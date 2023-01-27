السبت, يناير 28, 2023
الرئيسيةرياضةهدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين...
رياضة

هدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

منافسات دور ال8 كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023

كتب فارس أبو شيحة
تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين watanserb.com
تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين
- Advertisement -

وطن- تأهل صاحب الأرض منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023، على حساب ساحل العاج (كوت ديفوار)، بهدف نظيف دون رد.

وجاء هدف التأهل من ركلة جزاء تحصل منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، في الدقيقة ال96 مع نهاية الوقت الإضافي للمباراة، نجح اللاعب أيمن محيوس في تسجيله ببراعة داخل شباك منافسه ساحل العاج.

مباراة منتخب الجزائر وساحل العاج

كما وشهدت مباراة الجزائر وساحل العاج التي أقيمت على ملعب (نيسلون مانديلا)، حالاتي طرد بالبطاقة الحمراء من كلا المنتخبين. خلال أحداث المباراة، حيث كانت الأولى للحارس الجزائري أليكسيس قندوز في الدقيقة ال20.

كما وكانت الثانية للاعب ساحل العاج ياغو في الدقيقة ال34، بعد إشهار البطاقة الحمراء. من قبل حكم المباراة في وجهه، خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

- Advertisement -

ووصلت عدد تسديدات منتخب الجزائر طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه ساحل العاج، إلى 16 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 64%، على عكس الفريق المنافس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط والاستحواذ على الكرة بنسبة 36%.

مباراة منتخب الجزائر وساحل العاج
مباراة منتخب الجزائر وساحل العاج

تشكيلة منتخب الجزائر ضد ساحل العاج

ودخل المدرب الجزائري مجيد بوقرة، المباراة القوية أمام منافسه ساحل العاج (كوت ديفوار)، في منافسات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

دفاع محاربو الصحراء الجزائري: عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، شعيب قداد، بلخيتر.

خط الوسط: أحمد قندوسي، حسام الدين مريزق، دراوي.

كما وفي مركز الهجوم: يوسف لعوافي، أيمن محيوس، مزيان.

وبهدف النجم الجزائري أيمن محيوس، وصل عدد أهدافه المسجلة مع محاربو الصحراء المستضيف للبطولة الأفريقية إلى 3 أهداف حتى يومنا هذا.

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد بدأ مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين. بفوزه على ليبيا بهدف نظيف دون مقابل، وصولاً إلى عبوره لنصف نهائي البطولة على حساب ساحل العاج بذات النتيجة.

كما وسيلتقي منتخب الجزائر أمام المتأهل الذي لم يحدد هوية بعد في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023، الثلاثاء، على ملعب (وهران الأولمبي).

احتفال منتخب الجزائر بهدفه في شباك ساحل العاج
احتفال منتخب الجزائر بهدفه في شباك ساحل العاج
المصدروطن + منتخب الجزائر + كأس الأمم الأفريقية للمحليين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

رياضة

الجزائر تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بفوز نظيف على ليبيا (فيديو)

رياضة

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت أمام السويد الودية

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر أمام السويد القوية في المباراة الودية

رياضة

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت ضد مالي

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد مالي في المباراة الودية

رياضة

فضيحة خيخون.. تعرف على أكبر فضائح كأس العالم التي كان ضحيتها الجزائر

رياضة

لهذا السبب.. الاتحاد الجزائري قريب من فسخ تعاقده مع “أديداس”

رياضة

هدف تاريخي لحارس منتخب الجزائر مصطفى زغبة في الدوري السعودي (فيديو)

رياضة

تفاصيل عقد المدرب جمال بلماضي الجديد مع منتخب الجزائر

رياضة

“الفيفا” وتصنيف منتخب الجزائر المتوقع بعد استعادة عافيته

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر للمحليين أمام السودان في المباراة الودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فوز الشباب على الطائي.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

ملكة جمال كرواتيا تستعرض عضلات ساقيها بفيديو مثير وتقارنهما بكريستيانو رونالدو

لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير.. حملوه مسؤولية هجوم القدس

فستان سلمى حايك الشفاف يشعل ضجة .. كشف ما تحته وكأنها لا ترتدي شيئاً! (فيديو)

“ابن سلمان” يرفض السلام على مواطنة اندفعت نحوه برفقة ذي يزن بن هيثم والأمير الحسين (شاهد)

اعتداء وحشي من قبل أفراد شرطة على سائق “أسود” ووفاته تشعل الولايات المتحدة (شاهد)

منى فاروق تفجر مفاجأة جديدة عن أزمة الفيديوهات الإباحية مع خالد يوسف! (شاهد)

صحفي فلسطيني يحرج عمرو أديب على قناته السعودية: اسمها الأراضي الفلسطينية المحتلة

إيكونوميست: الواقع الاقتصادي في مصر أسوأ بكثير مما نتصور ولا حل لإنقاذه إلا بهذا الأمر!

مانشستر سيتي يُقصي أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC