سخرية واسعة من مسؤول عماني بولاية صحم بسبب “أكبر بيتزا” (شاهد)

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وطن- أثار مقطع فيديو تداوله العمانيون لأحد أعضاء المجلس البلدي في ولاية “صحم”، أثناء تدشينه ما أطلق عليه “أكبر بيتزا في ولاية صحم” لدخول موسوعة غينيس، موجة من السخرية بين العمانيين على تويتر.

سخرية من تدشين “أكبر بيتزا” في ولاية صحم

وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي سعيد البريكي عضو المجلس البلدي في ولاية صحم، الواقعة بمحافظة شمال الباطنة، وهو يقف أمام قطعة بيتزا بين عدد من المدعويين.

ويسمع صوت أحدهم يقول:” يستاهلو أهل صحم من زمان ما محصلين بيتزا يروحو على صحار“.

أولى إنجازات عضو المجلس البلدي الجديد لولاية صحم. تدشين أكبر بيتزا 🍕 في الولاية.

وكما قال المعلق في الفيديو: "يستاهلوا أهل صحم". خصوصا أولئك الذين صوتوا لهذا العضو. pic.twitter.com/72R9PE7hKV — سليمان المعمري (@almamari20001) January 25, 2023

ما أثار حفيظة الكثيرين من أهالي الولاية معربين عن استيائهم واستنكارهم لهذا الكلام الذي يقلل من أهمية الولاية وأبنائها.

كما سخر النشطاء في السلطنة من تسليط الضوء على أمر كهذا واعتباره إنجاز كبير يستحق الاهتمام.

ردود أفعال متباينة

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وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع فيديو افتتاح محل دومينوز وما قيل إنه تدشين أكبر بيتزا في ولاية صحم بين من دافع عن المسؤول البريكي ومن هاجم تعليق الشخص الذي استهزأ بأهالي الولاية وقال انهم لم يكونوا يعرفون هذه الوجبة الغربية وكانوا يجلبونها من ولاية صحار.

وفي هذا السياق علق أحد النشطاء ساخراً من الحفل ومشبهاً ما جرى بالمثل الذي يقول “الكلام شحم لحم والفعل بيتزا صحم”.

وأضاف أن هذا المثل يقال “عندما يتكلم المسؤول ويوعد بمشروع كبير وبالاخير يطلع همبووو” حسب وصفه.

شي مثل يقول (الكلام شحم لحم والفعل بيتزا صحم)،، ويقال هذا المثل عندما يتكلم المسؤول ويوعد بمشروع كبير وبالاخير يطلع همبووو. — جنتل مان (@RA303SS) January 26, 2023

فيما عقب “قصي فارسي” مدافعاً عن عضو المجلس البلدي: “هو لم يقل للمنظمين اصنعوا أكبر بيتزا في صحم لآتي لتدشينها.. هو مجرد ضيف لبى دعوة افتتاح.”

وأضاف أن “تكبير المواضيع والسخرية في كل شي ما تودي ولا تجيب، قبل لا تغردوا تعبوا نفسكم وفكروا شوية”.

بالله عليك الحين عضو المجلس البلدي قالهم سووا اكبر بيتزا في صحم وبجي ادشنها؟ ترا هو مجرد ضيف لبى دعوة افتتاح تكبير المواضيع والسخرية في كل شي ما تودي ولا تجيب، قبل لا تغردوا تعبوا نفسكم وفكروا شوية — ³⁵ Qusai ¹⁴ || ❼ 𓃵 (@QusaiAlFarsi7) January 26, 2023

وعقب آخر: الرجال-يقصد البريكي-ما عليه قصور بس اسم صحم ما يختزل في مسمى اكبر بيتزا ما تجي بحجم اصغر صحون عيوشنا”.

وتابع: “راح نتكلم عن الترويج لأحلام العصافير وتعظيم صغارها… هذه ظاهرة على مستوى البلاد”.

فيما عبر “رامي” عن اعتقاده بأن دعوة المسؤول البريكي لتدشين محل “بيتزا” أو ما شابه “ليس عيباً أو حراماً.”

وأضاف أن “الرجل لم يقصر في خدمة صحم ولكن التقليل من الناس خطأ.”

البريكي يخرج عن صمته ويعلق

من جانبه خرج عضو المجلس البلدي بصحم “سعيد البريكي“، عن صمته وعلق على ما أثير حول افتتاح المطعم وتدشين البيتزا، وقال إن نظرة من سخروا من هذا الحفل سطحية.

وأوضح: “فتدشين ورعاية محل البيتزا “دزمينوز” كاسم تجاري عالمي يعتبر إضافة حقيقية للحركة التجارية بالولاية.

وأضاف أن من استهجنوا هذا النشاط “أخذوا الأمر من الجانب الخطأ وليس من جانب الصواب لمشاركة عضو المجلس البلدي في الافتتاح”.

وأردف أن حضور عضو المجلس البلدي في مناسبات الولاية دعم بناء لكل الأنشطة وعلى كل المستويات.

وتابع أنه سيستمر في التواجد والحضور سواء كان بالرعاية أو بالمشاركة.

مضيفا:”لأن “ديدني الذي راهنت عليه في حملتي الانتخابية هو المجتمع والتواجد بين أهلي وهذا ما أكسبني ثقتهم ولهم مني كل التقدير والسؤدد”.