الاتحاد يُتوج بكأس السوبر السعودي 2023 للمرة الأولى في تاريخه (شاهد)

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وطن- تُوج فريق الاتحاد بكأس السوبر السعودي 2023، للمرة الأولى في تاريخ مسيرته في البطولة المحلية، بعد فوزه على الفيحاء بهدفين نظيفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب (الملك فهد) الدولي.

وسجل هدفي الاتحاد للتتويج بلقب البطولة المحلية، النجم المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة ال3 وال48.

كما وتوج المغربي حمد الله مهاجم فريق الاتحاد، بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر السعودي 2023.

🏆 C A M P E O N E S 🏆#WeAreTogether #كأس_بيرين_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/bMzIU0RRpy — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 29, 2023

الاتحاد يتوج بكأس السوبر السعودي 2023

وشهدت مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2023، طرد نجم فريق الفيحاء عبد الرحمن السفري في الدقيقة ال24، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

مبروك يا إتي وَ عجَب 👏🤩

الفوز والكأس الذهب 🏆✨#WeAreTogether pic.twitter.com/qxQVLtpX2r — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 29, 2023

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كما وتفوق فريق الاتحاد على نظيره الفيحاء، على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 5 تسديدات والاستحواذ بنسبة 66%.

We are the champions my friends 🏆https://t.co/tCkCajCQHx pic.twitter.com/RV3MjjYql3 — Ittihad Club (@ittihad_en) January 29, 2023

بينما وصل عدد تسديدات الفيحاء إلى 3 تسديدات فقط، كما واستحوذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 34%.

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي السوبر السعودي 2023

ولعب المدرب البرتغالي نونو سانتو مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2023، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الفيحاء، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: أحمد حجازي، زكريا هوساوي، شراحيلي، مهند الشنقيطي.

ليالي الـمـجــد ما مثلك لـيـالـي 🏆🤩#WeAreTogether pic.twitter.com/zytOxXAlzr — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 29, 2023

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، إيجور كوورنادو.

مركز الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، روماريو.

وسيلتقي فريق اتحاد جدة في المباراة القادمة أمام الطائي، في منافسات الأسبوع ال16 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، مطلع الأسبوع المقبل.