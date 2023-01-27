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كيليان مبابي و أشرف حكيمي يشاهدان مباراة ريال مدريد في حفل خيري بشكل سري (شاهد)

كيليان مبابي سبق وان أشار بإبهامه لاحد المشجعين الذين طالبوه بالعودة لريال مدريد

كتب سالم حنفي
كيليان مبابي وأشرف حكيمي watanserb.com
كيليان مبابي و أشرف حكيمي
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وطن– نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مقطع فيديو محرج للاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي برفقة زميله أشرف حكيمي خلال حضورهما الحفل الخيري لمؤسسة “Strong3r”.في العاصمة الفرنسية، باريس.

ووفقا للصحيفة، فقد أولى “مبابي” اهتمامًا أكبر بما كان يجري في ديربي كوبا ديل ري بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أكثر من حضوره برفقة لاعبي باريس سان جيرمان يوم الخميس في “بافيلون جابرييل”.

وقالت الصحيفة أن صورًا من الحفل ، أظهرت “مبابي” لثانية عابرة جالسًا على الطاولة أثناء النظر إلى هاتفه المحمول ، كما يفعل الكثير من مشجعي كرة القدم أثناء وجبات العشاء أو العشاء مع العائلة أو الأصدقاء.

وبحسب الصحيفة، فإن المقطع يدوم بالكاد ثانية واحدة ، لكنه جذب انتباه الجميع بسبب فضول الصورة والحقيقة المروعة أن مهاجم فرنسا يتابع مباريات ريال مدريد، على الرغم من حقيقة أنه رفض الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو في الصيف.

وكان كيليان مبابي قد أثار موجة من الجدل في متصف الشهر الجاري، حينما انتشرت إيماءة منه حول ما يشاع عن انضمامه لريال مدريد.

وأثناء تواجده في قطر، وبينما كان مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي يوقع على إحدى التذكارات للمشجعين، صاح أحد المشجعين “ارجع إلى مدريد ، عُد إلى مدريد” ليرد عليه بإيماءة انتشرت بالفعل، عندما رفع إبهامه عندما سمع ما قاله المشجعون.

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المصدرتويتر ، ماركا ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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