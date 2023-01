مانشستر سيتي يُقصي أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 (شاهد)

- Advertisement -

وطن- نجح فريق مانشستر سيتي من إقصاء منافسه أرسنال، الجمعة، من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد فوزه الشاق والصعب بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الاتحاد).

وسجل مانشستر سيتي (السماوي الأزرق)، هدف الفوز والتأهل إلى الدور الخامس في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، داخل شباك مرمى أرسنال، عند الدقيقة ال64، عن طريق النجم الهولندي ناثان أكي.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الإثارة والقوة بين الأستاذ والتلميذ السابق، طيلة مجريات دقائق المباراة في قمة دور الجولة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

Onto the fifth round! ⏭

It will be @ManCity's name in Monday's hat for the #EmiratesFACup fifth round draw, as @NathanAke's strike sealed a 1-0 victory over @Arsenal! 🏆 pic.twitter.com/Et8lGUozVT

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 27, 2023