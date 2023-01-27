مانشستر سيتي يُقصي أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 (شاهد)

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وطن- نجح فريق مانشستر سيتي من إقصاء منافسه أرسنال، الجمعة، من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد فوزه الشاق والصعب بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الاتحاد).

وسجل مانشستر سيتي (السماوي الأزرق)، هدف الفوز والتأهل إلى الدور الخامس في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، داخل شباك مرمى أرسنال، عند الدقيقة ال64، عن طريق النجم الهولندي ناثان أكي.

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الإثارة والقوة بين الأستاذ والتلميذ السابق، طيلة مجريات دقائق المباراة في قمة دور الجولة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

Onto the fifth round! ⏭ It will be @ManCity's name in Monday's hat for the #EmiratesFACup fifth round draw, as @NathanAke's strike sealed a 1-0 victory over @Arsenal! 🏆 pic.twitter.com/Et8lGUozVT — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 27, 2023

ووصلت عدد تسديدات فريق مانشستر سيتي باتجاه شباك منافسه الضيف أرسنال، إلى 8 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس أرسنال إلى 5 تسديدات، كما ونسبة 46% الاستحواذ على الكرة.

If at first, you don't succeed, try again 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/v5PKOUrqSt — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 27, 2023

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تشكيلة مانشستر سيتي ضد أرسنال

ولعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه أرسنال، في قمة منافسات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا.

دفاع السيتي: ناثان أكي، مانويل أكانجي، جون ستونز.

Happy with the win, a clean sheet and a goal! Have a good weekend citizens @ManCity @EmiratesFACup pic.twitter.com/pftitX3tVq — Nathan Aké (@NathanAke) January 27, 2023

خط الوسط: كاسكانتي، ريكو لويس، كيفين دي بروين، غوندوغان.

مركز الهجوم: رياض محرز، إرلينغ هالاند، جاك غريليش.

وبعد هذا التأهل يستعد حامل اللقب مانشستر سيتي لمواجهة صعبة وقوية قادمة، الأحد، أمام نظيره توتنهام، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

🔊 Amazing away support once again, Gooners pic.twitter.com/HqoZqf2cb9 — Arsenal (@Arsenal) January 27, 2023

ويحتل فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 50 نقاط حتى يومنا هذا.