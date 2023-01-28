السبت, يناير 28, 2023
الرئيسيةحياتناهيفاء وهبي بصور مثيرة وخاتم ألماس سعره مفاجأة كبيرة! (شاهد)
حياتنا

هيفاء وهبي بصور مثيرة وخاتم ألماس سعره مفاجأة كبيرة! (شاهد)

لفت خاتم الإلماس الذي ارتدته هيفاء وهبي في يدها اليسرى، أنظار الجمهور، ويحمل تصميم رأس الفهد من مجموعة Panthère de Cartier.

كتب أنس السالم
سعر خاتم هيفاء وهبي watanserb.com
هيفاء وهبي
- Advertisement -

وطن – في أحدث إطلالةٍ لها، خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار، لكنّ تريكز الجمهور اتجه نحو خاتم ألماس ارتدته بيدها اليسرى، كما ظهر في الصور.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، نشرت عبر حسابها في انستغرام، مجموعة صور جديدة مميزة، وثقت إطلالة أنيقة، بفستان قصير من القماش المخمل باللون الزيتي خلال تواجدها مع صديقاتها بأحد المطاعم.

هيفاء وهبي في أحدث ظهور
هيفاء وهبي في أحدث ظهور

سعر خاتم ألماس هيفاء وهبي لا يصدق! 

ولفت خاتم الإلماس الذي ارتدته هيفـاء وهبـي في يدها اليسرى، أنظار الجمهور، وهو يحمل تصميم رأس الفهد من مجموعة Panthère de Cartier.

وقال موقع “الفن” إن سعر خاتم هيفـاء وهبـي يصل بحسب موقع البيع إلى 73 ألف و500 دولار أمريكيّ.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

وتلقّت الفنانة اللبنانية هيفــاء وهـبي، تعليقات من الجمهور تتغزّل بجمالها وأناقتها، وكتب لها أحد المتابعين: “لا يوجد كلمة تصف كم انتي جميلة ومميزة وخفيفة على القلب (وتتحبي كدة من غير اي شروط)”.

كما قالت متابعة: “اكثر شي بيعجبني في هيفا .. هو استمرارها في العناية بنفسها وحبها للحياة”.

- Advertisement -

وكانت نشرت الفنانة اللبنانية قبل عدة أيام، ألبوم صور آخرن ظهرت فيه وهي تستعرض جمالها أمام سيارة فارهة.

هيفـاء وهبي

وقد ظهرت هيـفاء أمام السيارة، ببنطال جينز، وقد ارتدت من اعلى بلوزة تكشف بطنها، واخذت تلتقط عدة صور بوضعيات مختلفة .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

المصدروطن - رصد انستغرام - الفن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هيفاء وهبي تنفعل على الصحفيين بعزاء وديع جورج وسوف (فيديو)

حياتنا

هيفاء وهبي بملابس مراهقات ووضعيات جريئة ورسائل غامضة لـ “أصالة”! (شاهد)

حياتنا

أصالة بملامح صادمة في موسم الرياض.. هل ثبت صدق هيفاء وهبي؟ (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي بفستان شفاف ووضعيات مثيرة على “الأريكة” (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي بـ”ملامح الشيطان” مجدداً وتنتظر “الأنياب”! (شاهد)

حياتنا

بعد هيفاء وهبي..موسم الرياض فضح النجوم وعمرو دياب أحرجته التجاعيد

حياتنا

أنابيلا هلال تستفتح حفلة عمرو دياب بإطلالة فاضحة (شاهد)

حياتنا

ظهور جديد لهيفاء وهبي.. ارتبكت بشدة بعد سؤال محرج على الهواء (فيديو)

الهدهد

السعودية: فيديو صادم لشاب سعودي يرقص على أغنية “بوس الواوا” لـ هيفاء وهبي!

الهدهد

“مخالفات مكبرات المساجد” تثير غضب السعوديين.. ما علاقة هيفاء وهبي؟

حياتنا

قبلات هيفاء وهبي وأنابيلا هلال تثير ضجة في السعودية (شاهد)

حياتنا

صور هيفاء وهبي في الطفولة والمراهقة تكشف شكلها الحقيقي بعد أزمة ملامحها المرعبة في الرياض!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سخرية واسعة من مسؤول عماني بولاية صحم بسبب “أكبر بيتزا” (شاهد)

اللاعب الجزائري السابق كريم غازي يغضب الجزائريين بتصريح مستفز (فيديو)

إسماعيل هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق

دمار كبير ألحقه الاحتلال بمنزل محمد عليوات واعتقال والديه وشقيقه (فيديو)

سعر وماركة جاكيت محمد بن سلمان في العلا يثير ضجة .. لن تُصدّقه! (شاهد)

تفاصيل قضية خاصة بحفيد الملك سلمان تنظرها محكمة أمريكية

الاحتلال يبحث توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين بعد عمليات القدس

أندونيسي يعود لعائلته بعد هروبه لمدة 25 عاماً خوفاً من الختان! (شاهد)

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء والتوقيت في نهائي كأس السوبر السعودي 2023

نشطاء يؤدبون نجيب ساويرس بسبب وصفه بطل عملية القدس بالإرهابي وموقف تركيا يصدم الجميع

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC