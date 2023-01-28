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“ابن سلمان” يرفض السلام على مواطنة اندفعت نحوه برفقة ذي يزن بن هيثم والأمير الحسين (شاهد)

محمد بن سلمان ظهر برفقة الأمير الحسين وذي يزن بن هيثم بن طارق في أحد مطاعم مدينة العلا

كتب سالم حنفي
ابن سلمان يرفض السلام watanserb.com
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اندفاع مواطنة سعودية للسلام على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء عزمه ركوب سيارته بعد خروجه من أحد المطاعم برفقة ولي عهد الاردن الامير الحسين، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فما إن رأت المواطنة السعودية “ابن سلمان” حتى اندفعت متوجهة نحوه صارخة باسمه “يا محمد”.

وبحسب الفيديو، فقد اخترقت المواطنة رجال الامن الذين يأمنون الزيارة وأخذت تصرخ “يا محمد بدي أسلم عليك”.

وأظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله من زاوية أخرى، عدم تمكن المواطنة من الوصول إلى ولي العهد، حيث تم احتجازها من قبل أفراد الامن وتحت أعين محمد بن سلمان.

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وكانت وسائل إعلام سعودية ورواد موقع التواصل قد تداولوا مقاطع فيديو، الجمعة، تُظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، ونجل سلطان عُمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم، في محافظة العُلا في السعودية.

وقد ظهر ولي العهد السعودي وهو يلتقط صورا مع بعض المواطنين في أحد المقاطع المتداولة، ويقود سيارته في آخر ويزور أحد المطاعم.

و ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقطع ثانٍ وهو يركب سيارته متأهبا لقيادتها ويلوح بيده قبل أن يهم بركوب السيارة.

كما ظهر محمد بن سلمان في مقطع ثالث وهو يدخل إلى المطعم برفقة عدد من حراسه وبرفقته ولي العهد الأردني الأمير الحسين، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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