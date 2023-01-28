السبت, يناير 28, 2023
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فستان جورجينا في عيد ميلادها بمطعم شهير بالرياض يطمئن السعوديات على أجسادهن (فيديو)

استنكر معظم الناشطين الاهتمام المتزايد بجورجينا ورونالدو منذ وصولهما إلى السعودية

كتب رفيف عبدالله
فستان جورجينا في عيد ميلادها بمطعم شهير بالرياض يطمئن السعوديات على أجسادهن (فيديو) watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن– احتفل لاعب النصر كرستيانو رونالدو، بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغز الـ29، في السعودية، بأجواء مميزة.

مطعم لافاش

ووثق فيديو متداول، رصدته “وطن”، لحظة وصول كريستيانو رونالدو، إلى مطعم “لافاش” الشهير في الرياض وبدأ بتصوير المكان والديكورات المبهرة التي تم التحضير لها مسبقاً.

احتفلت جورجينا في المطعم بعيد ميلادها الـ29
عيد ميلاد جورجينا
الديكورات المبهرة التي تم التحضير لها مسبقاً من أجل الحفلة

كما وثق فيديو آخر لحظة وصول جورجينا ورونالدو برفقة أطفالهما وهي تدخل إلى المطعم مرتدية فستاناً أبيض ضيق يكشف مفاتنها بوضوح.

و شارك حساب المطعم فيديو يظهر جورجينا مع أطفالها، مرفق بتعليق “يشرفنا أن تكونوا معنا الليلة”.

 

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عيد ميلاد جورجينا
وصلت جورجينا إلى المطعم برفقة أطفالها
عيد ميلاد جورجينا
لاحظ الناشطون زيادة على وزن جورجينا

وزن جورجينا!

ولاحظ الناشطون زيادة على وزن جورجينا، فجاء في التعليقات: “لها كرش مين شافه؟”.

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وكتب آخر: “وزنها زايد من الكبسة”.

وقالت متابعة: ” احس ارتحت لأن لها كرشه مثلي”.

ووافقتها ناشطة الرأي: ” تهبل هالجورجينا بس كأنها سمنت شوي”.

بينما استنكر معظم الناشطين، الاهتمام المتزايد بجورجينا ورونالدو، منذ وصولهما إلى السعودية، فكتب ناشط: ” والله انها عايشه في خير اكثر مما كانت عليه في اوروبا. حتى في اي مناسبه تلاقيهم ملمومين عليها والكل وده يخدم”.

وعقب آخر: ” فعاليات الرياض صارت جورجينا مافيه تنويع ؟ متى يجي ميسي عشان زوجته تسوي فعاليات”.

وسخر متابع : ” الاهتمام بجورجينا اكثر من رونالدو نفسه هم متعاقدين مع منو”.

وتساءل ناشط: ” متى تفكونا من ظاهره جورجينا؟ شوي وتسجدوا لها”.

أنا جورجينا مرة أخرى

وفي سياق آخر، أعلنت منصة نتفليكس عن عرض جزء ثاني من مسلسل “أنا جورجينا” الوثائقي حول حياة العارضة الأرجنتينية.

وستكشف جورجينا في الحلقات الجديدة، المزيد عن علاقتها برونالدو، وتفاصيل حياتهما اليومية.

 

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هذا ولم يتم تحديد تاريخ عرض المسلسل بدقة، لكن نتفليكس ذكرت أنه سيعرض خلال شهر مارس المقبل.

وظهرت جورجينا في الإعلان الذي شاركته نتفليكس، وهي تحمل بطاقة ائتمان حمراء وصافرة ماسية.

جوي أووردز

وكان حضور جورجينا لافتاً خلال حفل توزيع جوائز “joy awards”، على مسرح “بكر الشدي” في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة ضمن فعاليات موسم الرياض.

حيث أطلّت بالوشاح الخليجي وفستان باللون الأزرق، أظهر مفاتنها وجمالها.

يُذكر أن جورجينا رودريغيز انتقلت للإقامة في السعودية، مُستهلّ العام الجاري رفقة أبنائها وصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وذلك بعد توقيع الأخير عقداً بموسمين مع نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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