إيران.. فيديو هجوم أصفهان واستهداف مستودع ذخيرة وحريق هائل بمصفاة نفط

وطن- أندلع حريق هائل في مصفاة نفط شمال غرب إيران بالقرب من مدينة “تبريز” في محافظة أذربيجان الشرقية، الأحد، وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية إن النيران اشتعلت في وحدة تنقية زيت السيارات في بلدة “الشهيد سليمي” الصناعية.

حريق هائل بمصفاة نفط في إيران

ووفق تقرير لمركز الإطفاء في “أزارشهر”، فإن قوات بدأت بإخماد لحريق واسع النطاق حتى لا ينتشر إلى أجزاء أخرى من المصنع.

وبحسب تقرير لوكالة “ilna” من تبريز، قال المدير العام لإدارة الأزمات في شرق أذربيجان محمد باقر حنبرار للصحافيين، ن النيران اشتعلت في معمل إنتاج النفط الواقع في بلدة السليمي في أزارشهر، مساء اليوم الماضي ، بعد الزلزال الذي شعر به سكان بلدة شهيد سليمي الصناعية في أزارشهر.

وفور الإبلاغ عن الحادث، تم إرسال رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ في أذربيجان الشرقية إلى مكان الحادث ونجحوا في إطفاء الحريق.

وأضاف أن سيارات إطفاء من مصفاة تبريز وثلاث محطات إطفاء في “وبنب” و”مغن” و”شهيد سليمي” و”غوغان” و”إسكو ” و”إلخجي” تواجدت لتقديم المساعدة وإطفاء الحريق.

مؤكداً إصابة رجل إطفاء في الحادث جراء استنشاق الدخان وهو قيد العلاج، مضيفاً أن حجم الأضرار المادية وسبب الحادث لا زالا قيد التحقيق.

وأضاف المصدر إن بعض صهاريج النفط انفجرت بسبب الحرارة الشديدة ، ولم يعرف عدد الضحايا أو المفقودين جراء الحريق حتى الآن، كما احترقت احدى سيارات الاطفاء في الحريق الناجم عن انفجار زيت ساخن.

ونقلت الوكالة الفارسية عن حنبر قوله ” إننا نقترب من المراحل النهائية لإطفاء حريق معمل زيوت المحركات.

وأضاف أن ثلاث محطات إطفاء موجودة الآن في المنطقة للمساعدة في إخماد النيران”.

هجوم أصفهان وطائرات بدون طيار تستهدف مجمعا للذخيرة

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت في تقرير، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن تعرّض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في أصفهان، مساء السبت، لهجوم فاشل “بطائرات درون” أصيب أحدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع.

إيران – أصفهان

أول فيديو لمكان هجوم الطائرات بدون طيار على مراكز وزارة دفاع النظام في أصفهان وحدوث عدة انفجارات#إیران #أصفهان pic.twitter.com/7F7qnWQ4wK — إيران الآن الحدیثة (@IranNowNew) January 29, 2023

فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية، بحسب البيان.

وأضافت: “هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت نحو الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو 20:00 بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، احباط هذا الهجوم الذي شن بأجسام طائرة صغيرة.”

وأكدت وكالة “إيرنا” الإيرانية أن 3 مسيرات من طراز “كوادكوبتر” محملة بقنابل صغيرة نفذت الهجوم، ما يرجح نظرية تنفيذ الهجوم من داخل إيران.

إيران – اصفهان

فيديو للوضع خلال هجوم بطائرات مسيرة على مراكز وزارة دفاع النظام في اصفهان ووقوع عدة انفجارات#إیران #انتفاضة_حتى_إسقاط_النظام #التضامن_مع_الانتفاضة_الإیرانی#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر pic.twitter.com/qk2yYI8qxA — إيران الآن الحدیثة (@IranNowNew) January 29, 2023

كما اتهمت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم، وهددت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري إسرائيل باستهداف مصالحها بالمسيرّات.

في غضون ذلك، وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، هجوم أصفهان بالعمل الجبان.

وأكد أيضاً أن هذه الهجمات لن تستطيع التأثير على تطوير المجال النووي في إيران، بحسب تعبيره.

ومدينة شهيد سليمي الصناعية هي أكبر مدينة صناعية في شمال غرب البلاد ، وتقع في مدينة أزارشهر بأذربيجان الشرقية، ويعمل حوالي 28 ألف شخص في 790 وحدة إنتاجية في هذه المدينة.

من جانبها نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين أمريكيين وآخرين مطّلعين قولهم إن “إسرائيل هي من نفذت هجوم أصفهان الذي استهدف مركز ذخيرة تابع لوزارة الدفاع الإيرانية.”