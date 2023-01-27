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ذي يزن هيثم بن طارق برفقة “ابن سلمان” وولي عهد الأردن في أحد مطاعم العلا (شاهد)

الفيديو لاقى تفاعب واسع من قبل المغردين

كتب سالم حنفي
ذي يزن هيثم بن طارق watanserb.com
ذي يزن هيثم بن طارق
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وطن– نشر حساب “رويال عمان فاميلي” المتخصص في نشر الصور والفيديوهات المتعلقة بالعائلة الحاكمة في سلطنة عمان، مقطع فيديو يوثق لحظة دخول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برفقة ولي عهد السلطنة ذي يزن هيثم بن طارق وولي عهد الأردن الامير الحسين، لأحد المطاعم في مدينة العُلا الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فوجئ أحد المتواجدين داخل المطعم برد الأمير محمد بن سلمان التحية عليه، حين قال له: “حي هالشوف أبو سلمان”، ليرد عليه قائلًا: “حياك الله”.

وظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الفيديو مُمسكًا بسترة باللون العسلي، فيما شوهد وهو يلقي التحية على مجموعة من الشباب المتواجدين بالقرب منه قبل أن يستعد لقيادة سيارته برفقه الأمير الحسين والسيد ذي يزن.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى، قيام عدد من المتواجدين في المطعم بالتقاط الصور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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