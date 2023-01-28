ملكة جمال كرواتيا تستعرض عضلات ساقيها بفيديو مثير وتقارنهما بكريستيانو رونالدو

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وطن– قارنت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، عضلات ساقيها مع عضلات كريستيانو رونالدو.

صرحت ملكة جمال كرواتيا السابقة – التي غالبًا ما يتم التعريف بها على أنها “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة” – بهذا الادعاء عبر خاصية الستوري على “انستجرام”

لدى إيفانا نول متابعون هائلون على المنصة، حيث فاق عددهم 3.6 مليون شخص.

رونالدو من؟!

لقد كانت إيفانا نول مؤخرًا في عطلة في جزر المالديف ، حيث أظهرت للمعجبين خطوط التان.

اكتسبت العارضة الكرواتية الحسناء، المتابعين خلال ظهورها في كأس العالم في قطر حيث أثارت الاهتمام بملابسها الكرواتية المفعمة بالحيوية.

نشرت إيفانا نول مقطع فيديو لنفسها وهي تعرض عضلات ساقيها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية على قصتها على انستجرام.

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في الفيديو ، تقوم بثني عضلات ساقيها وهي ترتدي جوارب بيضاء وأحذية رياضية.

وعلقت على الفيديو القصير: “رونالدو من؟”.

ساقي رونالدو

يتمتع رونالدو بساقين عضليتين للغاية وقد أكد سابقاً أنه لم يسبق له تخطي تمارين الساق في أي يوم.

يلعب اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا كرة القدم حاليًا في المملكة العربية السعودية بعد انضمامه إلى النصر.

قام بهذه الخطوة بعد انتهاء كأس العالم في قطر بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

جاء قرار مغادرة ملعب أولد ترافورد بعد مقابلته المثيرة مع بيرس مورغان.

لاعب الكرة المفضل لدى ملكة جمال كرواتيا

وفي وقت سابق، فتحت إيفانا الباب لجمهورها لأول مرة، للدخول إلى حياتها الخاصة، ومعرفة أسرارها، عبر خاصية “اسألني” في “انستجرام“.

وكانت الأسئلة الرياضية لها الجزء الأكبر من فضول متابعي إيفانا، التي كشفت أن لاعب الكرة المفضل لديها هو كريستيانو رونالدو.

لتتفاجأ نول بسؤال آخر: “من المفضل لديك؟ الملاكم فلاديمير كليتشكو أم كريستيانو؟”.

لكنها اختارت بلا تردد فلاديمير كليتشكو رقم واحد دائماً وأبداً، حسب تعبيرها.

وما بين مبابي أم ميسي، اختارت ملكة جمال كرواتيا لاعب المنتخب الفرنسي.

وعلقت نول: “أنا متأكدة أن مبابي ثاني أفضل لاعب في العالم، وأفضل حتى من ميسي ورونالدو، لأنه شاب وما فعله حتى الآن مذهل”.