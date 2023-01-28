فوز الشباب على الطائي.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

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وطن- حقق فريق الشباب الفوز الثمين على منافسه الطائي، الجمعة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري السعودي 2023 (روشن).

وافتتح فريق الطائي أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى الشباب، عن طريق اللاعب أمير سعيود في الدقيقة ال9.

فوز الشباب على الطائي في الدوري السعودي

وعاد فريق الشباب إلى أجواء المباراة بإدراك هدف التعادل عند الدقيقة ال18، من توقيع اللاعب كارلوس جونيور.

كما وعزز البرازيلي جونيور هدف الفوز والتقدم لصالح الشباب بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال38.

⚪ الطائي 1 : 2 الشباب ⚫

🔴 الوحدة 0 : 2 الفتـح ⚪ 🎥 أهداف مباريات اليوم ⚽#الدوري_يحييك pic.twitter.com/jk3IulNmgB — دوري روشن السعودي (@SPL) January 27, 2023

كما وتساوى فريق الشباب والطائي على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، بينما تفوق فريق الشباب على صعيد الاستحواذ على الكرة بنسبة 51%، مقابل 49% للفريق المنافس الطائي.

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وسيواجه الشباب مع نهاية الأسبوع الجاري، نظيره ضمك في منافسات الجولة ال15 من دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم.

كما وحقق فريق الفتح الفوز النظيف على الوحدة بهدفين دون مقابل، كان من توقيع اللاعب فراس البريكان في الدقيقة ال25، ومراد باتنا في الدقيقة ال93 في الوقت البديل مع نهاية المباراة.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 (روشن)، مع نهاية الجولة ال14، على النحو الآتي:

(1) النصر 33 نقطة.

(2) الهلال 32 نقطة.

(3) الشباب 31 نقطة.

(4) الاتحاد 31 نقطة.

(5) التعاون 27 نقطة.

(6) الفتح 21 نقطة.

(7) نادي ضمك 21 نقطة.

(8) أبها 19 نقطة.

(9) الطائي 18 نقطة.

(10) الاتفاق 16 نقطة.

📊 جدول الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم. #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/aiMjedZrap — دوري روشن السعودي (@SPL) January 27, 2023

(11) الرائد 16 نقطة.

(12) الوحدة 15 نقطة.

(13) الفيحاء 15 نقطة.

(14) الخليج 13 نقطة.

(15) العدالة 9 نقاط.

(16) الباطن 3 نقاط.

ومن المقرر أن ستنطلق منافسات الجولة ال15 من الدوري السعودي 2023 (روشن)، الخميس، في ال2 من شهر فبراير المقبل، بمواجهة الشباب وضمك، كما وستختتم بمباراة الفيحاء والوحدة.