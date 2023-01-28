بعد ارتباطه بنابولي.. المغربي أوناحي يُوقع مع مارسيليا وهذه تفاصيل الصفقة

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وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن النجم المغربي عز الدين أوناحي وقع مع نادي أولمبيك مارسيليا، بعد ارتباطه خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى نابولي الإيطالي.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” عز الدين أوناحي سينضم إلى أولمبيك مارسيليا، تم الاتفاق مع اللاعب بشكل كامل”.

انتقال أوناحي إلى مارسيليا

وأضاف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين رومانو، ” وافق أوناحي على الشروط الشخصية كلاعب جديد في نادي أولمبيك مارسيليا“.

وتابع رومانو حديثه، ” تم الاتفاق على صفقة الانتقال التي بلغت 8 مليون يورو. بالإضافة إلى 2 مليون يورو في حال التعاقد مع فريق آخر حتى صيف عام 2027″.

Azzedine Ounahi will join Olympique Marseille, done deal and here we go! 🚨⚪️🔵🇲🇦 #OM Full agreement reached with Angers — understand fee is €8m plus €2m add ons and sell-on clause included. Ounahi has agreed personal terms as new OM player until June 2027. pic.twitter.com/wx09DVSIol — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2023

وكان نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها نابولي وبرشلونة وأندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما ولفت المغربي أوناحي الأنظار خلال مشاركته مع المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، في نسخة مونديال كأس العالم 2022، حيث تمكن منتخب بلاده في الحصول على المركز الرابع بالبطولة العالمية.

مارسيليا ضد موناكو في الدوري الفرنسي

وسيلتقي فريق أولمبيك مارسيليا أمام منافسه موناكو في مباراة قوية ومثيرة، بمنافسات الجولة ال20 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم على ملعب ( فيلودم).

كما وستنطلق مباراة مارسيليا وموناكو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والعاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

🚨 Info : Azzedine Ounahi 🇲🇦💫 Preuve que le dénouement du dossier est imminent, Azzedine Ounahi a de fortes chances d'être présent au Vélodrome demain soir pour assister à OM-Monaco. Avec @HanifBerkane pic.twitter.com/ytPzTrYNgV — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 27, 2023

وخاض فريق أولمبيك مارسيليا 19 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم، حقق فيها الفوز في 13 مباراة. وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات آخرى.

ويتواجد فريق مارسيليا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023. برصيد 42 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب برصيد 47 نقطة حتى الآن.