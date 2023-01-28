هيفاء وهبي بصور مثيرة وخاتم ألماس سعره مفاجأة كبيرة! (شاهد)

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وطن – في أحدث إطلالةٍ لها، خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار، لكنّ تريكز الجمهور اتجه نحو خاتم ألماس ارتدته بيدها اليسرى، كما ظهر في الصور.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، نشرت عبر حسابها في انستغرام، مجموعة صور جديدة مميزة، وثقت إطلالة أنيقة، بفستان قصير من القماش المخمل باللون الزيتي خلال تواجدها مع صديقاتها بأحد المطاعم.

سعر خاتم ألماس هيفاء وهبي لا يصدق!

ولفت خاتم الإلماس الذي ارتدته هيفـاء وهبـي في يدها اليسرى، أنظار الجمهور، وهو يحمل تصميم رأس الفهد من مجموعة Panthère de Cartier.

وقال موقع “الفن” إن سعر خاتم هيفـاء وهبـي يصل بحسب موقع البيع إلى 73 ألف و500 دولار أمريكيّ.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

وتلقّت الفنانة اللبنانية هيفــاء وهـبي، تعليقات من الجمهور تتغزّل بجمالها وأناقتها، وكتب لها أحد المتابعين: “لا يوجد كلمة تصف كم انتي جميلة ومميزة وخفيفة على القلب (وتتحبي كدة من غير اي شروط)”.

كما قالت متابعة: “اكثر شي بيعجبني في هيفا .. هو استمرارها في العناية بنفسها وحبها للحياة”.

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وكانت نشرت الفنانة اللبنانية قبل عدة أيام، ألبوم صور آخرن ظهرت فيه وهي تستعرض جمالها أمام سيارة فارهة.

وقد ظهرت هيـفاء أمام السيارة، ببنطال جينز، وقد ارتدت من اعلى بلوزة تكشف بطنها، واخذت تلتقط عدة صور بوضعيات مختلفة .