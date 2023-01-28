السبت, يناير 28, 2023
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صحفي إيطالي في ورطة بعدما كشفت له مُشجعة ثدييها في بث مباشر.. ماذا فعل؟ (فيديو)

كتب أحد المعجبين المستمتعين بالفيديو "إنه شهر يناير فقط ولدينا بالفعل أفضل مقابلة في عام 2023!"

كتب رفيف عبدالله
صحفي إيطالي في ورطة بعدما كشفت له مُشجعة ثدييها في بث مباشر.. ماذا فعل؟ (فيديو) watanserb.com
مشجعة هارت أوف ميدلوثيان
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 وطن– أجبر الصحفي الإيطالية تانكريدي بالميري على التفكير بسرعة عندما أرادت إحدى المشجعات المتحمسات أن تكشف له وشمها في موضع حساس بجسدها، في بث مباشر.

مشجعة هارت أوف ميدلوثيان

ظهر بالميري على  شاشة “سبورت إيطاليا” خلال فترة الانتقالات الكروية بين النوادي في يناير .

وانضمت إلى بالميري مشجعة متحمسة للغاية كضيفة على الهواء، عندما تحولت المحادثة عن حبها لزي الفريق الاسكتلندي هارت أوف ميدلوثيان.

أصيب المذيع الإيطالي بالذعر لحظة محاولة كشف المشجعة لثدييها

بعد ذلك، بدأت المعجبة المولودة في إدنبرة في إخراج ثديها من تحت فستانها لتظهره للكاميرا.

بينما قام بالميري برفع يده لحجب الرؤية و ينفجر الجميع بالضحك خلال ذلك، حتى المصور.

حب عميق من تحت ثدييها!

ونشر بالميري الفيديو عبر حسابه على تويتر.مع تعليق: “عندما تدخل مشجعة شقراء محبة جداً لهارت أوف ميدلوثيان في شاشتك عبر بث مباشر. وتريد أن تظهر لإيطاليا بأكملها تشجيعها ضد نادي هيبيرنياس من أعماق قلبها. أو على الأرجح من تحت ثدييها”.

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وردًا على ذلك أحد المعجبين المستمتعين كتب: “إنه شهر يناير فقط ولدينا بالفعل أفضل مقابلة في عام 2023!”

قالت المشجعة ، التي تدعى ناتاشا ، إن وشمها كان متعلقًا بمنافسة هارت الشرسة مع هيبرنيان.

حقيقيان!

كان الوشم لإحياء ذكرى تدمير هارت 5-1 في كأس اسكتلندا النهائي لمنافسيهم في 2012.بعد أن فازوا 3-0 في لقاء بين الاثنين الأسبوع الماضي.

اعترف بالميري بعد ذلك أنه نسي اسم ضيفته بسبب تصرفاتها الغريبة ، فابتسمت وقالت: “أنا أتفهم! هذا كل ما أفهمه أن ثديي حقيقيان!”

كانت ناتاشا بعيدة جدًا عن المنزل ، حيث قابلت بالميري خارج فندق ميلانو ، وأرادت أن تظهر للجميع مدى حبها لهارت وكرهها لهيبرنيان.

ابتسمت سكوت ناتاشا للكاميرا بعد أن كشفت عن حبها لهارت أوف ميدلوثيان

تنافست الأندية الشهيرة في ديربي إدنبرة في لقاء ودي في عام 1875 ، حيث فازت هارتس في 148 من 333 مباراة تنافسية.

في المباريات الأخيرة ، عزز هارتس هيمنته. حيث فاز مرتين من آخر ثلاث مواجهات له مع هيبس دون فوز في ست مباريات.

المصدرديلي ستار- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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