السبت, يناير 28, 2023
الرئيسيةالهدهدالمستشار السياسي لـ"ابن سلمان": مصر أصبحت تستجدي المساعدات والجيش هو المسؤول!
الهدهد

المستشار السياسي لـ”ابن سلمان”: مصر أصبحت تستجدي المساعدات والجيش هو المسؤول!

السعودية كانت قد أعلنت قبل أيام وعلى لسان وزير المالية محمد الجدعان أنه لا مساعدات للدول العربية إلا بشروط

كتب شيراز ماضي
watanserb.com
المستشار السياسي لولي العهد السعودي تركي الحمد
- Advertisement -

وطن– فيما يبدو أنها رسالة مبطنة، علق الكاتب الليبرالي السعودي والمستشار السياسي لولي العهد السعودي كما تصفه الصحافة الإسرائيلية، تركي الحمد، على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها حاليا، واصفا إياها بأنها أصبحت أسيرة لصندوق النقد الدولي وترجو المساعدة من هنا أو هناك، على حد قوله.

وفي سلسلة تدوينات مطولة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، قال تركي الحمد إن هناك عدة عوامل إدت لوصول مصر إلى ما هي عليه الآن، أبرزها: “هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد، بحيث لا يمر شيء في الدولة المصرية إلا عن طريق الجيش، وبإشراف الجيش، ومن خلال مؤسسات خاضعة للجيش، ولصالح متنفذين في الجيش، وكل ذلك على حساب مؤسسات المجتمع”.

ولفت تركي الحمد إلى أن العامل الثاني هو “البيروقراطية المصرية الهرمة المقاومة للتغيير،والتي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح،سواء داخلي أو خارجي،رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية.”

أما العامل الثالث وفق رؤيته، فتمثل في “الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من “فوق”،سواء كان هذا الفوق هو السماء ومفاجأتها وأبطالها المقبلين من الغيب،أو الدولة بجلال قدرها وفرعونها ذو الصولجان،”المالك” لمفاتيح التغيير وخزائن “المن والسلوى”،مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة.”

- Advertisement -

السعودية تعلن أنه لا منح إلا بشروط

ويأتي تعليق تركي الحمد على ما تعانيه مصر، بعد أيام قليلة من كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن اتباع بلاده أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية لدول الجوار وغيرها، مؤكّداً بأن تقديم المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.

وقال محمد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

وأشار “الجدعان” إلى أن السعودية تقوم بفرض ضرائب على شعبها وتتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً، قائلاً: “نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

الكويت على خطى السعودية

ولاحقا، أعلنت الكويت السير على نهج السعودية، حيث كشف حسب “قصر السيف” المقرب من دوائر صنع القرار في الكويت، عن عزم الخارجية الكويتية إعادة هيكلة سياسة تقديم المنح والقروض والمساعدات.

وقال حساب “قصر السيف” في تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”:” وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيعيد هيكلة سياسة المساعدات والمنح والهبات والقروض الخارجية الكويتية من جديد”.

وأوضح “قصر السيف” أن السياسة الجديدة ستقوم على تحقيق هدفين هما: تقليص حجم هذه المساعات خصوصاً للدول العربية، ودراسة نتائج هذه المساعدات على النفوذ الكويتي في السياسة الخارجية للحاق بركب دول الخليج الأخرى.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
تقارير

إيكونوميست: الواقع الاقتصادي في مصر أسوأ بكثير مما نتصور ولا حل لإنقاذه إلا بهذا الأمر!

الهدهد

فيديو كارثي يهز مصر.. خلط النسكافيه بالأسمنت الأبيض وتصنيع الشاي من الفحم

الهدهد

أحمد الطنطاوي يُحرج النظام ويطالب برحيل السيسي صراحة: “الحل الوحيد” (فيديو)

حياتنا

“يوميات أنوش”.. مقاطع الروتين اليومي تقود مصرية للسجن واعترافات صادمة

تقارير

مصطفى عبد الرازق الماسوني الذي عينه الإسماعيليون شيخا للأزهر!

تقارير

إيكونوميست: المصريون فقدوا الثقة بالسيسي وانهيار البلاد لم يعد مستحيلاً!

الهدهد

فاطمة مرجان فتاة مصرية دفعتها فظاظة والدها للانتحار.. تركت رسالة مُبكية (شاهد)

الهدهد

كلاتنبرج هرب بعد اتهام مرتضى منصور له بالشذوذ ورئيس الزمالك يعلق (شاهد)

الهدهد

هذا ما قاله مرسي عن ثورة 25 يناير قبل ساعات من انقلاب السيسي عليه (فيديو)

الهدهد

عملية نادرة.. طبيب مصري نجح بتحقيق المستحيل مع طفلة سعودية (شاهد)

الهدهد

زلزال مصر.. تنبؤ خبيرة أبراج بحدوثه قبل يومين يثير جدلا

الهدهد

منى العمدة تفجر مفاجأة بشأن مقطعها المُخل:”كنت تحت تأثير مسكن” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

احتفال مؤثر لوالدة أحد شهداء جنين بعملية القدس (فيديو)

فوز الشباب على الطائي.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

ملكة جمال كرواتيا تستعرض عضلات ساقيها بفيديو مثير وتقارنهما بكريستيانو رونالدو

لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير.. حملوه مسؤولية هجوم القدس

فستان سلمى حايك الشفاف يشعل ضجة .. كشف ما تحته وكأنها لا ترتدي شيئاً! (فيديو)

“ابن سلمان” يرفض السلام على مواطنة اندفعت نحوه برفقة ذي يزن بن هيثم والأمير الحسين (شاهد)

اعتداء وحشي من قبل أفراد شرطة على سائق “أسود” ووفاته تشعل الولايات المتحدة (شاهد)

منى فاروق تفجر مفاجأة جديدة عن أزمة الفيديوهات الإباحية مع خالد يوسف! (شاهد)

هدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

صحفي فلسطيني يحرج عمرو أديب على قناته السعودية: اسمها الأراضي الفلسطينية المحتلة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC