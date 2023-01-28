“عملية سلوان” الثانية في ساعات .. منفذها طفل ومصاباها بحالة خطيرة (شاهد)

عاجل| تغطية صحفية: "إصابة مستوطنين أحدهما بجروح خطيرة بإطلاق نار في سلوان بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/i0wCc1rIrL
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2023
مشاهد من إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار ببلدة سلوان#فلسطين #القدس #القدس_تثأر_لجنين pic.twitter.com/Ep27I6hKqp
— موقع الخنادق (@AlKhanadeq) January 28, 2023
استنفار قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس عقب إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار pic.twitter.com/Z1tXv4GZ4t
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 28, 2023
تغطية صحفية: "اللحظات الأولى من إطلاق النار في سلوان بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/dI1uZDV4yM
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2023
اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان بالقدس والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين pic.twitter.com/QKXO6dKFbA
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 28, 2023
تغطية صحفية: "من مكان إطلاق النار وإصابة عدد من المستوطنين في سلوان بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/CD3FFtyMLq
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2023
عملية القدس قتلت 7 مستوطنين
وجاءت هذه العملية، بعد ساعات من مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، في عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين أمام كنيس يهودي في مستوطنة “النبي يعقوب” شمالي القدس المحتلة.
وتبين أن منفذ العملية يدعى الشاب خيري علقم من حي الطور بالقدس المحتلة.
📸 منفذ #عملية_القدس هو الشاب #خيري_علقم من بلدة الطور بالقدس المحتلة وآخر ما كتبه على فيسبوك: "اللهُم إجعلنا مِن الذين نالوا ما تمنّوا". pic.twitter.com/048VWs7VAn
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أنّ خيـري علقم منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي ارتقى بعد أن طعنه مستوطن عام 1998.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس دون خلفية أمنية سابقة.
🔥 #صور جديدة من مكان العملية النوعية التي نفذها مقاوم فلسطيني في #القدس وأدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطيرة. pic.twitter.com/UWFQGj6Vhh
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023
وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أنّ منفذ الهجوم كان بمفرده. كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه جرى اعتقال والد منفذ العملية في القدس.
وتشير المعلومات إلى أنّ منفذ العملية ترجّل من سيارة “تويوتا”، وأطلق النار من مسدسه على مجموعة من المستوطنين أمام كنيس يهودي، في المستوطنة المذكورة، فقتل 7 واصاب 10 آخرين، قبل أن يستشهد برصاص شرطة الاحتلال.
🔥 #صور من مكان العملية النوعية التي نفذها مقاوم فلسطيني في #القدس وأدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطيرة. pic.twitter.com/gxXyZOhTkK
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023
وجاءت هاتان العمليتان، بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين، صباح الخميس، والتي أدت الى استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم مسنة.