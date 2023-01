صحفي إيطالي في ورطة بعدما كشفت له مُشجعة ثدييها في بث مباشر.. ماذا فعل؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن– أجبر الصحفي الإيطالية تانكريدي بالميري على التفكير بسرعة عندما أرادت إحدى المشجعات المتحمسات أن تكشف له وشمها في موضع حساس بجسدها، في بث مباشر.

ظهر بالميري على شاشة “سبورت إيطاليا” خلال فترة الانتقالات الكروية بين النوادي في يناير .

وانضمت إلى بالميري مشجعة متحمسة للغاية كضيفة على الهواء، عندما تحولت المحادثة عن حبها لزي الفريق الاسكتلندي هارت أوف ميدلوثيان.

بعد ذلك، بدأت المعجبة المولودة في إدنبرة في إخراج ثديها من تحت فستانها لتظهره للكاميرا.

بينما قام بالميري برفع يده لحجب الرؤية و ينفجر الجميع بالضحك خلال ذلك، حتى المصور.

ونشر بالميري الفيديو عبر حسابه على تويتر.مع تعليق: “عندما تدخل مشجعة شقراء محبة جداً لهارت أوف ميدلوثيان في شاشتك عبر بث مباشر. وتريد أن تظهر لإيطاليا بأكملها تشجيعها ضد نادي هيبيرنياس من أعماق قلبها. أو على الأرجح من تحت ثدييها”.

When a blondie heavy Hearts of Midlothian fan storms into your transfer window live hit and wants to show to whole Italy her pride against Hibernians from the bottom of her heart.

I’d say from the bottom of her boobs pic.twitter.com/GitIo2zwoJ

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 27, 2023