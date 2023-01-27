ماذا فعل ابن سلمان بثروة محمد حسين العمودي؟ (معلومات خطيرة)

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وطن – كشفت مصادر سعودية، عما فعله ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، برجل الأعمال محمد حسين العمودي أحد أشهر رجال الأعمال السعوديين.

وقال حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “رجل الأعمال محمد حسين العمودي الذي قُدرت ثروته عام 2013 بـ 13.5 مليار دولار أصبح الآن يعاني مالياً بعد أن سحب ابن سلمان معظم ثروته المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى أنه ممنوع من السفر وفي حالة نفسية صعبة جدا”.

رجل الأعمال محمد حسين العمودي الذي قُدرت ثروته عام 2013 بـ 13.5 مليار دولار أصبح الآن يعاني مالياً بعد أن سحب ابن سلمان معظم ثروته المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى أنه ممنوع من السفر وفي حالة نفسية صعبة جدا. — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 26, 2023

من هو محمد حسين العمودي؟

يُشار إلى أنه في يناير 2019، أطلقت السعودية سراح رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد حسين العمودي بعد أكثر من 14 شهرا على احتجازه ضمن حملة على الفساد.

وكان العمودي، الذي صنفته فوربس من قبل أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في السعودية، من بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نوفمبر 2017 بناء على أوامر ولي العهد السعودي.

وضخ العمودي، وهو في السبعينات من عمره، استثمارات ضخمة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا التي وُلد فيها، ثم اشترى بعد ذلك مصافي نفطية في المغرب والسويد، وقدرت فوربس ثروته بأكثر من عشرة مليارات دولار في 2016.

استهداف رجال الأعمال

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ويمارس ولي العهد السعودي قمعا منظما، ويعتبر رجال الأعمال أحد أضلاع هذا الاستهداف المروع، ضمن مساعي محمد بن سلمان لترسيخ سطوته ونفوذه على مفاصل الدولة السعودية بشكل كامل.

وكانت مصادر سعودية قد كشفت في وقت سابق، عن استعدادات السلطات السعودية لشن حملة اعتقال وابتزاز ضد رجال الأعمال، حيث طُلب من عدد من رجال الأعمال (بعضهم ممن اعتقل سابقاً في الريتز)، إحضار كشف للممتلكات والأصول في الخارج، ف خطوة يبدو أنها تهيئة لحملة ابتزاز واعتقال جديدة ستطال أموال وأصول التجار في الخارج.

ولي العهد السعودي يبتز أمراء آل سعود

وكان موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري والمتخصص في تقديم المعلومات الاستخباراتية حول الشرق الأوسط، قد كشف مؤخرا، عن ابتزاز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأمراء آل سعود للسماح بسفرهم خارج المملكة.

وقال الموقع، إن محمد بن سلمان يستخدم أمر سفر الأمراء إلى الخارج لابتزازهم بشرط ضمان ولائهم الكامل له ومراقبة تحركاتهم.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة وضعها محمد بن سلمان”لإعادة ترتيب علاقاته مع العديد من الأمراء الذين كانوا قيد التحقيق بتهم مختلفة.

وبحسب التقرير، فإن محمد بن سلمان استهدف أفراد العائلة المالكة، الأغنياء والأقوياء في محاولة لترهيب والتخلص من أي تحد لسلطته وإحباطها.

وبدأت الحملة ضد النخبة الحاكمة في السعودية في نوفمبر 2017، عندما احتجزت قوات الأمن التابعة لمحمد بن سلمان مئات من أغنى أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال في المملكة في فندق ريتز كارلتون الفاخر وسيئ السمعة الآن.

وبعد تحمّل أسابيع من الحبس الذي يُزعم أنه اشتمل على التعذيب والتسلل على الأصول بالإكراه، تم إطلاق سراح محتجزي فندق ريتز – باستثناء الشخص الذي توفي في الحجز.

الموقع أوضح أيضا أن الابتزاز والترهيب مستمر تحت ستار حظر السفر، وهو أداة قمع غير عنيفة لكنها لا تزال فعالة.

وأفاد بأنه منذ حملة فندق “الريتز” يقدر أن المئات من الأثرياء والعائلة المالكة قد أضيفوا إلى قائمة الممنوعين، إلى جانب عائلاتهم، في انتهاك للقانون المحلي السعودي، والتزاماتها التعاهدية الإقليمية والقانون الدولي.