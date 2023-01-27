الجمعة, يناير 27, 2023
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زوجة غاضبة تقتحم بيت دعارة وتضرب وتعري عاهرة مارست الجنس مع زوجها (شاهد)

الزوجة قامت بتمزيق المنشفة من على عاملة الجنس وكشف جسدها العاري

كتب سالم حنفي
زوجة تقتحم بيت دعارة watanserb.com
زوجة تقتحم بيت دعارة وتهاجم عاملة الجنس عارية
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وطن– وثق مقطع فيديو زوجة غاضبة وهي تقتحم بيت للدعارة وتهاجم عاملة بالجنس عارية كانت برفقة زوجها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد عثرت المرأة الغاضبة على صور للزوجين على هاتف شريكها ثم تبعته إلى صالون التدليك في فوكيت بتايلاند .

وكان الزوج المخادع قد غادر بالفعل بيت الدعارة لكن المرأة اكتشفت العاهرة الصغيرة جالسة على كرسي.

وتظهر اللقطات كيف قامت المرأة بتمزيق المنشفة من على عاملة الجنس الشابة، وكشف جسدها العاري قبل إطلاق وابل من الركلات والصفعات العنيفة لأكثر من خمس دقائق.

قامت المرأة بتمزيق المنشفة من على عاملة الجنس الشابة، وكشف جسدها العاري

وبحسب الفيديو، فقد وقفت الزوجة فوق كرسي التدليك الهزاز وتصارعت مع عاملة الجنس لانتزاع هاتفها أثناء سحب شعرها، في حين وقفت عدة نساء أخريات حولهن لمشاهدة ما يجري.

عاملة الجنس صرخت معتذرة عما فعلته

وسُمع صوت عاملة الجنس الشابة وهي تعتذر وتطلب الصفح مرارًا وتكرارًا. تقول “لم أكن أعرف أن لديه زوجة” و “سأتوقف عن رؤيته”.

عاملة الجنس الشابة وهي تعتذر وتطلب الصفح
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كما أظهر الفيديو عددا من الألعاب الجنسية والمرايا وكراسي الجنس والأنسجة المستعملة التي شوهدت في جميع أنحاء الغرفة ، حيث يدفع العملاء حوالي 2000 بات (49 جنيهًا إسترلينيًا) لمدة ساعة مع إحدى النساء.

عاملة الجنس صرخت معتذرة عما فعلته

الشرطة تبدأ تحقيقا في الحادثة

وتحقق الشرطة الآن في الاعتداء المزعوم الذي وقع على جزيرة العطلات الشهيرة المعروفة بشواطئها وحياتها الليلية الصاخبة.

وقال العقيد ساراوت تشوبراسيت ، مركز شرطة موينج بوكيت ، إن الضباط يحققون في الحادث.

وأضاف: “الضباط يفحصون مكان الحادث. لا أحد يعرف مكان التدليك هذا.”

وأوضح أنه لم تكن هناك شكاوى من أي شخص حول الوقعة، معربا عن تشجيعه للضحية على إبلاغ الشرطة بالحادثة.

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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