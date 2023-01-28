صحفي إيطالي في ورطة بعدما كشفت له مُشجعة ثدييها في بث مباشر.. ماذا فعل؟ (فيديو)

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وطن– أجبر الصحفي الإيطالية تانكريدي بالميري على التفكير بسرعة عندما أرادت إحدى المشجعات المتحمسات أن تكشف له وشمها في موضع حساس بجسدها، في بث مباشر.

مشجعة هارت أوف ميدلوثيان

ظهر بالميري على شاشة “سبورت إيطاليا” خلال فترة الانتقالات الكروية بين النوادي في يناير .

وانضمت إلى بالميري مشجعة متحمسة للغاية كضيفة على الهواء، عندما تحولت المحادثة عن حبها لزي الفريق الاسكتلندي هارت أوف ميدلوثيان.

بعد ذلك، بدأت المعجبة المولودة في إدنبرة في إخراج ثديها من تحت فستانها لتظهره للكاميرا.

بينما قام بالميري برفع يده لحجب الرؤية و ينفجر الجميع بالضحك خلال ذلك، حتى المصور.

حب عميق من تحت ثدييها!

ونشر بالميري الفيديو عبر حسابه على تويتر.مع تعليق: “عندما تدخل مشجعة شقراء محبة جداً لهارت أوف ميدلوثيان في شاشتك عبر بث مباشر. وتريد أن تظهر لإيطاليا بأكملها تشجيعها ضد نادي هيبيرنياس من أعماق قلبها. أو على الأرجح من تحت ثدييها”.

When a blondie heavy Hearts of Midlothian fan storms into your transfer window live hit and wants to show to whole Italy her pride against Hibernians from the bottom of her heart. I’d say from the bottom of her boobs pic.twitter.com/GitIo2zwoJ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 27, 2023

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وردًا على ذلك أحد المعجبين المستمتعين كتب: “إنه شهر يناير فقط ولدينا بالفعل أفضل مقابلة في عام 2023!”

قالت المشجعة ، التي تدعى ناتاشا ، إن وشمها كان متعلقًا بمنافسة هارت الشرسة مع هيبرنيان.

حقيقيان!

كان الوشم لإحياء ذكرى تدمير هارت 5-1 في كأس اسكتلندا النهائي لمنافسيهم في 2012.بعد أن فازوا 3-0 في لقاء بين الاثنين الأسبوع الماضي.

اعترف بالميري بعد ذلك أنه نسي اسم ضيفته بسبب تصرفاتها الغريبة ، فابتسمت وقالت: “أنا أتفهم! هذا كل ما أفهمه أن ثديي حقيقيان!”

كانت ناتاشا بعيدة جدًا عن المنزل ، حيث قابلت بالميري خارج فندق ميلانو ، وأرادت أن تظهر للجميع مدى حبها لهارت وكرهها لهيبرنيان.

تنافست الأندية الشهيرة في ديربي إدنبرة في لقاء ودي في عام 1875 ، حيث فازت هارتس في 148 من 333 مباراة تنافسية.

في المباريات الأخيرة ، عزز هارتس هيمنته. حيث فاز مرتين من آخر ثلاث مواجهات له مع هيبس دون فوز في ست مباريات.