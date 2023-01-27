ناسا تنشر صورة غريبة لـ”وجه دب” على سطح المريخ

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وطن– التقطت مركبة مدارية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من على ارتفاع 155 ميلاً فوق سطح المريخ صورة على ما يبدو أنها وجه دب ضخم يشبه وجه الدب بادينغتون، “Paddington “، وهو شخصية خيالية كلاسيكية محبوبة في المملكة المتحدة.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط الصورة بواسطة مركبة فضائية تابعة للوكالة من على ارتفاع 155 ميلاً فوق سطح المريخ.

الصور التُقطت من كاميرا تجربة التصوير عالي الدقة

واستخدمت المركبة الفضائية كاميرا تجربة التصوير عالي الدقة (HiRISE) لالتقاط الصورة، وهي أقوى كاميرا تم إرسالها إلى كوكب آخر على الإطلاق.

في بيان لها، قالت الوكالة، إنه من المحتمل أن يكون نمط الكسر الدائري ناتجا عن ترسب الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة. وربما يكون الأنف عبارة عن فتحة بركانية أو طينية.

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