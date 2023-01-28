السبت, يناير 28, 2023
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رياضة

تألق كاسيميرو.. مانشستر يونايتد لدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

اليونايتد يعبر إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ريدينغ

كتب فارس أبو شيحة
تأهل مانشستر يونايتد لدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي watanserb.com
تأهل مانشستر يونايتد لدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي
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وطن- تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الخامس من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد فوزه الثمين على ريدينغ بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب (أولد ترافورد).

وأحرز البرازيلي المخضرم كاسيميرو هدفي افتتاح المباراة داخل شباك منافسه ريدينغ، في الدقيقة ال54 وال58.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينغ

كما وعزز مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثالث في الدقيقة ال66، من توقيع اللاعب فريدريكو سانتوس.

وقلص الفريق المنافس ريدينغ بهدف وحيد سجله داخل شباك مرمى اليونايتد في الدقيقة ال72، عن طريق اللاعب أمادو مبينغي.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق ريدينغ أندي كارول بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال65، ليخرج على إثره خارج أرضية ملعب المباراة.

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وكان صاحب الأرض مانشستر يونايتد الأكثر تسديداً باتجاه شباك المرمى، طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه ريدينغ إلى 25 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 79%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس ريدينغ إلى 4 تسديدات فقط، كما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 21% في المباراة.

نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي (الشياطين الحمر)، أمام منافسه نوتينغهام فورست، الأربعاء، في دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023، على ملعب ( أولد ترافورد).

فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد

كما وسيواجه اليونايتد مطلع الأسبوع القادم أمام كريستيال بالاس، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على صدارة الترتيب أرسنال برصيد 50 نقطة لهذا الموسم.

احتفال مانشستر يونايتد
احتفال مانشستر يونايتد
المصدروطن + نادي مانشستر يونايتد + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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