أجريا مقابلة مع الملكة رانيا مؤخرا.. شبكة “ABC” تطرد أشهر مذيعيها بسبب علاقة غير شرعية

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وطن– بعد ما يقرب من شهرين من الشائعات ، تم طرد مقدمي برنامج “صباح الخير أمريكا” الأكثر شهرة، إيمي روباتش وتي جيه هولمز من قناة “ABC” الامريكية بعد جلسة وساطة مع الشبكة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد الكشف عن علاقتهما غير الشرعية خارج نطاق الزواج .

وفقًا لما نقله موقع “ديسايدر” فقد عقدت إيمي روبارتش وتي جيه هولمز جلسة وساطة ماراثونية مع شبكة ABC ، مما أدى إلى “قطع العلاقات” بين المذيعين والشبكة، موضحا أنهما سيحصلان على مستحقاتهما ، كما هو مذكور في عقودهما.

وقال مصدرإن الجلسة كانت “مثيرة للجدل للغاية” ، زاعمًا أن ABC اتهمت “هولمز” و”روبارتش” بعدة تهم تتعلق بسوء السلوك. وزُعم أن روباتش اتُهمت بتناول الخمور في غرفة خلع الملابس الخاصة بها ، وهو ما وصفه أحد المطلعين بأنه “سخيف” لأن ABC أرسلت لها بعض الزجاجات حسبما ورد.

كما اتهمت “روباتش” بحضور مباراة في بطولة الكليات الوطنية لكرة القدم العام الماضي والوصول إلى العمل “في حالة سكر” في اليوم التالي، حيث قال مصدر أن الاتهام كان “مجنونًا” وأشار إلى أنها كانت “ببساطة متعبة”.

و تأتي هذه التحديثات الأخيرة في أعقاب التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المراسلات بين المراسلين والشبكة تضمنت ” الكثير من توجيه أصابع الاتهام “.

ويُزعم أيضا أن ABC اتهمت “روباتش” و”هولمز” بإساءة التعامل مع علاقتهما الرومانسية في مكان العمل والانتظار طويلاً قبل الكشف عن علاقتهما بمديري ABC التنفيذيين. وبحسب ما ورد زعمت الشبكة أن “سلوكهم في موقع التصوير” كان “غير مريح” لبعض الموظفين.

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وظهر المضيفان آخر مرة في برنامجهما الحواري في 2 ديسمبر قبل أن يتم فصلهما عن الهواء بسبب رد فعل عنيف من علاقتهما الرومانسية ، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في نوفمبر الماضي وحدث بينما كان كلاهما متزوجين بشكل قانوني من أزواجهم. .

وفي كانون الأول (ديسمبر) ، أعلنت المديرة التنفيذية لشركة ABC “كيم جودوين” أن الشبكة تجري “مراجعة داخلية” لعلاقة الزوجين الجديدين.

يشار إلى انه في سبتمبر/أيلول الماضي، استضاف كلا من إيمي روباتش وتي جيه هولمز الملكة رانيا العبدالله عبر برنامجهما الاكثر شهرة في الولايات المتحدة.

وتناولت المقابلة في جزء منها الحديث عن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، حيث قالت الملكة رانيا انها كانت تعني لنا الكثير وكانت عنصر استقرار وقوة.

وأضافت انها تعتبر الملكة اليزابيث الثانة انموذجاً أظهرت للعالم ماذا يعني أن تكون ملكة وما كان مميزاً بشكل خاص .

وفي جزء آخر من المقابلة، تحدثت الملكة رانيا عن العئلة وتحضيرات زفاف ولي العهد، الامير الحسين بن عبدلله الثاني والاميرة ايمان بنت عبدلله الثاني.

و قالت خلال المقابلة: “امامنا حفلتي رفاف للتخطيط لهما العام المقبل والفرق بين حفلتي الزفاف ثلاثة أو اربعة اشهر “.

واضافت: “كانت ابنتي تمازحني قبل أيام وتقول ماما كل مرة تعرفيني فيها على الناس دائماً تقولي هذه ابنتي التي ستتزوج العام القادم”.

وعبرت الملكة رانيا عن فخرها باختيارات أبنائها، مضيفة “لطالما قلت من قبل أن لقبي المفضل هو “ماما” لكن أعتقد أن ذلك سيتغير سريعاً لكلمة “تيتا” .

وأردفت: “هدفي هو ان أكون جدة مرحة وهناك قول بالعربية ما أغلى من الولد إلا ولد الولد ومتحمسة وانتظر اليوم الذي سيكون فيه اطفال في حياتي .”