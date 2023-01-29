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رياضة

الاتحاد يُتوج بكأس السوبر السعودي 2023 للمرة الأولى في تاريخه (شاهد)

اتحاد جدة يتوج بلقب كأس السوبر السعودي بعد فوزه على الفيحاء بهدفين دون رد

كتب فارس أبو شيحة
تتويج الاتحاد بكأس السوبر السعودي 2023 watanserb.com
تتويج الاتحاد بكأس السوبر السعودي 2023
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وطن- تُوج فريق الاتحاد بكأس السوبر السعودي 2023، للمرة الأولى في تاريخ مسيرته في البطولة المحلية، بعد فوزه على الفيحاء بهدفين نظيفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب (الملك فهد) الدولي.

وسجل هدفي الاتحاد للتتويج بلقب البطولة المحلية، النجم المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة ال3 وال48.

كما وتوج المغربي حمد الله مهاجم فريق الاتحاد، بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر السعودي 2023.

الاتحاد يتوج بكأس السوبر السعودي 2023

وشهدت مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2023، طرد نجم فريق الفيحاء عبد الرحمن السفري في الدقيقة ال24، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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كما وتفوق فريق الاتحاد على نظيره الفيحاء، على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 5 تسديدات والاستحواذ بنسبة 66%.

بينما وصل عدد تسديدات الفيحاء إلى 3 تسديدات فقط، كما واستحوذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 34%.

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي السوبر السعودي 2023

ولعب المدرب البرتغالي نونو سانتو مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2023، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الفيحاء، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: أحمد حجازي، زكريا هوساوي، شراحيلي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، إيجور كوورنادو.

مركز الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، روماريو.

أحمد حجازي
أحمد حجازي

وسيلتقي فريق اتحاد جدة في المباراة القادمة أمام الطائي، في منافسات الأسبوع ال16 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، مطلع الأسبوع المقبل.

عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله
المصدروطن + نادي اتحاد جدة + ssc
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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