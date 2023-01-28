فستان جورجينا في عيد ميلادها بمطعم شهير بالرياض يطمئن السعوديات على أجسادهن (فيديو)

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وطن– احتفل لاعب النصر كرستيانو رونالدو، بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغز الـ29، في السعودية، بأجواء مميزة.

مطعم لافاش

ووثق فيديو متداول، رصدته “وطن”، لحظة وصول كريستيانو رونالدو، إلى مطعم “لافاش” الشهير في الرياض وبدأ بتصوير المكان والديكورات المبهرة التي تم التحضير لها مسبقاً.

كما وثق فيديو آخر لحظة وصول جورجينا ورونالدو برفقة أطفالهما وهي تدخل إلى المطعم مرتدية فستاناً أبيض ضيق يكشف مفاتنها بوضوح.

و شارك حساب المطعم فيديو يظهر جورجينا مع أطفالها، مرفق بتعليق “يشرفنا أن تكونوا معنا الليلة”.

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وزن جورجينا!

ولاحظ الناشطون زيادة على وزن جورجينا، فجاء في التعليقات: “لها كرش مين شافه؟”.

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وكتب آخر: “وزنها زايد من الكبسة”.

وقالت متابعة: ” احس ارتحت لأن لها كرشه مثلي”.

ووافقتها ناشطة الرأي: ” تهبل هالجورجينا بس كأنها سمنت شوي”.

بينما استنكر معظم الناشطين، الاهتمام المتزايد بجورجينا ورونالدو، منذ وصولهما إلى السعودية، فكتب ناشط: ” والله انها عايشه في خير اكثر مما كانت عليه في اوروبا. حتى في اي مناسبه تلاقيهم ملمومين عليها والكل وده يخدم”.

وعقب آخر: ” فعاليات الرياض صارت جورجينا مافيه تنويع ؟ متى يجي ميسي عشان زوجته تسوي فعاليات”.

وسخر متابع : ” الاهتمام بجورجينا اكثر من رونالدو نفسه هم متعاقدين مع منو”.

وتساءل ناشط: ” متى تفكونا من ظاهره جورجينا؟ شوي وتسجدوا لها”.

أنا جورجينا مرة أخرى

وفي سياق آخر، أعلنت منصة نتفليكس عن عرض جزء ثاني من مسلسل “أنا جورجينا” الوثائقي حول حياة العارضة الأرجنتينية.

وستكشف جورجينا في الحلقات الجديدة، المزيد عن علاقتها برونالدو، وتفاصيل حياتهما اليومية.

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هذا ولم يتم تحديد تاريخ عرض المسلسل بدقة، لكن نتفليكس ذكرت أنه سيعرض خلال شهر مارس المقبل.

وظهرت جورجينا في الإعلان الذي شاركته نتفليكس، وهي تحمل بطاقة ائتمان حمراء وصافرة ماسية.

جوي أووردز

وكان حضور جورجينا لافتاً خلال حفل توزيع جوائز “joy awards”، على مسرح “بكر الشدي” في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة ضمن فعاليات موسم الرياض.

حيث أطلّت بالوشاح الخليجي وفستان باللون الأزرق، أظهر مفاتنها وجمالها.

نبدأ تغطية حَدث #JoyAwards

بحضور #جورجينا_رودريغيز اللي أطلت ب Dress شامواه من تصميم Ali Karoui

إطلالة ساحرة من فستان وميك أب ومجوهرات ولكن القطعة اللي على الرأس (وهي ترند) وأيضًا ال Gloves كنت أفضل لو كانوا من نفس خامة الفستان

وبشكل عام من أجمل إطلالات الحفل pic.twitter.com/IUQ6Nm0iRq — Vouge_Fashion0 (@Vogue_Fashion0) January 21, 2023

يُذكر أن جورجينا رودريغيز انتقلت للإقامة في السعودية، مُستهلّ العام الجاري رفقة أبنائها وصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وذلك بعد توقيع الأخير عقداً بموسمين مع نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.