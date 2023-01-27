الجمعة, يناير 27, 2023
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موقف محرج جداً للأمير مشعل بن سلطان في أحد الأفراح وردة فعله تثير إعجاب المغردين (شاهد)

الأمير مشعل بن سلطان اختلط عليه تشابه سيارته مع سيارة أحد الاشخاص

كتب سالم حنفي
الامير مشعل بن سلطان watanserb.com
الامير مشعل بن سلطان
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وطن– تعرض الأمير السعودي مشعل بن سلطان آل سعود، لموقف محرج عقب خروجه من إحدى قاعات الافراح وتقديمه واجب المباركة.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الامير مشعل بن سلطان بعد أن أخطأ في تمييز سيارته التي كانت تقله مع سيارة شخص آخر.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أخطأ الأمير مشعل بن سلطان في سيارته، لتشابهها مع إحدى السيارات المنتظرة في الساحة أمام القاعة التي خرج منها، ليفتح الباب ويفاجأ بشخص آخر جالس بداخلها.

ووفقا للفيديو، فقد حاول الأمير مشعل بن سلطان إغلاق الباب والاعتذار والانسحاب فوراً متوجهاً نحو سيارته، إلا أن الرجل نزل من السيارة وسلّم عليه بحرارة.

رد فعل الامير مشعل بن سلطان

وعقب نزول صاحب السيارة للسلام عليه ومصافحته، قام الامير مشعل بن سلطان بمجاملة الشخص بعفوية كبيرة، حيث أوضح له بأنها ساعة مباركة بأن يسوقه الله للسلام عليه.

وعرض الرجل على الأمير مشعل بن سلطان أن يوصله بسيارته إلى السيارة الخاصة به، ولكنه اعتذر وانسحب مؤكدا أن سيارته قريبة للغاية ولا داع لتعب الرجل.

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ردة فعل الامير مشعل بن سلطان أثارت إعجاب المغردين

تصرف الأمير مشعل بن سلطان، أثار إعجاب المغردين الذين وصفوا تصرفه بالعفوي، مشيدين بأخلاقه على حد وصفهم.

وفي هذا السياق، قال المغرد فارس محمد:” عدت المقطع ثلاث مرات… رده فعله ماشاء الله لبقه.”

وأشادت مغردة أخرى بتصرفه، قائلة:” بعيد عن حاجة خذوا بالكم بس من الكلام الموزون، والله انه خلق فأبدع سبحانه.”

أما الدكتور فايز الاحمري، فقال:”( ساقني ربي للسلام عليك) ما أجملها من عبارة ، وما أروعه من تواضع ، وما ألطفه من اعتذار !”.

وقالت مغردة أخرى:” كامل والكامل الله منصب وجمال ولباقه كلها اجتمعت”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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