح المطعم في مركز تسوق جديد اسمه toha وسط مدينة تل أبيب.

وسيتم عمل افتتاح ضخم، بحضور أشهر الشخصيات العالمية التي سيدعوها نصرت، على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم الأزمة الأخيرة التي تسبب له بها.

حيث ظهر “حبيب الملح” في مقطع مصوّر وهو يُلاحق ميسي من أجل مصافحته، وسط عدم اكتراث وتجاهل واضح من الأخير، الأمر الذي سلّط الأضواء على هذه اللقطة “المُحرجة”.

ميسي ونصرت

وظهر الشيف التركي وهو يتوسط لاعبي المنتخب الأرجنتيني، بينما كانوا يحتفلون رفقة عائلاتهم بعد تتويجهم أبطالاً للعالم.

ورصد مقطع فيديو، التقطه بعض المشجعين من المدرجات، الشيف التركي وهو يلاحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل التقاط صورة تذكارية معه رفقة كأس العالم.. لكن دون جدوى.

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ونصرت غوكشيه، هو الاسم الحقيقي للشيف التركي المعروف عالمياً بلقب “صالت بايي” “Salt Bae”، بسبب حركته الشهيرة في رش الملح على الطعام في أثناء تقديمه لزبائنه.

شيف المشاهير

ويُعرف عن نصرت أنه “شيف المشاهير”، بسبب إقبال المشاهير على تذوق وجباته الفاخرة، التي بالضرورة ستكون مكونة من أحد أنواع اللحوم الفاخرة.

يمتلك نصرت سلسلة من المطاعم في عديد من المدن العالمية، على غرار: ميامي ونيويورك، وأبو ظبي وبوسطن، وميكونوس. ولذلك، يتم اختيار عملاء وزبائن المطاعم بعناية شديدة.

أصبح هذا الشيف المعروف بإثارة الجدل، حديث العالم بعد أن تم تسريب أسعار تكلفة تناول الطعام في أحد مطاعمه، وتحديداً في لندن

أصبح الشيف التركي مؤخراً حديثَ العالم بعد أنْ تمّ تسريب أسعار تكلفة تناول الطعام في أحد مطاعمه، وتحديداً في لندن، الذي افتتحه في سبتمبر الماضي.

ووجد بعض رواد المطاعم ومحبو الطعام أن الأسعار باهظة للغاية أو غير معقولة، ولم يترددوا في مشاركة سخطهم عبر الشبكات الاجتماعية.

حيث شارك أحد المستخدمين مزيدًا من التفاصيل عبر “تويتر” حول تكلفة العشاء في المطعم.

أسعار للأثرياء فقط

ولقد أوضح المستخدم، أن السفر وتناول الطعام في مطعم Salt Bae للشيف التركي، أرخص من الذهاب إلى مطعم إنجليزي في لندن.

حيث كان إجمالي الفاتورة أكثر من 2000 يورو، ويبدو أن رواد المطعم لم يروا الأسعار مبررة للخدمة المُقدّمة من الشيف.

كما كان سعر قارورة الكوكا كولا الواحدة بالفعل 9 جنيهات إسترلينية، و630 جنيهاً إسترلينياً لقارورة كبيرة. وعلى الرغم من جودة الطعام وشهرة المكان، يبدو أن قائمة أسعار المطعم لا يقدر عليها إلا الأثرياء.

المصدرصحيفة زمان التركية
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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