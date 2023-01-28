4 غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد بالدوري الإسباني

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد، غياب 4 نجوم في صفوف الفريق الملكي، قبيل مواجهة منافسه ريال سوسيداد، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسيغيب عن مباراة ريال سوسيداد، العديد من نجوم ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني، وهم دافيد ألابا، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، أوريلين تشوامني، مع احتمالية عودة لوكاس فاسكيز الذي شارك في التدريبات مع الفريق.

تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام منافسه ريال سوسيداد، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسبامي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع تشكيلة الملكي: ناتشو، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

- Advertisement -

خط الوسط: كامافينغا، لوكا مودريتش، داني سيبايوس (توني كروس).

مركز الهجوم: فالفيردي (أسينسيو)، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور (رودريغو).

توقيت مباراة ريال مدريد وسوسيداد

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام منافسه ريال سوسيداد، الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية عشرة مساءً. بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

كما ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس أو التونسي عصام الشوالي.

منافسات الدوري الإسباني

وكان فريق ريال مدريد (الملكي)، قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام منافسه أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023. برصيد 41 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر برشلونة برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.