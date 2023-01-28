السبت, يناير 28, 2023
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رياضة

بعد ارتباطه بنابولي.. المغربي أوناحي يُوقع مع مارسيليا وهذه تفاصيل الصفقة

المغربي أوناحي ينضم إلى نادي أولمبيك مارسيليا بعقد يمتد حتى صيف 2027

كتب فارس أبو شيحة
عز الدين أوناحي يوقع مع مارسيليا watanserb.com
عز الدين أوناحي يوقع مع مارسيليا
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن النجم المغربي عز الدين أوناحي وقع مع نادي أولمبيك مارسيليا، بعد ارتباطه خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى نابولي الإيطالي.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” عز الدين أوناحي سينضم إلى أولمبيك مارسيليا، تم الاتفاق مع اللاعب بشكل كامل”.

انتقال أوناحي إلى مارسيليا

وأضاف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين رومانو، ” وافق أوناحي على الشروط الشخصية كلاعب جديد في نادي أولمبيك مارسيليا“.

وتابع رومانو حديثه، ” تم الاتفاق على صفقة الانتقال التي بلغت 8 مليون يورو. بالإضافة إلى 2 مليون يورو في حال التعاقد مع فريق آخر حتى صيف عام 2027″.

وكان نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها نابولي وبرشلونة وأندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما ولفت المغربي أوناحي الأنظار خلال مشاركته مع المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، في نسخة مونديال كأس العالم 2022، حيث تمكن منتخب بلاده في الحصول على المركز الرابع بالبطولة العالمية.

عز الدين أوناحي
عز الدين أوناحي

مارسيليا ضد موناكو في الدوري الفرنسي

وسيلتقي فريق أولمبيك مارسيليا أمام منافسه موناكو في مباراة قوية ومثيرة، بمنافسات الجولة ال20 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم على ملعب ( فيلودم).

كما وستنطلق مباراة مارسيليا وموناكو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والعاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

وخاض فريق أولمبيك مارسيليا 19 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم، حقق فيها الفوز في 13 مباراة. وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات آخرى.

المغربي أوناحي ومارسيليا
المغربي أوناحي ومارسيليا

ويتواجد فريق مارسيليا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023. برصيد 42 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب برصيد 47 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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