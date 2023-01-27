هدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

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وطن- تأهل صاحب الأرض منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023، على حساب ساحل العاج (كوت ديفوار)، بهدف نظيف دون رد.

وجاء هدف التأهل من ركلة جزاء تحصل منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، في الدقيقة ال96 مع نهاية الوقت الإضافي للمباراة، نجح اللاعب أيمن محيوس في تسجيله ببراعة داخل شباك منافسه ساحل العاج.

مباراة منتخب الجزائر وساحل العاج

كما وشهدت مباراة الجزائر وساحل العاج التي أقيمت على ملعب (نيسلون مانديلا)، حالاتي طرد بالبطاقة الحمراء من كلا المنتخبين. خلال أحداث المباراة، حيث كانت الأولى للحارس الجزائري أليكسيس قندوز في الدقيقة ال20.

📹 ملخص المباراة: 🇩🇿 1-0 🇨🇮 عقب لقاء قوي حُسم في أخر الدقائق، ثعالب الجزائر يتفوقون على كوت ديفوار بهدف دون رد 🦊#TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGCIV | @Football2Gether pic.twitter.com/v9AwlrmDth — مرحبَا (@caf_online_AR) January 27, 2023

كما وكانت الثانية للاعب ساحل العاج ياغو في الدقيقة ال34، بعد إشهار البطاقة الحمراء. من قبل حكم المباراة في وجهه، خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

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ووصلت عدد تسديدات منتخب الجزائر طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه ساحل العاج، إلى 16 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 64%، على عكس الفريق المنافس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط والاستحواذ على الكرة بنسبة 36%.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد ساحل العاج

ودخل المدرب الجزائري مجيد بوقرة، المباراة القوية أمام منافسه ساحل العاج (كوت ديفوار)، في منافسات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

دفاع محاربو الصحراء الجزائري: عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، شعيب قداد، بلخيتر.

خط الوسط: أحمد قندوسي، حسام الدين مريزق، دراوي.

كما وفي مركز الهجوم: يوسف لعوافي، أيمن محيوس، مزيان.

وبهدف النجم الجزائري أيمن محيوس، وصل عدد أهدافه المسجلة مع محاربو الصحراء المستضيف للبطولة الأفريقية إلى 3 أهداف حتى يومنا هذا.

أيمن محيوس معه مفتاح الشباك 🔑 مهاجم الجزائر سجل هدفه الثالث في كأس الأمم الإفريقية للمحليين 🎯 كم سيحرز في نهاية هذه النُسخة؟ 🤔#TotalEnergiesCHAN2022 | @LesVerts pic.twitter.com/SmLgiXEvrv — مرحبَا (@caf_online_AR) January 27, 2023

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد بدأ مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين. بفوزه على ليبيا بهدف نظيف دون مقابل، وصولاً إلى عبوره لنصف نهائي البطولة على حساب ساحل العاج بذات النتيجة.

كما وسيلتقي منتخب الجزائر أمام المتأهل الذي لم يحدد هوية بعد في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023، الثلاثاء، على ملعب (وهران الأولمبي).