السبت, يناير 28, 2023
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تقارير

“عملية سلوان” الثانية في ساعات .. منفذها طفل ومصاباها بحالة خطيرة (شاهد)

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجريحين في عملية سلوان بحالة خطيرة وأحدهما فاقد للوعي، فيما أعلنت شرطة الاحتلال أن المنفذ أصيب وجرى اعتقاله

كتب خالد السعدي
عملية إطلاق نار جديدة في بلدة سلوان watanserb.com
عملية إطلاق نار جديدة في بلدة سلوان
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وطن– بعد ساعات فقط من عملية القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين في القدس المحتلة، مساء الجمعة، شهدت المدينة عملية إطلاق نار جديدة، وتحديدا في بلدة سلوان صباح السبت.
وأصيب مستوطنان على الأقل في عملية إطلاق نار، فيما فُرض استنفار أمني كبير لقوات الاحتلال في البلدة، عقب إصابة المستوطنين بالرصاص.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجريحين في حالة خطيرة وأحدهما فاقد للوعي، فيما أعلنت شرطة الاحتلال أن المنفذ أصيب وجرى اعتقاله، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 13 عاماً .

وقالت شرطة الاحتلال، إن عملية إطلاق النار في بلدة سلوان “هجوم إرهابي” على حد تعبيرها.
وشوهدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي في حالة استنفار قصوى بعد حدوث عملية  إطلاق النار.

وانتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يُوثق اللحظات الأولى من عملية إطلاق النار في سلوان بالقدس المحتلة.

كما وثّقت لقطات لحظة سقوط المصابين فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى من جراء العملية.

عملية القدس قتلت 7 مستوطنين

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وجاءت هذه العملية، بعد ساعات من مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، في عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين أمام كنيس يهودي في مستوطنة “النبي يعقوب” شمالي القدس المحتلة.

وتبين أن منفذ العملية يدعى الشاب خيري علقم من حي الطور بالقدس المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أنّ خيـري علقم منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي ارتقى بعد أن طعنه مستوطن عام 1998.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس دون خلفية أمنية سابقة.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أنّ منفذ الهجوم كان بمفرده. كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه جرى اعتقال والد منفذ العملية في القدس.

وتشير المعلومات إلى أنّ منفذ العملية ترجّل من سيارة “تويوتا”، وأطلق النار من مسدسه على مجموعة من المستوطنين أمام كنيس يهودي، في المستوطنة المذكورة، فقتل 7 واصاب 10 آخرين، قبل أن يستشهد برصاص شرطة الاحتلال.

وجاءت هاتان العمليتان، بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين، صباح الخميس، والتي أدت الى استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم مسنة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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