السبت, يناير 28, 2023
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رياضة

فوز الشباب على الطائي.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

النصر يحافظ على صدارة دوري روشن السعودي بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الهلال

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي 2023
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وطن- حقق فريق الشباب الفوز الثمين على منافسه الطائي، الجمعة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري السعودي 2023 (روشن).

وافتتح فريق الطائي أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى الشباب، عن طريق اللاعب أمير سعيود في الدقيقة ال9.

فوز الشباب على الطائي في الدوري السعودي

وعاد فريق الشباب إلى أجواء المباراة بإدراك هدف التعادل عند الدقيقة ال18، من توقيع اللاعب كارلوس جونيور.

كما وعزز البرازيلي جونيور هدف الفوز والتقدم لصالح الشباب بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال38.

كما وتساوى فريق الشباب والطائي على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، بينما تفوق فريق الشباب على صعيد الاستحواذ على الكرة بنسبة 51%، مقابل 49% للفريق المنافس الطائي.

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وسيواجه الشباب مع نهاية الأسبوع الجاري، نظيره ضمك في منافسات الجولة ال15 من دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم.

دوري روشن السعودي 2023
دوري روشن السعودي 2023

كما وحقق فريق الفتح الفوز النظيف على الوحدة بهدفين دون مقابل، كان من توقيع اللاعب فراس البريكان في الدقيقة ال25، ومراد باتنا في الدقيقة ال93 في الوقت البديل مع نهاية المباراة.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 (روشن)، مع نهاية الجولة ال14، على النحو الآتي:

(1) النصر 33 نقطة.

(2) الهلال 32 نقطة.

(3) الشباب 31 نقطة.

(4) الاتحاد 31 نقطة.

(5) التعاون 27 نقطة.

(6) الفتح 21 نقطة.

(7) نادي ضمك 21 نقطة.

(8) أبها 19 نقطة.

(9) الطائي 18 نقطة.

(10) الاتفاق 16 نقطة.

(11) الرائد 16 نقطة.

(12) الوحدة 15 نقطة.

(13) الفيحاء 15 نقطة.

(14) الخليج 13 نقطة.

مباراة الشباب والطائي في الدوري السعودي
مباراة الشباب والطائي في الدوري السعودي

(15) العدالة 9 نقاط.

(16) الباطن 3 نقاط.

ومن المقرر أن ستنطلق منافسات الجولة ال15 من الدوري السعودي 2023 (روشن)، الخميس، في ال2 من شهر فبراير المقبل، بمواجهة الشباب وضمك، كما وستختتم بمباراة الفيحاء والوحدة.

المصدروطن + نادي الشباب + دوري روشن السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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