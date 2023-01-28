عمليات القدس.. مفتي سلطنة عمان يحيي المقاومة الفلسطينية: تستأصل العدو

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وطن – وجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، التحية للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد عملية القدس وهجوم سلوان اللذين أعقبا مجزرة شنتها قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وكتب عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “إنا لنحيي من أعماق قلوبنا المقاومة الباسلة داخل الأرض المحتلة وفي غزة العزة، سائلين الله تعالى أن يمن في القريب العاجل بالنصر العزيز والفتح المبين، وأن يستأصل العدو المحتل استئصالا لا يدع له بقية من تسلط في أرض الاحتلال، وأن تعيش فلسطين العزيزة حرة كريمة يسوسها أبناؤها على هدي من القرآن ومن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ومنهج الخلافة الراشدة”.

إنا لنحيي من أعماق قلوبنا المقاومة الباسلة داخل الأرض المحتلة وفي غزة العزة، سائلين الله تعالى أن يمن في القريب العاجل بالنصر العزيز والفتح المبين، وأن يستأصل العدو المحتل استئصالا لا يدع له بقية من تسلط في أرض الاحتلال، وأن تعيش #فلسطين العزيزة حرة كريمة يسوسها أبناؤها. pic.twitter.com/59JfmldMrz — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) January 28, 2023

عمليات القدس رد على مجزرة جنين

وشهدت مدينة القدس المحتلة أحداثا متسارعة خلال الأيام الماضية، بدأت بمجزرة غاشمة شنتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، وكان ذلك يوم الخميس الماضي.

شهيد الأمس في جنين ! pic.twitter.com/Ai6b7DEAue — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) January 27, 2023

وجاء الرد الفلسطيني سريعاً، وذلك من خلال عملية القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين، في هجوم على كنيس يهودي مساء الجمعة.

مخيم جنين يقاوم والقدس تنتقم،،

"السن بالسن، والعين بالعين، و البادئ أظلم"

تعازينا للمطبعين الذين أدركوا الليلة أن إسرائيل لا تقدر على حماية شعبها من مسدس خيري علقم ، فكيف لها أن تحمي الأنظمة المطبعة من غضب شعوبها. pic.twitter.com/XXPjBaZW59 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 27, 2023

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وصباح السبت، وقعت عملية إطلاق نار جديدة في مدينة القدس المحتلة، وتحديداً بلدة سلوان، ما أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين، وهما بحالة خطرة بعدما تلقيا عدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من جسديهما.

مقطع مصور يوثق لحظة إطلاق الفتى #محمد_عليوات النار تجاه المستوطنين في حي #سلوان ب #القدس_المحتلة. ويظهر في المقطع أن أحد المستوطنين كان مسلحا ب #بندقية، واشتبك مع الفتى عويدات.

هذا لمن يدعي أن هناك "مدنيين" في الكيان الاسرائيلي. pic.twitter.com/LGSdgucre5 — Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) January 29, 2023

الشيخ الخليلي داعم لفلسطين وقضيتها ومقاومتها وأقصاها

ودائما ما تثير تصريحات مفتي سلطنة عمان الانتباه عن القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل دعمه الكبير لـ”قضية العرب الأولى”، وانتصاره الدائم للمقاومة في وجه الاحتلال.

وتجلى في مواقف الشيخ الخليلي العمل على نصرة الإسلام والمسلمين، ودعم المرابطين في المسجد الأقصى خلافا لمفتين آخرين فضلوا “مسك الحبل من المنتصف” في قضية يفترض أنها لا تقبل الحياد.

وسبق أن أكد الشيخ الخليلي موقف السلطنة الداعم لقضية فلسطين، وشدد على أن المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه “لا مساومة على هذه القضية”.

وأصدر في وقت سابق بيانا أيضا، أثنى فيه على جهود المرابطين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مبشرا بعودة قريبة للمسجد الأقصى إلى أهله وتحرير فلسطين من الاحتلال.