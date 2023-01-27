مصمم أزياء جورجينا : “طلبت مني فستان يحترم العادات والتقاليد” من هو التونسي علي القروي؟

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وطن– مازالت إطلالة عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تتصدر الترند في السعودية، منذ السبت الماضي عند حضورها حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض من تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

فستان جورجينا رودريغيز

وأثارت إطلالة عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بالمملكة العربية السعودية جوي أووردز 2023 ، فضول وإعجاب الكثيرين.

مصمم فستان جورجينا 🗣️

💬جورجينا طلبت مني فستان يحترم العادات والتقاليد العربية واقترحت عليها تغطية شعرها pic.twitter.com/ChCfsYCHSE — فوتبول – FootBall (@football_eg_com) January 27, 2023

وحضرت جورجينا إلى الطفل بإطلالة مخملية من اللون الكحلي مع غطاء للرأس من التول الشفاف وقفازات يد عالية.

وبعد هذا الظهور اللافت، تصدرت مصمم أزياء جورجينا، التونسي علي القروي، حديث السوشيال ميديا.

وفي تصريحات مع وسائل إعلام سعودية، أمس الخميس، أكد القروي أنه بالفعل، الشخص الذي صمم هذه الإطلالة لجورجينا.

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يُذكر أن جورجينا رودريغيز انتقلت للإقامة في قصر كبير بالسعودية رفقة كريستيانو رونالدو بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

مصمم أزياء جورجينا رودريغيز

وقال مصمم الأزياء التونسي المقيم في دبي علي القروي و الذي تقول عنه جورجينا إنه مصممها المفضل، أنه كان منذ سنوات يحظى بثقة نجمات الفن والموضة عبر العالم حتى تحول إلى اسم لامع في مجال تصميم الأزياء.

ولفت إلى أنه لا تكاد تغيب تصميماته عن أشهر المهرجانات والتظاهرات مثل مهرجان كان السينمائي وعروض مجوهرات شوبارد وغيرها من المناسبات.

مصمم فستان جورجينا في تصريح له : جورجينا طلبت مني فستان يحترم العادات والتقاليد العربية والبلد المتواجده فيعا فقمت باقتراح عليها تغطية شعرها فوافقت على الفور pic.twitter.com/tXf3qKqqih — ابتسامة العراق | Iraq smile (@Iraq_smile) January 27, 2023

وأكد أن نجمات عربيات وحول العالم لبسن من تصميماته، إلى جانب جورجينا مثل هيفاء وهبي ونانسي عجرم ودرة زروق وهند صبري”.

وحول دخوله عالم الموضة النسائي يقول القروي “سحرني عالم الموضة منذ الطفولة ثم صقلت موهبتي بدراسة التصميم في المدرسة الدولية للموضة بتونس ثم خارجها عندما خضت غمار التصميم وتكونت أثناء عملي في الميدان حيث أتعلم وأتقدم يوميا وهذا النجاح الذي أعيشه لم يكن سهلا بل وراءه الكثير من العمل والإصرار والعزيمة”.

وعن بداية تعامله مع العارضة جورجينا رودريغيز قال القروي” حدث أول لقاء بيننا بمناسبة مهرجان كان 2018 عندما تواصل معي مصمم أزياءها من أجل فستان كنت قد صممته ونشرت صورة على انستغرام وحاز على إعجابها وعندما حملت الفستان وذهبت إلى الموعد مع العارضة”

خطفت عارضة #جورجينا رودريغيز الأنظار بإطلالتها الأنيقة من حفل #JoyAwards التي وصفت بـ المفاجأة، استوحتها من الزي الخليجي، وكانت ترتدي فستان طويل بأكمام وجوانتي، وغطت شعرها بإيشارب طويل يشبه الوشاح الخليجي.

وشاركت صورها وكتبت: " شكراً لكل شخص.. أحبك يا المملكة العربية #السعودية". pic.twitter.com/r6E8A3A1EX — تطبيق زاجل (@AppZagel) January 22, 2023

وتابع “وجدت الكثير من المصممين وممثلي العلامات العالمية وقد اختارت وأحبت فستاني من بين 30 فستان معروضين عليها وأطلت به في مهرجان كان السينمائي ومن وقتها تتعامل بشكل مستمر وتجمعنا الثقة المتبادلة والصداقة”

كما شدد القروي على أن فكرة الفستان الذي ارتدته جورجينا مؤخرا في السعودية جاءت بعد أن اتصلت به قبل يومين من التظاهرة طالبة فستانا يحترم العادات والتقاليد العربية واقترحت عليه تغطية شعرها.

نبدأ تغطية حَدث #JoyAwards

بحضور #جورجينا_رودريغيز اللي أطلت ب Dress شامواه من تصميم Ali Karoui

إطلالة ساحرة من فستان وميك أب ومجوهرات ولكن القطعة اللي على الرأس (وهي ترند) وأيضًا ال Gloves كنت أفضل لو كانوا من نفس خامة الفستان

وبشكل عام من أجمل إطلالات الحفل pic.twitter.com/IUQ6Nm0iRq — Vouge_Fashion0 (@Vogue_Fashion0) January 21, 2023

وهو نفسه شاركها نفس الفكرة، على حد قوله، ثم بدأ الاشتغال على تجهيز الفستان طيلة 24 ساعة متواصلة.

كما عبر القروي عن سعادته لأن الفستان حظى بنجاح كبير وردود فعل ايجابية، مشيرا إلى سعادته بتألق جورجينا المتواصل.

وأصبحت جورجينا رودريغيز، منذ سنوات، واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، زاد من شهرتها أيضاً علاقتها الغرامية الوطيدة مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.