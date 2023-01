الاتحاد يُتوج بكأس السوبر السعودي 2023 للمرة الأولى في تاريخه (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تُوج فريق الاتحاد بكأس السوبر السعودي 2023، للمرة الأولى في تاريخ مسيرته في البطولة المحلية، بعد فوزه على الفيحاء بهدفين نظيفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب (الملك فهد) الدولي.

وسجل هدفي الاتحاد للتتويج بلقب البطولة المحلية، النجم المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة ال3 وال48.

كما وتوج المغربي حمد الله مهاجم فريق الاتحاد، بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر السعودي 2023.

وشهدت مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2023، طرد نجم فريق الفيحاء عبد الرحمن السفري في الدقيقة ال24، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

كما وتفوق فريق الاتحاد على نظيره الفيحاء، على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 5 تسديدات والاستحواذ بنسبة 66%.

We are the champions my friends 🏆https://t.co/tCkCajCQHx pic.twitter.com/RV3MjjYql3

