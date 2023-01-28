“ابن سلمان” يرفض السلام على مواطنة اندفعت نحوه برفقة ذي يزن بن هيثم والأمير الحسين (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اندفاع مواطنة سعودية للسلام على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء عزمه ركوب سيارته بعد خروجه من أحد المطاعم برفقة ولي عهد الاردن الامير الحسين، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فما إن رأت المواطنة السعودية “ابن سلمان” حتى اندفعت متوجهة نحوه صارخة باسمه “يا محمد”.

وبحسب الفيديو، فقد اخترقت المواطنة رجال الامن الذين يأمنون الزيارة وأخذت تصرخ “يا محمد بدي أسلم عليك”.

وأظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله من زاوية أخرى، عدم تمكن المواطنة من الوصول إلى ولي العهد، حيث تم احتجازها من قبل أفراد الامن وتحت أعين محمد بن سلمان.

🎥 فيديو | مواطنون يعبرون عن سعادتهم برؤية #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان خلال تواجده في #العلا. ومواطنة فرحة برؤية ولي العهد تريد السلام عليه♥️ pic.twitter.com/uyeIolnHuB — أبو فهد الشمري✪ | ABOFAHD (@livest20306) January 28, 2023

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وكانت وسائل إعلام سعودية ورواد موقع التواصل قد تداولوا مقاطع فيديو، الجمعة، تُظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، ونجل سلطان عُمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم، في محافظة العُلا في السعودية.

وقد ظهر ولي العهد السعودي وهو يلتقط صورا مع بعض المواطنين في أحد المقاطع المتداولة، ويقود سيارته في آخر ويزور أحد المطاعم.

و ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقطع ثانٍ وهو يركب سيارته متأهبا لقيادتها ويلوح بيده قبل أن يهم بركوب السيارة.

كما ظهر محمد بن سلمان في مقطع ثالث وهو يدخل إلى المطعم برفقة عدد من حراسه وبرفقته ولي العهد الأردني الأمير الحسين، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق.