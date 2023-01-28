مغرد قطري شهير: عمليات القدس تضرب نتنياهو على رأسه.. والمعادلة تغيرت

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وطن– حلل المغرد القطري الشهير “بو غانم”، تطورات الساعات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال والتي رد عليها الفلسطينيون بعمليتين متعاقبتين في مدينة القدس المحتلة.

وقال بوغانم في تغريدات عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن ما تفعله المقاومة الفلسطينية حاليا ضد الإسرائيليين في القدس يأتي في نطاق إدارة التوازنات مع حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

وأضاف: “نتنياهو يرفع السقف لأعلى مستوى ليحصل على اعلى نسبة نقاط لصالحه والمقاومة تضربه على رأسه لتكبح جماحه ولتحافظ على مكاسبها”.

ماتفعله المقاومه الفلسطينيه .. اليوم .. وأمس ..

ضد الصهاينه في الضفه والقدس .. من عمليات

استشهاديه تأتي في نطاق { ادارة التوازنات }

مع حكومة نتنياهو الجديده ..

نتنياهو يرفع السقف لإعلى مستوى

ليحصل على اعلى نسبة نقاط لصالحه

والمقاومه تضربه على رأسه لتكبح جماحه

ولتحافظ على مكاسبها — بوغانم (@DOHA__1973) January 28, 2023

وأضاف بو غانم أن نتنياهو بات على قناعة تامة بأن التصعيد العسكري لمرحلة أعلى لن تفيده، وأن المقاومة كان لها دور حاسم في إسقاط حكومته السابقة، وبالتالي فإن أي تصعيد بالحرب سيواجه صواريخ المقاومة.

وتابع: “المعادلة العسكرية تغيرت وليست كالسابق.. الآن تفاهمات وتوازنات .. كل تصعيد إسرائيلي سنرى صواريخ فلسطينية تغني”.

نتنياهو .. بات على قناعه تامه

بإن التصعيد العسكري لمرحله اعلى لن تفيده

والمقاومه كان لها دور حاسم في اسقاط

حكومته السابقه .. واي تصعيد بالحرب

سيواجه صواريخ المقاومه

بمعنى المعادله العسكريه تغيرت وليست كالسابق

الآن تفاهمات وتوازنات .. كل تصعيد اسرائيلي

سنرى صواريخ فلسطينيه تغني — بوغانم (@DOHA__1973) January 28, 2023

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وتحدث المغرد الشهير عن تأثير هذه التطورات على مستقبل عملية التطبيع، وأضرار على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من جراء أي تصعيد محتمل.

وقال: “أي تصعيد عسكري صهيوني سيضغط كثيرا على السيسي وهذا الأمر سيربك مراكز الدراسات الاستراتيجية وهو خروج الأهداف عن مساراتها الرئيسية.. الكيان الصهيوني يريد التطبيع مع الكامل مع العرب ويريد توسعة مذهب الدين الإبراهيمي المصطنع ويريدون استقرار للاقتصاد الصهيوني.. التصعيد لن يخدمهم”.

اي .. تصعيد عسكري صهيوني ..

سيضغط كثيرا" على السيسي

وهذا الامر سيربك مراكز الدراسات الاستراتيجيه

وهو خروج الاهداف عن مساراتها الرئيسيه ..

الكيان الصهيوني يريد التطبيع مع الكامل مع العرب

ويريد توسعة مذهب الدين الابراهيمي المصطنع

ويريدون استقرار للاقتصاد الصهيوني

التصعيد لن يخدمهم — بوغانم (@DOHA__1973) January 28, 2023

عمليات القدس رد على مجزرة جنين

وشهدت مدينة القدس أحداثا متسارعة خلال الساعات الـ48 الماضية، بدأت بمجزرة غاشمة شنتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، وكان ذلك يوم الخميس الماضي.

وجاء الرد الفلسطيني سريعا، وذلك من خلال عملية القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين، في هجوم على كنيس يهودي مساء الجمعة.

وصباح السبت، وقعت عملية إطلاق نار جديد في مدينة القدس المحتلة وتحديدا بلدة سعوان، ما أسفر إصابة مستوطنين اثنين، وهما بحالة خطرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن المصابيْن تلقيا عدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من أجسادهما، ونقلا إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى “شعاري تسديك”.

وقالت شرطة الاحتلال، إن عملية إطلاق النار في بلدة سلوان “هجوم إرهابي” على حد تعبيرها، فيما شوهدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي في حالة استنفار قصوى بعد حدوث عملية إطلاق النار.

تغطية صحفية: "اللحظات الأولى من إطلاق النار في سلوان بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/dI1uZDV4yM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2023

احتفالات في جنين

يأتي هذا فيما أظهرت مقطع فيديو، انطلاق مسيرات احتفالية في جنين ابتهاجًا بعملية سلوان في القدس المحتلة.

⭕️ شاهد | مسيرات احتفالية في جنين ابتهاجًا بعملية سلوان في القدس المحتلة. pic.twitter.com/SV5Z0WSm1J — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 28, 2023

كما انتشرت صورة تُظهر السلاح الناري (المسدس) الذي تم استخدامه في عملية إطلاق النار على المستوطنين في بلدة سلوان.