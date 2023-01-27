كيليان مبابي و أشرف حكيمي يشاهدان مباراة ريال مدريد في حفل خيري بشكل سري (شاهد)

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وطن– نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مقطع فيديو محرج للاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي برفقة زميله أشرف حكيمي خلال حضورهما الحفل الخيري لمؤسسة “Strong3r”.في العاصمة الفرنسية، باريس.

ووفقا للصحيفة، فقد أولى “مبابي” اهتمامًا أكبر بما كان يجري في ديربي كوبا ديل ري بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أكثر من حضوره برفقة لاعبي باريس سان جيرمان يوم الخميس في “بافيلون جابرييل”.

وقالت الصحيفة أن صورًا من الحفل ، أظهرت “مبابي” لثانية عابرة جالسًا على الطاولة أثناء النظر إلى هاتفه المحمول ، كما يفعل الكثير من مشجعي كرة القدم أثناء وجبات العشاء أو العشاء مع العائلة أو الأصدقاء.

وبحسب الصحيفة، فإن المقطع يدوم بالكاد ثانية واحدة ، لكنه جذب انتباه الجميع بسبب فضول الصورة والحقيقة المروعة أن مهاجم فرنسا يتابع مباريات ريال مدريد، على الرغم من حقيقة أنه رفض الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو في الصيف.

وكان كيليان مبابي قد أثار موجة من الجدل في متصف الشهر الجاري، حينما انتشرت إيماءة منه حول ما يشاع عن انضمامه لريال مدريد.

وأثناء تواجده في قطر، وبينما كان مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي يوقع على إحدى التذكارات للمشجعين، صاح أحد المشجعين “ارجع إلى مدريد ، عُد إلى مدريد” ليرد عليه بإيماءة انتشرت بالفعل، عندما رفع إبهامه عندما سمع ما قاله المشجعون.

Aficionado le grita esto a Mbappé “Come back to Madrid” Mbappé: 👍 pic.twitter.com/DLDnBD1N4D — Juanito7 (@Fand7os) January 18, 2023