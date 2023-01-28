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هذا ما فعله أمير قطر مع الوليد بن طلال في حضرة ابن سلمان (فيديو)

ظهور مفاجئ للوليد بن طلال رفقة محمد بن سلمان وأمير قطر في سباق فورمولا "كور الدرعية إي بري 2023"

كتب خالد الأحمد
أمير قطر مع الوليد بن طلال watanserb.com
أمير قطر مع الوليد بن طلال
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وطن- نشرت وسائل الإعلام السعودية والقطرية، صورا ومقاطع فيديو وثقت جانبا من حديث خاص بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية فقد حضر أمير قطر، السبت، سباق فورمولا “كور الدرعية إي بري 2023” المقام على حلبة الدرعية في مدينة الرياض، تلبيةً لدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

لكن أكثر ما لفت الأنظار في اللقاء الجانبي بين الشيخ تميم وابن سلمان، هو ظهور الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال معهما حيث كان ينصت للحوار بينهما.

أمير قطر مع الوليد بن طلال في حضرة ابن سلمان
أمير قطر مع الوليد بن طلال في حضرة ابن سلمان
أمير قطر مع الوليد بن طلال في حضرة ابن سلمان
أمير قطر مع الوليد بن طلال في حضرة ابن سلمان

ورفقة عدد من المسؤولين داخل قاعة مغلقة خلال سباق الدرعية للفورمولا إي، بدا الويلد بن طلال وهو يصغي للكلام بين أمير قطر وولي العهد السعودي، ويهز برأسه دون أن يتدخل فيه.

كما لفت الديوان الأميري القطري على موقعه الإلكتروني إلى زيارة الشيخ تميم للمملكة بدعوة من محمد بن سلمان.

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وكان الأمير الوليد بن طلال قد احتجز ضمن عشرات الأمراء السعوديين في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض في آذار 2019، بأمر من محمد بن سلمان بهدف الضغط عليهم للتنازل عن جزء كبير من أموالهم بدعوى محاربة الفساد.

أزمة الوليد بن طلال واحتجازه في الريتز كارلتون

وبعد صفقة سرية بين “ابن طلال” والنظام ـ لم تكشف تفاصليها ـ يقال إنه تنازل بموجبها عن جزء كبير من ثروته، تم الإفراج عنه لكنه لم يغادر أراضي المملكة منذ هذا الوقت وسط تقارير متداولة عن وضعه تحت الإقامة الجبرية بالسعودية.

وفي تصريحات له بعد إطلاق سراحه قال الوليد: “السعودية في حرب شرسة الآن في شتى المجالات.. وأنا وقعت ضحية لما يسمونه نيران صديقة، أما أنا فأسميها نيران حبيبة.”

ولفت إلى أن “ما حدث في الريتز مفاهمة أنا راض عنها، والدولة راضية عنها، وليست تسوية، وتبقى تفاصيلها بيني وبين الدولة.”

 

وسادت علاقة محمد بن سلمان بأبناء عمه الأمير طلال ومنهم الأميرين الوليد وخالد، بعد صعوده للحكم وتوليه ولاية العهد في انقلاب ناعم على ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف حالة من التشنج والعداء المبطن.

واحتجزت السلطات السعودية في كانون الأول 2018 العشرات من الأمراء ذوي الجاه والنفود وكان من أبرزهم الأمير الوليد بن طلال.

وأشارت وكالة بلومبورج حينها إلى أن السلطات السعودية، تهدف بشكل خاص مع الوليد بن طلال، إلى تحجيم أنشطته في المملكة، بعدما كون إمبراطورية تجارية كبرى، يمكن أن تشكل ورقة ضغط على السلطات”.

وأضاف المصدر أن ابن شقيق الملك سلمان، 62 عاما، استخدم ثروته الملكية للاستثمار في الصناعات من القطاع المصرفي إلى الطيران والضيافة والعقارات.

بينما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” آنذاك أن السلطات طالبت حينها بما لا يقل عن 6 مليارات دولار لتسوية وضعه. وقد انخفضت قيمة ثروته الصافية بنحو 2 مليار دولار منذ احتجازه، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وذكرت «بلومبرج» أن هذه الحملة لا تستهدف في معظمها مجرد الحصول على الأموال، التي جناها المتهمون من عمليات فساد وغسل أموال، خاصة من رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، الأكثر ثراء في الشرق الأوسط.

أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد يحضر سباق فورمولا
أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد يحضر سباق فورمولا

وتابعت: «في حالة الأمير الوليد المتصاعدة بشكل متزايد، هناك خطر أكبر من مجرد الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وبعد أن وصلت المحادثات حول تسوية معينة معه إلى طريق مسدود، يبدو أن الدفاع وراء حملة التطهير بات أكثر وضوحا.”

أمير قطر يغادر السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس“، فقد غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء السبت، والوفد المرافق له الرياض.

سمو أمير قطر يغادر الرياض، وكان في وداعه سمو نائب أمير الرياض
سمو أمير قطر يغادر الرياض، وكان في وداعه سمو نائب أمير الرياض

وكان في وداع الشيخ تميم بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة حسن بن منصور الخاطر، ومندوب عن المراسم الملكية.

وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، فقد حضر حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مساء السبت، سباق فورمولا “كور الدرعية إي بري 2023” المقام على حلبة الدرعية في مدينة الرياض بالمملكة، تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتابع البيان أن أمير قطر حض الحفل الذي صاحب السباق وتضمن فقرات فنية وثقافية ورياضية.

كما حضر السباق عدد من أصحاب الأمراء والشيوخ ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السعودية، وكالة بلومبورج، صحيفة وول ستريت جورنال، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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