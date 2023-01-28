زيارة جورجيا ميلوني للجزائر.. ما الذي أبهر رئيسة وزراء إيطاليا؟ (فيديو)

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وطن– تصدرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الجزائر بعد زيارتها المهمة التي أجرتها مؤخرا للبلاد قبل أيام قليلة.

زيارة ميلوني كانت الأولى لها خارج القارة الأوروبية، وقد انتشرت لها العديد من الصور ومقاطع الفيديو أثناء لقائها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأكّد ناشطون جزائريون، أن ميلوني أبدت سعادتها بزيارة الجزائر، وأشاروا إلى إعجابها بالزليج الجزائري في القاعة الشرفية، وانبهارها بفسيفساء سقفها الفريد، وهو فسر نظراتها للأعلى في العديد من المقاطع التي التُقطت لها.

فيما حرص نشطاء آخرون على التنويه للشراكة القوية بين الجزائر وإيطاليا، والتي تبنى على الثقة والاحترام والتوافق بشأن بعض القضايا الدولية ومنها فلسطين والصحراء الغربية، كما يقول الإعلام الجزائري.

رئيسة وزراء إيطاليا جوروجيا ميلوني تتصدر مواقع التواصل في الجزائر.. ما القصة؟ pic.twitter.com/aVe2WTGNXC — أوراس | Awras (@AwrasMedia) January 27, 2023

زيارة مهمة لميلوني إلى دولة الجزائر

وأجرت ميلوني زيارة مهمة لدولة الجزائر، تضمنت توقيع البلدين على إعلان مشترك وأربع مذكرات تفاهم وتعاون تشمل عدة قطاعات.

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وشملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمام تبون وميلوني، مذكرتي تفاهم بين مجمع “سوناطراك” والمجمع الإيطالي “إيني”، تخص الأولى تحسين شبكات الربط الطاقي بين الجزائر وإيطاليا من أجل الانتقال الطاقي المستدام، بينما تتعلق الثانية بالتعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز والتثمين وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات.

كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الايطالية، للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة كذلك، مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكونفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية.

وجاء التوقيع على هذه الشراكات، عقب محادثات أجراها الرئيس تبون مع المسؤولة الإيطالية التي حلت الأحد بالجزائر في زيارة عمل وصداقة على رأس وفد وزاري هام.

تبون يؤكد حرص الجزائر على تعزيز الشراكة مع إيطاليا

وأكد تبون في تصريح صحفي مشترك، حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممون موثوق إقليميا ودوليا، منوها بمستوى ونوعية العلاقات بين البلدين خصوصا خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد الرئيس الجزائري في هذا الصدد، بأن حجم التبادل التجارية بين الجزائر وإيطاليا ارتفع من 8 مليار دولار سنة 2021 إلى 16 مليار دولار وهو ما يعتبر “مؤشرا للتقارب والمقاربات التي اعتمدناها لبلوغ ديناميكية متصاعدة في مجالات التعاون المتعددة”.

وأضاف تبون أن مباحثاته مع ميلوني، سمحت له بتجديد حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقة والتزامها بدورها كممون موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي وكذلك الأمر في الاستثمار الصناعي الإيطالي في الجزائر.

ميلوني تتطلع لزيادة الواردات الإيطالية من الجزائر

من جهتها، أكّدت ميلوني أهمية زيارة العمل والصداقة إلى الجزائر والتي تأتي بمناسبة الذكرى العشرين لتوقيع البلدين على معاهدة الصداقة و حسن الجوار، مؤكدة تطلع بلادها إلى “زيادة الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا من الغاز وبالتالي من الجزائر لأوروبا”.

وأوضحت ميلوني في هذا الجانب، أن الجزائر وإيطاليا تدرسان لهذا الغرض إنجاز أنبوب جديد يسمح أيضا بنقل الهيدروجين والكهرباء، معربة عن تطلع بلادها إلى تنويع شراكتها مع الجزائر لا سيما في مجالات البنى التحتية الرقمية والاتصالات والطب الحيوي والصناعة و الطاقات المتجددة.

وأضافت أنه في ظل الأزمة الطاقية التي تعيشها أوروبا، يمكن للجزائر أن “تصبح رائدة على الصعيدين الإفريقي والعالمي وإيطاليا هي باب دخول و توريد هذه الطاقة نحو أوروبا”.