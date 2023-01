بعد ارتباطه بنابولي.. المغربي أوناحي يُوقع مع مارسيليا وهذه تفاصيل الصفقة

- Advertisement -

وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن النجم المغربي عز الدين أوناحي وقع مع نادي أولمبيك مارسيليا، بعد ارتباطه خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى نابولي الإيطالي.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” عز الدين أوناحي سينضم إلى أولمبيك مارسيليا، تم الاتفاق مع اللاعب بشكل كامل”.

وأضاف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين رومانو، ” وافق أوناحي على الشروط الشخصية كلاعب جديد في نادي أولمبيك مارسيليا“.

وتابع رومانو حديثه، ” تم الاتفاق على صفقة الانتقال التي بلغت 8 مليون يورو. بالإضافة إلى 2 مليون يورو في حال التعاقد مع فريق آخر حتى صيف عام 2027″.

Azzedine Ounahi will join Olympique Marseille, done deal and here we go! 🚨⚪️🔵🇲🇦 #OM

Full agreement reached with Angers — understand fee is €8m plus €2m add ons and sell-on clause included.

Ounahi has agreed personal terms as new OM player until June 2027. pic.twitter.com/wx09DVSIol

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2023