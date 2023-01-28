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لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير.. حملوه مسؤولية هجوم القدس

شرطة الاحتلال أخرجته سريعا تفاديا للصدامات

كتب خالد السعدي
لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير watanserb.com
لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير
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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة إخراج شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي من موقع إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر الفيديو، غضبا عارما سيطر على المستوطنين في المنطقة، الذين احتدوا في هجومهم على إيتمار بن غفير، فيما عملت الشرطة على إخراجه تحسبا لخروج الأمور عن السيطرة.

وهاجم مستوطنون، إيتمار بن غفير وحمّلوه مسؤولية عملية إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة، حيث هاجمه عشرات المستوطنين الغاضبين لفظيًا أثناء وجوده في مكان تنفيذ العملية، وقالوا له: “هذه المجزرة حدثت في ظل ولايتك كوزير”.

وسبب غضب المستوطنين هو أن استفزازات إيتمار بن غفير من خلال اقتحامه المسجد الأقصى مؤخرا، هو الذي أثار موجة غضب وصنع توترات قادت للوضع الراهن.

مقتل إسرائيليين في هجوم القدس

وقتل سبعة إسرائيليين على الأقل في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية المحتلة، في هجوم أعقب مجزرة شنتها قوات الاحتلال على مخيم جنين.

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وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب، وقال شاهد عيان إن الشرطة وصلت بعد 20 دقيقة، إلا أن الشرطة ردت بأنها وصلت بعد خمس دقائق فقط.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ هجوم القدس مساء الجمعة كان بمفرده، وأضافت أنها لاحقت مطلق النار بعد تنفيذه الهجوم وتمكنت من “تحييده”.

تطرف بن غفير يغذي الكراهية

ويعتبر إيتمار بن غفير الذي يتزعم حزب “القوة اليهودية” المتطرف، أنه يدلي بتصريحات متطرفة تطالب بتنفيذ سياسات شديدة وعقابية ضد الفلسطينيين.

ويوم الخميس، طالب بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة أعلام استفزازية في منطقة “باب العامود” وسط مدينة القدس، لكن الأخير رفض.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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