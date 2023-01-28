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عمليات القدس.. مفتي سلطنة عمان يحيي المقاومة الفلسطينية: تستأصل العدو

دعا مفتي عمان لفلسطين بالنصر العزيز والفتح المبين وأن تعيش حرة كريمة، في ظل عمليات القدس الأخيرة

كتب خالد السعدي
مفتي عمان عمليات القدس watanserb.com
مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
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وطن – وجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، التحية للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد عملية القدس وهجوم سلوان اللذين أعقبا مجزرة شنتها قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وكتب عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “إنا لنحيي من أعماق قلوبنا المقاومة الباسلة داخل الأرض المحتلة وفي غزة العزة، سائلين الله تعالى أن يمن في القريب العاجل بالنصر العزيز والفتح المبين، وأن يستأصل العدو المحتل استئصالا لا يدع له بقية من تسلط في أرض الاحتلال، وأن تعيش فلسطين العزيزة حرة كريمة يسوسها أبناؤها على هدي من القرآن ومن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ومنهج الخلافة الراشدة”.

عمليات القدس رد على مجزرة جنين

وشهدت مدينة القدس المحتلة أحداثا متسارعة خلال الأيام الماضية، بدأت بمجزرة غاشمة شنتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، وكان ذلك يوم الخميس الماضي.

وجاء الرد الفلسطيني سريعاً، وذلك من خلال عملية القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين، في هجوم على كنيس يهودي مساء الجمعة.

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وصباح السبت، وقعت عملية إطلاق نار جديدة في مدينة القدس المحتلة، وتحديداً بلدة سلوان، ما أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين، وهما بحالة خطرة بعدما تلقيا عدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من جسديهما.

الشيخ الخليلي داعم لفلسطين وقضيتها ومقاومتها وأقصاها

ودائما ما تثير تصريحات مفتي سلطنة عمان الانتباه عن القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل دعمه الكبير لـ”قضية العرب الأولى”، وانتصاره الدائم للمقاومة في وجه الاحتلال.

وتجلى في مواقف الشيخ الخليلي العمل على نصرة الإسلام والمسلمين، ودعم المرابطين في المسجد الأقصى خلافا لمفتين آخرين فضلوا “مسك الحبل من المنتصف” في قضية يفترض أنها لا تقبل الحياد.

وسبق أن أكد الشيخ الخليلي موقف السلطنة الداعم لقضية فلسطين، وشدد على أن المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه “لا مساومة على هذه القضية”.

وأصدر في وقت سابق بيانا أيضا، أثنى فيه على جهود المرابطين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مبشرا بعودة قريبة للمسجد الأقصى إلى أهله وتحرير فلسطين من الاحتلال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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