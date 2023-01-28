“عملية سلوان” الثانية في ساعات .. منفذها طفل ومصاباها بحالة خطيرة (شاهد)

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وطن– بعد ساعات فقط من عملية القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين في القدس المحتلة، مساء الجمعة، شهدت المدينة عملية إطلاق نار جديدة، وتحديدا في بلدة سلوان صباح السبت.

وأصيب مستوطنان على الأقل في عملية إطلاق نار، فيما فُرض استنفار أمني كبير لقوات الاحتلال في البلدة، عقب إصابة المستوطنين بالرصاص.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجريحين في حالة خطيرة وأحدهما فاقد للوعي، فيما أعلنت شرطة الاحتلال أن المنفذ أصيب وجرى اعتقاله، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 13 عاماً .

عاجل| تغطية صحفية: "إصابة مستوطنين أحدهما بجروح خطيرة بإطلاق نار في سلوان بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/i0wCc1rIrL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2023

وقالت شرطة الاحتلال، إن عملية إطلاق النار في بلدة سلوان “هجوم إرهابي” على حد تعبيرها.

وشوهدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي في حالة استنفار قصوى بعد حدوث عملية إطلاق النار.

استنفار قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس عقب إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار pic.twitter.com/Z1tXv4GZ4t — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 28, 2023

وانتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يُوثق اللحظات الأولى من عملية إطلاق النار في سلوان بالقدس المحتلة.

تغطية صحفية: "اللحظات الأولى من إطلاق النار في سلوان بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/dI1uZDV4yM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2023

اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان بالقدس والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين pic.twitter.com/QKXO6dKFbA — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 28, 2023

كما وثّقت لقطات لحظة سقوط المصابين فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى من جراء العملية.