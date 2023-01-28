حسن شاكوش يعلن خطوبته للمرة الثانية.. من هي زوجته المستقبلية ريم طارق؟

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وطن- أعلن مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ريم.

بنت الجيران

وكان المطرب عمر كمال أول من زفّ الخبر حين نشر صوراً من خطوبة حسن شاكوش وريم عبر حسابه على “فيسبوك”.

وكتب عمر كمال تعليقاً على الصور: “مبروك يا شاكوش ربنا يسعدكم يا حبيبي”.

وظهر حسن شاكوش وخطيبته ريم بفيديوهات نشرها عمر كمال، وهما يرقصان خلال أداء عمر كمال أغنية “بنت الجيران”.

من ريم طارق؟

وكانت ريم خطيبة حسن شاكوش، ترتدي فستاناً باللون البيج، تاركةً شعرها منسدلاً.

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وارتدى حسن شاكوش في حفل خطوبته بدلة باللون الرمادي، وقميصًا باللون الأبيض.

View this post on Instagram A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official)

وتدعى خطيبة شاكوش، ريم طارق، وهي صديقة البلوجر فرح شعبان زوجة البلوجر المصري علي غزلان.

وظهرت فرح شعبان مع ريم طارق في العديد من الصور والفيديوهات.

وحرصت زوجة علي غزلان على تهنئة خطيبة حسن شاكوش عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وكان أول تعليق لشاكوش، صورة مع خطيبته ريم طارق عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، كتب عليها: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

انفصال شاكوش وخطيبته الأولى

الجدير بالذكر، أن شاكوش احتفل عام 2020 بخطوبته على جارته في أحد فنادق القاهرة.

وكانت الحفلة مقتصرة على أهل العروسين فقط، نظرًا للإجراءات الوقائية التي كانت مفروضة حينها بسبب فيروس كورونا.

لكن شاكوش أعلن انفصاله عنها بعد أقل من شهر.

شاكوش في قطر

وكان شاكوش قد شارك في المهرجان الغنائي المقام على هامش بطولة كأس العالم في قطر قبل أشهر.

وأعلنت حينها الصفحة الرسمية لموقع “فيفا“، عن مشاركة شاكوش قائلةً في تعريفها عن مؤدي المهرجانات: “حسن شاكوش هو مغني مصري اشتهر بأغانيه التي تعكس جوانب من الحياة في العالم العربي وطموحات أبنائه. ولكن بإيقاعات موسيقية شعبية، وحقق انتشاراً كبيراً بأغنيتيه مهرجان بنت الجيران وحبيبتي”.

وأضافت “فيفا” عبر صفحتها: “نشأ الفنان في محافظة الجيزة حيث اكتشف شغفه بالغناء في الشارع الذي يحفل بالكثير من الأصوات والأنماط الموسيقية. أما أغنيته المصورة (حبيبتي) فقد حققت 100 مليون مشاهدة خلال عام 2021. وتوسعت قاعدة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل فيها مع المعجبين وينشر تحديثات من حياته وأعماله، إذ يتابعه أكثر من 6 مليون شخص عبر فيسبوك وحده”.

وعبّر حسن شاكوش عن فرحته بهذه المشاركة، وكتب عبر حسابه على “إنستجرام”: “ألف حمد وشكر ليك يا رب.. الحمد لله يا رب.. حلمي بيتحقق، الحمد لله”.