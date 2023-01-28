ماذا تفعل الأميرة هيا بنت حمزة في لاهاي؟.. إطلالة مثيرة وإشادة بجمالها (شاهد)

- Advertisement -

وطن- لفت أحدث ظهور للأميرة هيا بنت حمزة، في مؤتمر دولي شاركت به رفقة عدد من الطلاب في لاهاي، أنظار النشطاء إليها والذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

والأميرة هيا، هي ابنة الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق الذي يخضع لإقامة جبرية في المملكة بأمر أخيه الملك عبدالله الثاني، على خلفية الأزمة التي عرفت إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.

ماذا تفعل ابنة الأمير حمزة بن الحسين في لاهاي؟

ونشرت الأميرة هيا بنت حمزة، صورا جديدة لها على حسابها بتويتر أظهرتها في مؤتمر “THIMUN” الخامس والخمسين ـ نموذج لاهاي الدولي للأمم المتحدة ـ ، وهو أول مؤتمر مباشر منذ بداية الوباء.

من 21يناير الي 27يناير2023|سافرت الاميرة هيا بنت حمزة مع مجموعة من الطلاب إلى لاهاي لحضور مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين وهو أول مؤتمر مباشر منذ بداية الوباء. تمثل إيسواتيني ومنظمة العمل الدولية ، وانضمت المجموعة المكونة من 16 طالبًا إلى أكثر من 2500 من أقرانهم من جميع أنحاء العالم pic.twitter.com/yh97cve1VW — Haya bint hamzah (@Hayabinthamzah) January 28, 2023

وكانت هيا ضمن مجموعة من طلاب مدرستها المكونة من 16طالبًا، انضمت إلى أكثر من 2500 من أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

وظهرت هيا بنت حمزة بإطلالة لافتة أبرزت جمالها، وأطلت بمظهر شبابي أنيق وليس بوجه طفولي كما اعتادت في إطلالتها السابقة.

- Advertisement -

واعتمدت الأميرة الأردنية مكياجا بسيطا وظهر شعرها منسدلا على ظهرها، فيما ارتدت ملابس كلاسيكية كانت تبرز أنوثتها.

وحازت إطلالة هيا بنت حمزة بتفاعل واسع من قبل الأردنيين ومتابعيها على تويتر.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء مشيدا بجمالها اللافت:”تجنن الله يحميها.”

وكتب آخر:”الجمال العربي الأردني ساحر.. حيا الله بنت الأمير حمزة بن الحسين.”

واعتادت الأميرة هيا على مشاركة جوانب من حياتها من النشطاء على مواقع التواصل، عبر نشر صور ومقاطع مصورة على حسابها بتويتر توثق يومياتها وأنشطتها المختلفة.

الأميرة هيا تحتفل بالعام الجديد

وكان آخر ظهور لهيا بنت حمزة في أوائل يناير الجاري، في سياق الاحتفال بالعام الجديد 2023، حيث نشرت صورا جديدة لها ولإخوانها برفقة والدتها الأميرة نور بنت عاصم وعائلتها.

الاميرة هيا بنت حمزة مع والدتها الاميرة نور بنت عاصم و اخوانها طلال وعبدالله وعائلة والدتها في راس السنه pic.twitter.com/wdlKTSsf3Z — Haya bint hamzah (@Hayabinthamzah) December 31, 2022

ووفقا للصور التي رصدتها (وطن) وقتها فقد ظهرت الاميرة هيا بنت حمزة وإخوانها الأمير طلال، والأمير عبدالله، وعائلة والدتهم الأميرة نور بنت عاصم، وهم يحتفلون بالعام الجديد.

ووفقا للصور، لم يظهر الأمير حمزة بن الحسين الخاضع للإقامة الجبرية منذ شهر مايو/آيار2022 في أي منها، مما يدل ان الصور تم التقاطها خارج الأردن، حيث يمنع عليه السفر بقرار من أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني.

ومن خلال إطلالات الأميرة هيا وصورها التي تنشرها من آن لآخر، يستذكر الأردنيون والدها، ويعاد الحديث عن أزمته، حيث يحظى الأمير الذي كان يشغل منصب ولي العهد سابقاً، بشعبية كبيرة في الأردن وخاصة بين العشائر.

جدير بالذكر، أن هذا الحساب باسم “هيا بنت حمزة” ينشر باستمرار الصور ومقاطع الفيديو الحديثة، التي تظهر فيها الأميرة الأردنية.

ويتابع الكثيرون على السوشيال ميديا أخبار وصور الأميرة الحسناء والجميلة، بينما تتنقل بين الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية، خلال دراستها وأيضاً في رحلاتها.

لكن المثير للجدل، بحسب الكثير من المتابعين لشؤون العائلة المالكة الأردنية، أنّ الظهور المتواصل للأميرة الشابة صار مؤخراً يطرح الكثير من الاسئلة حول مصير والدها، وعن الإحراج الذي تسبّبه تنقلات الأميرة الشابة للقيادة الأردنية، خاصة وأن والدها قيد الإقامة الجبرية منذ ما يزيد عن السنة.