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سقوط قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي وهذه التهم التي ستواجهها (شاهد)

كانت الشرطة الأمريكية رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال “نيكول ماري رودجرز” قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي

كتب أنس السالم
نيكول ماري رودجرز قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي watanserb.com
نيكول ماري رودجرز قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي
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وطن – بعد أيامٍ قليلة على ارتكابها لجريمة قتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي طعناً في فيلادلفيا، أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية القبض على المتهمة “نيكول ماري رودجرز”.

القبض على قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي

وقالت الشرطة أن رودجرز محتجزة لديها، وقد وجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.,وفق ما نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن وسائل إعلام أمريكية

قاتلة الوليد الغريبي
قاتلة الوليد الغريبي

كانت الشرطة الأمريكية رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال “نيكول ماري رودجرز” البالغة من العمر 19 عامًا من كولومبوس في جورجيا.

وبحسب موقع “6 أي بي سي” فإن الجريمة وقت داخل منزل في مبنى بشارع “هانسبيري” في جيرمانتاون بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حوالي الساعة 11.50 صباح، الاثنين الماضي.

وقالت الشرطة إنها عثرت على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة مياه مشتركة في سكن بالطابق الثالث، ولم تذكر الشرطة سبب الطعن أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.

ابن عم الوليد الغريبي يكشف تفاصيل جديدة

وكشف ابن عم المبتعث السعودي الوليد الغريبي، تفاصيل جديدة عن جريمة مقتله في مدينة “فيلادلفيا” بأمريكا طعناً بالسكين على يد فتاة أمريكية بهدف السرقة.

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وقال قريب الضحية إن “الوليد الغريبي” كان يسكن في بيت مكون من 9 غرف، كل غرفة منها يتم تأجيرها لشخص ودورة المياه والصالة والمطبخ مشتركة.

وأضاف أن ابن عمه المغدور السعودي لم يكن مرتاحاً للسكن في هذا البيت، ولكنه احتمل الوضع لأنه كان ينتظر التخرج ويعود إلى بلاده ولعدم تمكنه من تأمين سكن مناسب غيره.

وقال ابن عم “الوليد الغريبي” إنه قتل على يد شابة أمريكية (19 عاما) مدمنة مخدرات وليست طالبة.

الوليد الغريبي
الوليد الغريبي

وقامت كما يقول بطعن “الغريبي” في رقبته بداعي السرقة لأن “جواله ومحفظته ولابتوبه” سرقت على يد القاتلة أيضاً.

كما لفت إلى أن هناك تحضيرات لنقل جثمان “الوليد الغريبي” بعد الصلاة عليه، ودعا لوالديه بالصبر على فقدانه.

وكان عم الضحية الوليد الغريبي قد نفى لصحيفة “عكاظ” السعودية صحة ما تداولته بعض المواقع التي أفادت بأن الجانية استغلت عرض المجني عليه أثاثاً لديه رغبة في بيعه، لتنفيذ جريمتها.

وقال إن المتهمة أعدت العدة لجريمته بحيث كانت تنوي الانتقال من الشقة وهو ما استغلته جيدا بعد أن طلبت من الوليد مساعدتها في حمل بعض الأغراض التي زعمت عدم قدرتها على حملها، في وقت جهزت فيه سكيناً، وما إن دخل الوليد لمساعدتها حتى غدرت به.

“حاول النجاة وقاومها”

وأضاف عم الضحية: “تلقى الوليد طعنات في رقبته، غير أنه حاول النجاة وقاومها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقد باشرت بطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ومع تعالي الأصوات حينها لجأت إحدى قاطنات المبنى إلى النزول لاستطلاع الأمر”.

وكانت الجانية قد وضعت جثة الضحية داخل دورة مياه شقتها وأغلقتها، زاعمة أن تلك الأصوات بسبب كلبها وأن آثار الدماء على حذائها بسببه، وحاولت خداعها قبل التوجه لشقة الضحية لسرقة جواله وما لديه من موجودات، وتلوذ بالفرار من مسرح الحادثة.

وبين عم المبتعث الغريبي أن الجارة شكّت في ارتباك المتهمة، وبحثت في شقة الجانية وارتابت من باب الحمام المغلق ورغم طرقه عدة مرات لم تجد إجابة، وبعد أن فتحته شاهدت جثة المبتعث المغدور داخله وقدمت بلاغها على الفور للشرطة.

وقال أيضاً أن ابن شقيقه، كان متبقياً عليه مادة واحدة ليتخرج في مجال علوم الحاسبات ويعود إلى وطنه، ولكن الجانية غدرت به.

المصدرعكاظ - وطن - وسائل اعلام أمريكية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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