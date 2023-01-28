“ابن سلمان” يرفض السلام على مواطنة اندفعت نحوه برفقة ذي يزن بن هيثم والأمير الحسين (شاهد)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اندفاع مواطنة سعودية للسلام على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء عزمه ركوب سيارته بعد خروجه من أحد المطاعم برفقة ولي عهد الاردن الامير الحسين، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فما إن رأت المواطنة السعودية “ابن سلمان” حتى اندفعت متوجهة نحوه صارخة باسمه “يا محمد”.
وبحسب الفيديو، فقد اخترقت المواطنة رجال الامن الذين يأمنون الزيارة وأخذت تصرخ “يا محمد بدي أسلم عليك”.
يا زينها متحمسه لشوفة ولي العهد الله يطول بعمره #محمد_بن_سلمان في #العلا 🇸🇦😍
🇸🇦🇸🇦🇸🇦
ي بختكم يا اهل العلا اليوم #محمد_بن_سلمان #ولي_العهد #العلا pic.twitter.com/SN0kdlEsJS
— سهام العنزي (@4s11111) January 27, 2023
وأظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله من زاوية أخرى، عدم تمكن المواطنة من الوصول إلى ولي العهد، حيث تم احتجازها من قبل أفراد الامن وتحت أعين محمد بن سلمان.
🎥 فيديو | مواطنون يعبرون عن سعادتهم برؤية #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان خلال تواجده في #العلا.
ومواطنة فرحة برؤية ولي العهد تريد السلام عليه♥️ pic.twitter.com/uyeIolnHuB
— أبو فهد الشمري✪ | ABOFAHD (@livest20306) January 28, 2023
وكانت وسائل إعلام سعودية ورواد موقع التواصل قد تداولوا مقاطع فيديو، الجمعة، تُظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، ونجل سلطان عُمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم، في محافظة العُلا في السعودية.
وقد ظهر ولي العهد السعودي وهو يلتقط صورا مع بعض المواطنين في أحد المقاطع المتداولة، ويقود سيارته في آخر ويزور أحد المطاعم.
#محمد_بن_سلمان
الله يحفظك سيدي 🙏🏻 pic.twitter.com/RnydIJ0mJa
— ماجد العتيبي (@MAJED_MEQED) January 27, 2023
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان وولي عهد #الأردن في أحد المطاعم بمدينة #العلا pic.twitter.com/NlYjA1gjUz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023
و ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقطع ثانٍ وهو يركب سيارته متأهبا لقيادتها ويلوح بيده قبل أن يهم بركوب السيارة.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يقود سيارته في #العلا pic.twitter.com/mGTlgY1IXM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023
كما ظهر محمد بن سلمان في مقطع ثالث وهو يدخل إلى المطعم برفقة عدد من حراسه وبرفقته ولي العهد الأردني الأمير الحسين، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق.
مواطنون يرحبون بولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان خلال تواجده في #العلا pic.twitter.com/rXMb9MMsVe
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023