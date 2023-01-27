الجمعة, يناير 27, 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يُقصي أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 (شاهد)

مانشستر سيتي يتأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أرسنال

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 watanserb.com
مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023
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وطن- نجح فريق مانشستر سيتي من إقصاء منافسه أرسنال، الجمعة، من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد فوزه الشاق والصعب بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الاتحاد).

وسجل مانشستر سيتي (السماوي الأزرق)، هدف الفوز والتأهل إلى الدور الخامس في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، داخل شباك مرمى أرسنال، عند الدقيقة ال64، عن طريق النجم الهولندي ناثان أكي.

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الإثارة والقوة بين الأستاذ والتلميذ السابق، طيلة مجريات دقائق المباراة في قمة دور الجولة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ووصلت عدد تسديدات فريق مانشستر سيتي باتجاه شباك منافسه الضيف أرسنال، إلى 8 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

مانشستر سيتي وأرسنال
مانشستر سيتي وأرسنال

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس أرسنال إلى 5 تسديدات، كما ونسبة 46% الاستحواذ على الكرة.

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تشكيلة مانشستر سيتي ضد أرسنال

ولعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه أرسنال، في قمة منافسات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا.

دفاع السيتي: ناثان أكي، مانويل أكانجي، جون ستونز.

خط الوسط: كاسكانتي، ريكو لويس، كيفين دي بروين، غوندوغان.

مركز الهجوم: رياض محرز، إرلينغ هالاند، جاك غريليش.

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال
مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وبعد هذا التأهل يستعد حامل اللقب مانشستر سيتي لمواجهة صعبة وقوية قادمة، الأحد، أمام نظيره توتنهام، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 50 نقاط حتى يومنا هذا.

مانشستر سيتي ضد أرسنال
مانشستر سيتي ضد أرسنال
المصدروطن + نادي مانشستر سيتي + نادي أرسنال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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