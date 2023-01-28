تفاصيل قضية خاصة بحفيد الملك سلمان تنظرها محكمة أمريكية

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وطن- كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مقاضاة أمير سعودي بارز لشركة أمريكية شهيرة في خلاف بينهما على حصته بملكية جزيرة ضمن جزر “الباهاماس”.

حفيد الملك سلمان يقاضي شركة أمريكية

وقالت الوكالة في تقريرها إن الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، هو أحدث أفراد عائلة آل سعود الحاكمة الأثرياء في المملكة، الذين يلجأون إلى محكمة “ديلاوير” القضائية لحل النزاع حول الحصة المختلف عليها بقيمة 5 ملايين دولار.

ورفع الأمير سلمان بن سلطان ـ حفيد ملك السعودية الحالي سلمان بن عبدالعزيز ـ القضية ضد شركة عقارية، للمطالبة بحصة ملكيته في جزيرة تسمى “Cave Cay” إحدى جزر الباهاماس.

ويدعي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المسؤولين في “Cave Cay LP”، التي يسيطر عليها صندوق الاستثمار “Yntegra Group”، انتهكوا اتفاق الشراكة ويطالبوه بدفع مبلغ 5 ملايين دولار.

وبحسب دعوى الأمير، فإن الجهة المالكة للجزيرة لم تمتثل لاتفاقية الشراكة.

ويقول الأمير السعودي إن صندوق الاستثمار “ينتغرا” ومقره الولايات المتحدة ويسيطر على الجزيرة يطالبه بدفع مبلغ قدره 5 ملايين دولار جراء اتفاقية الشراكة.

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وقالت “بلومبيرغ” إن ممثلي صندوق الاستثمار “ينتغرا” لم يردوا على اتهامات الأمير السعودي.

يذكر أن جزيرة “كيف كاي” البالغ مساحتها 220 فدانا، تعتبر فريدة من نوعها بسبب مرفأ المياه العميقة الخاص بها فضلا عن مرسى خاص ومهبط طائرات خاص بها.

من هو الأمير سلمان بن سلطان حفيد الملك سلمان؟

جدير بالذكر أن الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، يبلغ من العمر 33 عاما، ولوحظ تواجده مع عمه ولي العهد وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان في زيارات خارجية.

وفي ديسمبر من العام 2012 تزوج الأمير سلمان بن سلطان، حفيد ملك السعودية الحالي، من ابنة الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن.

ووقتها حضر جده سلمان بن عبدالعزيز حفل زواج حفيده، وكان وقتها لم يصبح ملكا للسعودية بعد وكان يتولى مناصب، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بينما كان ملك البلاد حينها هو الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأقيم حفل زواج حفيد الملك سلمان، وقتها في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي.

وحضر الحفل العديد من الأمراء والمسؤولين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وجمع كبير من المهنئين.

الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

ووالد الامير سلمان، هو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والبالغ من العمر 66 عاما.

وسلطان هو الابن الثاني للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته هي الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء منذ تأسيسها وحتى 2 مايو 2021، كما أنه يعمل مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير منذ 2 مايو 2021.

وهو أيضا رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة حتى 27 ديسمبر 2018.

والأمير سلطان بن عبدالعزيز هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة.