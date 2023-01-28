السبت, يناير 28, 2023
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سخرية واسعة من مسؤول عماني بولاية صحم بسبب “أكبر بيتزا” (شاهد)

سعيد البريكي عضو المجلس البلدي بولاية صحم في سلطنة عمان تعرض لهجوم واسع وسخرية بعد تدشينه "أكبر بيتزا" في الولاية

كتب خالد الأحمد
مسؤول عماني بولاية صحم watanserb.com
مسؤول عماني بولاية صحم
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وطن- أثار مقطع فيديو تداوله العمانيون لأحد أعضاء المجلس البلدي في ولاية “صحم”، أثناء تدشينه ما أطلق عليه “أكبر بيتزا في ولاية صحم” لدخول موسوعة غينيس، موجة من السخرية بين العمانيين على تويتر.

سخرية من تدشين “أكبر بيتزا” في ولاية صحم

وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي سعيد البريكي عضو المجلس البلدي في ولاية صحم، الواقعة بمحافظة شمال الباطنة، وهو يقف أمام قطعة بيتزا بين عدد من المدعويين.

ويسمع صوت أحدهم يقول:” يستاهلو أهل صحم من زمان ما محصلين بيتزا يروحو على صحار“.

ما أثار حفيظة الكثيرين من أهالي الولاية معربين عن استيائهم واستنكارهم لهذا الكلام الذي يقلل من أهمية الولاية وأبنائها.

كما سخر النشطاء في السلطنة من تسليط الضوء على أمر كهذا واعتباره إنجاز كبير يستحق الاهتمام.

ردود أفعال متباينة

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وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع فيديو افتتاح محل دومينوز وما قيل إنه تدشين أكبر بيتزا في ولاية صحم بين من دافع عن المسؤول البريكي ومن هاجم تعليق الشخص الذي استهزأ بأهالي الولاية وقال انهم لم يكونوا يعرفون هذه الوجبة الغربية وكانوا يجلبونها من ولاية صحار.

وفي هذا السياق علق أحد النشطاء ساخراً من الحفل ومشبهاً ما جرى بالمثل الذي يقول “الكلام شحم لحم والفعل بيتزا صحم”.

وأضاف أن هذا المثل يقال “عندما يتكلم المسؤول ويوعد بمشروع كبير وبالاخير يطلع همبووو” حسب وصفه.

تحت رعاية عضو المجلس البلدي لولاية صحم سعيد البريكي تدشين أكبر بيتزا في ولاية صحم
تحت رعاية عضو المجلس البلدي لولاية صحم سعيد البريكي تدشين أكبر بيتزا في ولاية صحم

فيما عقب “قصي فارسي” مدافعاً عن عضو المجلس البلدي: “هو لم يقل للمنظمين اصنعوا أكبر بيتزا في صحم لآتي لتدشينها.. هو مجرد ضيف لبى دعوة افتتاح.”

وأضاف أن “تكبير المواضيع والسخرية في كل شي ما تودي ولا تجيب، قبل لا تغردوا تعبوا نفسكم وفكروا شوية”.

وعقب آخر: الرجال-يقصد البريكي-ما عليه قصور بس اسم صحم ما يختزل في مسمى اكبر بيتزا ما تجي بحجم اصغر صحون عيوشنا”.

وتابع: “راح نتكلم عن الترويج لأحلام العصافير وتعظيم صغارها… هذه ظاهرة على مستوى البلاد”.

فيما عبر “رامي” عن اعتقاده بأن دعوة المسؤول البريكي لتدشين محل “بيتزا” أو ما شابه “ليس عيباً أو حراماً.”

وأضاف أن “الرجل لم يقصر في خدمة صحم ولكن التقليل من الناس خطأ.”

البريكي يخرج عن صمته ويعلق

من جانبه خرج عضو المجلس البلدي بصحم “سعيد البريكي“، عن صمته وعلق على ما أثير حول افتتاح المطعم وتدشين البيتزا، وقال إن نظرة من سخروا من هذا الحفل سطحية.

وأوضح: “فتدشين ورعاية محل البيتزا “دزمينوز” كاسم تجاري عالمي يعتبر إضافة حقيقية للحركة التجارية بالولاية.

وأضاف أن من استهجنوا هذا النشاط “أخذوا الأمر من الجانب الخطأ وليس من جانب الصواب لمشاركة عضو المجلس البلدي في الافتتاح”.

وأردف أن حضور عضو المجلس البلدي في مناسبات الولاية دعم بناء لكل الأنشطة وعلى كل المستويات.

وتابع أنه سيستمر في التواجد والحضور سواء كان بالرعاية أو بالمشاركة.

مضيفا:”لأن “ديدني الذي راهنت عليه في حملتي الانتخابية هو المجتمع والتواجد بين أهلي وهذا ما أكسبني ثقتهم ولهم مني كل التقدير والسؤدد”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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