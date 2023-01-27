ذي يزن هيثم بن طارق برفقة “ابن سلمان” وولي عهد الأردن في أحد مطاعم العلا (شاهد)

- Advertisement -

وطن– نشر حساب “رويال عمان فاميلي” المتخصص في نشر الصور والفيديوهات المتعلقة بالعائلة الحاكمة في سلطنة عمان، مقطع فيديو يوثق لحظة دخول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برفقة ولي عهد السلطنة ذي يزن هيثم بن طارق وولي عهد الأردن الامير الحسين، لأحد المطاعم في مدينة العُلا الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فوجئ أحد المتواجدين داخل المطعم برد الأمير محمد بن سلمان التحية عليه، حين قال له: “حي هالشوف أبو سلمان”، ليرد عليه قائلًا: “حياك الله”.

صاحب السُّموّ السّيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد /حفظه الله / برفقة سمو الأمير #محمد_بن_سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ، وسمو الامير #الحسين_بن_عبدالله ولي عهد الأردن ، مساء اليوم بمدينة العلا pic.twitter.com/JXX4kEP001 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) January 27, 2023

وظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الفيديو مُمسكًا بسترة باللون العسلي، فيما شوهد وهو يلقي التحية على مجموعة من الشباب المتواجدين بالقرب منه قبل أن يستعد لقيادة سيارته برفقه الأمير الحسين والسيد ذي يزن.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى، قيام عدد من المتواجدين في المطعم بالتقاط الصور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

سبحان من أعطاه القبول .

اسأل الله العظيم أن يحفظه . #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/AgyoFU7rAE — خالد عوّاد الضبيبي (@kh343k) January 27, 2023