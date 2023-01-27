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مصمم أزياء جورجينا : “طلبت مني فستان يحترم العادات والتقاليد” من هو التونسي علي القروي؟

جورجينا رودريغيز أطلت بفستان مثير خلال حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض

كتب فهمي الورغمي
مصمم أزياء جورجينا علي القروي watanserb.com
عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز
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وطن– مازالت إطلالة عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تتصدر الترند في السعودية، منذ السبت الماضي عند حضورها حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض من تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

فستان جورجينا رودريغيز

وأثارت إطلالة عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بالمملكة العربية السعودية جوي أووردز 2023 ، فضول وإعجاب الكثيرين.

وحضرت جورجينا إلى الطفل بإطلالة مخملية من اللون الكحلي مع غطاء للرأس من التول الشفاف وقفازات يد عالية.

وبعد هذا الظهور اللافت، تصدرت مصمم أزياء جورجينا، التونسي علي القروي، حديث السوشيال ميديا.

وفي تصريحات مع وسائل إعلام سعودية، أمس الخميس، أكد القروي أنه بالفعل، الشخص الذي صمم هذه الإطلالة لجورجينا.

 

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يُذكر أن جورجينا رودريغيز انتقلت للإقامة في قصر كبير بالسعودية رفقة كريستيانو رونالدو بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

مصمم أزياء جورجينا رودريغيز

وقال مصمم الأزياء التونسي المقيم في دبي علي القروي و الذي تقول عنه جورجينا إنه مصممها المفضل، أنه كان منذ سنوات يحظى بثقة نجمات الفن والموضة عبر العالم حتى تحول إلى اسم لامع في مجال تصميم الأزياء.

ولفت إلى أنه لا تكاد تغيب تصميماته عن أشهر المهرجانات والتظاهرات مثل مهرجان كان السينمائي وعروض مجوهرات شوبارد وغيرها من المناسبات.

وأكد أن نجمات عربيات وحول العالم لبسن من تصميماته، إلى جانب جورجينا مثل هيفاء وهبي ونانسي عجرم ودرة زروق وهند صبري”.

وحول دخوله عالم الموضة النسائي يقول القروي “سحرني عالم الموضة منذ الطفولة ثم صقلت موهبتي بدراسة التصميم في المدرسة الدولية للموضة بتونس ثم خارجها عندما خضت غمار التصميم وتكونت أثناء عملي في الميدان حيث أتعلم وأتقدم يوميا وهذا النجاح الذي أعيشه لم يكن سهلا بل وراءه الكثير من العمل والإصرار والعزيمة”.

وعن بداية تعامله مع العارضة جورجينا رودريغيز قال القروي” حدث أول لقاء بيننا بمناسبة مهرجان كان 2018 عندما تواصل معي مصمم أزياءها من أجل فستان كنت قد صممته ونشرت صورة على انستغرام وحاز على إعجابها وعندما حملت الفستان وذهبت إلى الموعد مع العارضة”

وتابع “وجدت الكثير من المصممين وممثلي العلامات العالمية وقد اختارت وأحبت فستاني من بين 30 فستان معروضين عليها وأطلت به في مهرجان كان السينمائي ومن وقتها تتعامل بشكل مستمر وتجمعنا الثقة المتبادلة والصداقة”

كما شدد القروي على أن فكرة الفستان الذي ارتدته جورجينا مؤخرا في السعودية جاءت بعد أن اتصلت به قبل يومين من التظاهرة طالبة فستانا يحترم العادات والتقاليد العربية واقترحت عليه تغطية شعرها.

وهو نفسه شاركها نفس الفكرة، على حد قوله، ثم بدأ الاشتغال على تجهيز الفستان طيلة 24 ساعة متواصلة.

كما عبر القروي عن سعادته لأن الفستان حظى بنجاح كبير وردود فعل ايجابية، مشيرا إلى سعادته بتألق جورجينا المتواصل.

وأصبحت جورجينا رودريغيز، منذ سنوات، واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، زاد من شهرتها أيضاً علاقتها الغرامية الوطيدة مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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