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حياتنا

ناسا تنشر صورة غريبة لـ”وجه دب” على سطح المريخ

تشبه الصورة وجه الدب بادينغتون، "Paddington " وهو شخصية خيالية كلاسيكية

كتب ايمان الباجي
ناسا تنشر صورة غريبة لـ''وجه دب
ناسا تنشر صورة غريبة على سطح المريخ
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وطن التقطت مركبة مدارية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من على ارتفاع 155 ميلاً فوق سطح المريخ صورة على ما يبدو أنها وجه دب ضخم يشبه وجه الدب بادينغتون،Paddington، وهو شخصية خيالية كلاسيكية محبوبة في المملكة المتحدة.

Paddington 3' Sends Our Favorite Bear Home to Peru

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط الصورة بواسطة مركبة فضائية تابعة للوكالة من على ارتفاع 155 ميلاً فوق سطح المريخ.

 

الصور التُقطت من كاميرا تجربة التصوير عالي الدقة

واستخدمت المركبة الفضائية كاميرا تجربة التصوير عالي الدقة (HiRISEلالتقاط الصورة، وهي أقوى كاميرا تم إرسالها إلى كوكب آخر على الإطلاق.

في بيان لها، قالت الوكالة، إنه من المحتمل أن يكون نمط الكسر الدائري ناتجا عن ترسب الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة. وربما يكون الأنف عبارة عن فتحة بركانية أو طينية.

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وأضاف البيان: “هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V (الأنف)، وحفرتان (العينان) ونمط كسر دائري (الرأس)”…قد يكون نمط الكسر الدائري ناتجا عن استقرار الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة. ربما يكون الأنف عبارة عن فتحة بركانية أو طينية وقد تكون الرواسب عبارة عن تدفقات من الحمم البركانية أو الطين.”
المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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