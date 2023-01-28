لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير.. حملوه مسؤولية هجوم القدس

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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة إخراج شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي من موقع إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر الفيديو، غضبا عارما سيطر على المستوطنين في المنطقة، الذين احتدوا في هجومهم على إيتمار بن غفير، فيما عملت الشرطة على إخراجه تحسبا لخروج الأمور عن السيطرة.

وهاجم مستوطنون، إيتمار بن غفير وحمّلوه مسؤولية عملية إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة، حيث هاجمه عشرات المستوطنين الغاضبين لفظيًا أثناء وجوده في مكان تنفيذ العملية، وقالوا له: “هذه المجزرة حدثت في ظل ولايتك كوزير”.

وسبب غضب المستوطنين هو أن استفزازات إيتمار بن غفير من خلال اقتحامه المسجد الأقصى مؤخرا، هو الذي أثار موجة غضب وصنع توترات قادت للوضع الراهن.

الشرطة الإسرائيلية تُخرج "إيتمار بن غفير" من موقع إطلاق النار في #القدس بعد هجوم مستوطنين عليه وتحميلهم له مسؤولية الحادث الذي أدى إلى مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين. pic.twitter.com/MDGZnlKfYh — الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) January 27, 2023

مقتل إسرائيليين في هجوم القدس

وقتل سبعة إسرائيليين على الأقل في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية المحتلة، في هجوم أعقب مجزرة شنتها قوات الاحتلال على مخيم جنين.

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وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب، وقال شاهد عيان إن الشرطة وصلت بعد 20 دقيقة، إلا أن الشرطة ردت بأنها وصلت بعد خمس دقائق فقط.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ هجوم القدس مساء الجمعة كان بمفرده، وأضافت أنها لاحقت مطلق النار بعد تنفيذه الهجوم وتمكنت من “تحييده”.

تطرف بن غفير يغذي الكراهية

ويعتبر إيتمار بن غفير الذي يتزعم حزب “القوة اليهودية” المتطرف، أنه يدلي بتصريحات متطرفة تطالب بتنفيذ سياسات شديدة وعقابية ضد الفلسطينيين.

ويوم الخميس، طالب بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة أعلام استفزازية في منطقة “باب العامود” وسط مدينة القدس، لكن الأخير رفض.