زوجة غاضبة تقتحم بيت دعارة وتضرب وتعري عاهرة مارست الجنس مع زوجها (شاهد)

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وطن– وثق مقطع فيديو زوجة غاضبة وهي تقتحم بيت للدعارة وتهاجم عاملة بالجنس عارية كانت برفقة زوجها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد عثرت المرأة الغاضبة على صور للزوجين على هاتف شريكها ثم تبعته إلى صالون التدليك في فوكيت بتايلاند .

وكان الزوج المخادع قد غادر بالفعل بيت الدعارة لكن المرأة اكتشفت العاهرة الصغيرة جالسة على كرسي.

وتظهر اللقطات كيف قامت المرأة بتمزيق المنشفة من على عاملة الجنس الشابة، وكشف جسدها العاري قبل إطلاق وابل من الركلات والصفعات العنيفة لأكثر من خمس دقائق.

وبحسب الفيديو، فقد وقفت الزوجة فوق كرسي التدليك الهزاز وتصارعت مع عاملة الجنس لانتزاع هاتفها أثناء سحب شعرها، في حين وقفت عدة نساء أخريات حولهن لمشاهدة ما يجري.

عاملة الجنس صرخت معتذرة عما فعلته

وسُمع صوت عاملة الجنس الشابة وهي تعتذر وتطلب الصفح مرارًا وتكرارًا. تقول “لم أكن أعرف أن لديه زوجة” و “سأتوقف عن رؤيته”.

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كما أظهر الفيديو عددا من الألعاب الجنسية والمرايا وكراسي الجنس والأنسجة المستعملة التي شوهدت في جميع أنحاء الغرفة ، حيث يدفع العملاء حوالي 2000 بات (49 جنيهًا إسترلينيًا) لمدة ساعة مع إحدى النساء.

الشرطة تبدأ تحقيقا في الحادثة

وتحقق الشرطة الآن في الاعتداء المزعوم الذي وقع على جزيرة العطلات الشهيرة المعروفة بشواطئها وحياتها الليلية الصاخبة.

وقال العقيد ساراوت تشوبراسيت ، مركز شرطة موينج بوكيت ، إن الضباط يحققون في الحادث.

وأضاف: “الضباط يفحصون مكان الحادث. لا أحد يعرف مكان التدليك هذا.”

وأوضح أنه لم تكن هناك شكاوى من أي شخص حول الوقعة، معربا عن تشجيعه للضحية على إبلاغ الشرطة بالحادثة.