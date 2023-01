تألق كاسيميرو.. مانشستر يونايتد لدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الخامس من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد فوزه الثمين على ريدينغ بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب (أولد ترافورد).

وأحرز البرازيلي المخضرم كاسيميرو هدفي افتتاح المباراة داخل شباك منافسه ريدينغ، في الدقيقة ال54 وال58.

كما وعزز مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثالث في الدقيقة ال66، من توقيع اللاعب فريدريكو سانتوس.

وقلص الفريق المنافس ريدينغ بهدف وحيد سجله داخل شباك مرمى اليونايتد في الدقيقة ال72، عن طريق اللاعب أمادو مبينغي.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق ريدينغ أندي كارول بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال65، ليخرج على إثره خارج أرضية ملعب المباراة.

وكان صاحب الأرض مانشستر يونايتد الأكثر تسديداً باتجاه شباك المرمى، طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه ريدينغ إلى 25 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 79%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس ريدينغ إلى 4 تسديدات فقط، كما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 21% في المباراة.

The Brazilians took OVER! 🇧🇷@ManUtd continued their #EmiratesFACup push as their Brazilians took a starring role in the Red Devils' 3-1 victory over @ReadingFC 🌟 pic.twitter.com/39chQB9EYN

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2023