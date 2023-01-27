مشهد يحبس الأنفاس.. صيدلي عراقي ينقذ طفلًا بأعجوبة من الاختناق (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، وثق قيام طبيب صيدلي عراقي إنقاذ أحد الاطفال بعد تعرضه للاختناق.

ووفقا للفيديو المتداول الذي وثقته كاميرات المراقبة ورصدته “وطن”، فقد ظهرت والدة الطفل بكل مفاجىء وهي تحمله بيدها أثناء دخولها إلى الصيدلية في حين لم تستطع إمساك نفسها من الصراخ ظناً منها أن طفلها قد لفظ انفاسه الاخيرة.

الصيدلي قدم الإسعافات الأولية

وبحسب الفيديو، فقد سارع الصيدلي على تلقف الطفل وأنزله إلى الأرض بعدما وضعته والدته أمامه على الطاولة، ثم أمسكه بين يديه وثنى رأسه للأسفل.

وأظهر الفيديو أنه بينما كان الطفل الذي يبدو أنه قد فقد وعيه جراء انقطاع الأوكسجين في حضنه، ربّت الصيدلي على ظهره وشده من صدره إليه، لتعود الأنفاس إلى الطفل من جديد.

في العراق :

صيدلي ينقذ طفلًا بأعجوبة من الاختناق pic.twitter.com/QpS4ozdUTq — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 27, 2023

إشادة الناشطين على “تويتر” بتصرف الصيدلي

وأعرب رواد التواصل عن دهشتهم لهذا الموقف البطولي وإعجابهم بشهامة الصيدلي، قائلين إنه يمثل الأطباء خير تمثيل في الإنسانية وحسن التعامل مع المواقف.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، قالت الصحفية السعودية نورا الحناكي معربة عن إعجابها بما فعله الصيدلي:” الحمدلله … الإنسانية هي أجمل مانملك ١- لابد من تكريم الصيدلي البطل ٢- لابد من تعلمنا جميعاً طريقة الاسعاف من الاختناق، بلع قطعة معدنية، الاسعافات الاولية للحوادث،. قال تعالى”ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.

الحمدلله … الإنسانية هي أجمل مانملك

١- لابد من تكريم الصيدلي البطل

٢- لابد من تعلمنا جميعاً طريقة الاسعاف من الاختناق، بلع قطعة معدنية، الاسعافات الاولية للحوادث،.

قال تعالى"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" — نورا الحناكي (@NOOR1020) January 27, 2023

وقال المغرد صالح العلياني:” الله يجزاه خير موقف صعب جداً ربي وفقه لانقاذ الطفل .. اللهم لك الحمد”.

الله يجزاه خير موقف صعب جداً

ربي وفقه لانقاذ الطفل .. اللهم لك الحمد — صالح العلياني 🇸🇦 (@salehganem) January 27, 2023

أما المغرد، علي اليامي، فقال:” الحكمة رباطة الجأش عدم الارتباك المعرفة جميعها مطلوبة في مثل هذه المواقف وهذا مافعله الصيدلي مشكوراً .”

الحكمة

رباطة الجأش

عدم الارتباك

المعرفة

جميعها مطلوبة في مثل هذه المواقف وهذا مافعله الصيدلي مشكوراً . pic.twitter.com/kBdnPw7OxI — 🇸🇦 ﮼علي ﮼اليامي 🇸🇦 (@yam_2_yam) January 27, 2023

وقال مغرد آخر:” أسعدنا عمله هذا والله وإنقاذه للطفل فجزاه الله خيرا وبارك فيه وحفظه.نتمنى ممن له قدرة ووقت على تعلم الإسعافات الأولية أن يبادر فلعل الله يحفظ نفسا بسببه فتكون له بها سعادته في الدارين بإذن الله”.

أسعدنا عمله هذا والله وإنقاذه للطفل فجزاه الله خيرا وبارك فيه وحفظه.نتمنى ممن له قدرة ووقت على تعلم الإسعافات الأولية أن يبادر فلعل الله يحفظ نفسا بسببه فتكون له بها سعادته في الدارين بإذن الله — alahmadee mohammad (@alahmadeemohamm) January 27, 2023

أما المغرد فيصل فقال:” مثل هذا التصرف بعد مشيئة الله يشكر عليه الدكتور هم الابطال المهمشون الحقيقيون يستحقون من الشكر والعرفان”.