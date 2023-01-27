موقف محرج جداً للأمير مشعل بن سلطان في أحد الأفراح وردة فعله تثير إعجاب المغردين (شاهد)

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وطن– تعرض الأمير السعودي مشعل بن سلطان آل سعود، لموقف محرج عقب خروجه من إحدى قاعات الافراح وتقديمه واجب المباركة.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الامير مشعل بن سلطان بعد أن أخطأ في تمييز سيارته التي كانت تقله مع سيارة شخص آخر.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أخطأ الأمير مشعل بن سلطان في سيارته، لتشابهها مع إحدى السيارات المنتظرة في الساحة أمام القاعة التي خرج منها، ليفتح الباب ويفاجأ بشخص آخر جالس بداخلها.

ووفقا للفيديو، فقد حاول الأمير مشعل بن سلطان إغلاق الباب والاعتذار والانسحاب فوراً متوجهاً نحو سيارته، إلا أن الرجل نزل من السيارة وسلّم عليه بحرارة.

رد فعل الامير مشعل بن سلطان

وعقب نزول صاحب السيارة للسلام عليه ومصافحته، قام الامير مشعل بن سلطان بمجاملة الشخص بعفوية كبيرة، حيث أوضح له بأنها ساعة مباركة بأن يسوقه الله للسلام عليه.

وعرض الرجل على الأمير مشعل بن سلطان أن يوصله بسيارته إلى السيارة الخاصة به، ولكنه اعتذر وانسحب مؤكدا أن سيارته قريبة للغاية ولا داع لتعب الرجل.

متداول :

موقف عفوي للامير مشعل بن سلطان مع احد الاشخاص❤️ pic.twitter.com/AQvSTLLgh2 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 26, 2023

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ردة فعل الامير مشعل بن سلطان أثارت إعجاب المغردين

تصرف الأمير مشعل بن سلطان، أثار إعجاب المغردين الذين وصفوا تصرفه بالعفوي، مشيدين بأخلاقه على حد وصفهم.

وفي هذا السياق، قال المغرد فارس محمد:” عدت المقطع ثلاث مرات… رده فعله ماشاء الله لبقه.”

عدت المقطع ثلاث مرات… رده فعله ماشاء الله لبقه. — feras mohammad (@FERAS222) January 26, 2023

وأشادت مغردة أخرى بتصرفه، قائلة:” بعيد عن حاجة خذوا بالكم بس من الكلام الموزون، والله انه خلق فأبدع سبحانه.”

بعيد عن حاجة خذوا بالكم بس من الكلام الموزون، والله انه خلق فأبدع سبحانه. — سْ (@cv00o) January 27, 2023

أما الدكتور فايز الاحمري، فقال:”( ساقني ربي للسلام عليك) ما أجملها من عبارة ، وما أروعه من تواضع ، وما ألطفه من اعتذار !”.

( ساقني ربي للسلام عليك )

ما أجملها من عبارة ، وما أروعه من تواضع ، وما ألطفه من اعتذار ! — د.فايز الأحمري (@FA_official1) January 26, 2023

وقالت مغردة أخرى:” كامل والكامل الله منصب وجمال ولباقه كلها اجتمعت”.