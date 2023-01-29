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إيران.. فيديو هجوم أصفهان واستهداف مستودع ذخيرة وحريق هائل بمصفاة نفط

وقعت 7 انفجارات قويه في إسخافان وتبريز وكرج جميعها قريبة من أو في مجمعات عسكرية صناعية، وانفجار بمستودع للذخيرة في أصفهان وحريق ضخم في مصفاة نفط بمدينة آزادشهر

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حريق في إيران watanserb.com
حريق في إيران

وطن- أندلع حريق هائل في مصفاة نفط شمال غرب إيران بالقرب من مدينة “تبريز” في محافظة أذربيجان الشرقية، الأحد، وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية إن النيران اشتعلت في وحدة تنقية زيت السيارات في بلدة “الشهيد سليمي” الصناعية.

حريق هائل بمصفاة نفط في إيران

ووفق تقرير لمركز الإطفاء في “أزارشهر”، فإن قوات بدأت بإخماد لحريق واسع النطاق حتى لا ينتشر إلى أجزاء أخرى من المصنع.

وبحسب تقرير لوكالة “ilna” من تبريز، قال المدير العام لإدارة الأزمات في شرق أذربيجان محمد باقر حنبرار للصحافيين، ن النيران اشتعلت في معمل إنتاج النفط الواقع في بلدة السليمي في أزارشهر، مساء اليوم الماضي ، بعد الزلزال الذي شعر به سكان بلدة شهيد سليمي الصناعية في أزارشهر.

وفور الإبلاغ عن الحادث، تم إرسال رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ في أذربيجان الشرقية إلى مكان الحادث ونجحوا في إطفاء الحريق.

وأضاف أن سيارات إطفاء من مصفاة تبريز وثلاث محطات إطفاء في “وبنب” و”مغن” و”شهيد سليمي” و”غوغان” و”إسكو ” و”إلخجي” تواجدت لتقديم المساعدة وإطفاء الحريق.

مؤكداً إصابة رجل إطفاء في الحادث جراء استنشاق الدخان وهو قيد العلاج، مضيفاً أن حجم الأضرار المادية وسبب الحادث لا زالا قيد التحقيق.

وأضاف المصدر إن بعض صهاريج النفط انفجرت بسبب الحرارة الشديدة ، ولم يعرف عدد الضحايا أو المفقودين جراء الحريق حتى الآن، كما احترقت احدى سيارات الاطفاء في الحريق الناجم عن انفجار زيت ساخن.

ونقلت الوكالة الفارسية عن حنبر قوله ” إننا نقترب من المراحل النهائية لإطفاء حريق معمل زيوت المحركات.

وأضاف أن ثلاث محطات إطفاء موجودة الآن في المنطقة للمساعدة في إخماد النيران”.

هجوم أصفهان وطائرات بدون طيار تستهدف مجمعا للذخيرة

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت في تقرير، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن تعرّض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في أصفهان، مساء السبت، لهجوم فاشل “بطائرات درون” أصيب أحدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع.

فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية، بحسب البيان.

وأضافت: “هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت نحو الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو 20:00 بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، احباط هذا الهجوم الذي شن بأجسام طائرة صغيرة.”

وأكدت وكالة “إيرنا” الإيرانية أن 3 مسيرات من طراز “كوادكوبتر” محملة بقنابل صغيرة نفذت الهجوم، ما يرجح نظرية تنفيذ الهجوم من داخل إيران.

كما اتهمت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم، وهددت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري إسرائيل باستهداف مصالحها بالمسيرّات.

في غضون ذلك، وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، هجوم أصفهان بالعمل الجبان.

وأكد أيضاً أن هذه الهجمات لن تستطيع التأثير على تطوير المجال النووي في إيران، بحسب تعبيره.

ومدينة شهيد سليمي الصناعية هي أكبر مدينة صناعية في شمال غرب البلاد ، وتقع في مدينة أزارشهر بأذربيجان الشرقية، ويعمل حوالي 28 ألف شخص في 790 وحدة إنتاجية في هذه المدينة.

من جانبها نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين أمريكيين وآخرين مطّلعين قولهم إن “إسرائيل هي من نفذت هجوم أصفهان الذي استهدف مركز ذخيرة تابع لوزارة الدفاع الإيرانية.”

المصدرتوتير ، إيرنا ،ilna ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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